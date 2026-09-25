Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti nousee jo 91 miljoonaan euroon

25.9.2026 22:29:14 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Eurojackpotin arvonnassa ei perjantai-iltana löytynyt täysosumaa, joten ensi tiistaina tarjolla on jo noin 91 miljoonan euron päävoitto.

Kaksi arvontakonetta oranssinsävyisessä studiossa
Ranskalaisvalmisteiset arvontakoneet nimiltään Venus ja Opale pyörittävät ilmavirran avulla arvonnassa viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa 12:sta. Veikkaus

Eurojackpotin kierroksen 39/2026 perjantai-illan oikea rivi on 2, 7, 10, 29, 30 sekä tähtinumerot 5 ja 10.

Arvonnan suurimmat voitot saavutettiin 5+1-tuloksilla, joita löytyi neljä kappaletta. Lähes 628 000 euron voitoista kolme meni Saksaan ja yksi Alankomaihin.

5+0-tuloksia löytyi peräti 13 kappaletta ja näillä voitti 108 959,20 euroa. Voitoista neljä meni Saksaan, kaksi Ruotsiin ja kaksi Unkariin. Loput voitot löytyivät Puolasta, Slovakiasta, Alankomaista, Italiasta ja Espanjasta.

Suomen suurimmat voitot osuivat kolmelle 4+2-tulokselle. Näillä riveillä sai tänä iltana 3 115,20 euroa.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 11, 20, 25, 26, 32, 35 ja lisänumero 23. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja löytyi 19 147 kappaletta.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 5 3 0 8 8 6 3. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Lomatonnin voittorivi on Lissabon 100. Lomatonneja voitettiin tänä iltana kuusi kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako

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Kaksi arvontakonetta oranssinsävyisessä studiossa
Ranskalaisvalmisteiset arvontakoneet nimiltään Venus ja Opale pyörittävät ilmavirran avulla arvonnassa viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa 12:sta.
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