Vihreät - De Gröna

Vihreiden Tynkkynen puoluevaltuustossa Oulussa: suoraa puhetta ilman syrjintää ja ratkaisuja ilman rasismia

26.9.2026 10:40:00 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

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Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen moitti hallituksen kylmää maahanmuuttopolitiikkaa, joka on johtanut kohtuuttomiin ihmiskohtaloihin. Hän myös varoitti Ruotsin ja Tanskan tiestä, jolla vanhat puolueet päätyvät toteuttamaan äärioikeiston tavoitteita.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kävi puheenvuorossaan Vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa Oulussa läpi kohtuuttomia ihmiskohtaloita, joihin kylmä maahanmuuttopolitiikka on johtanut.

”Kohta neljän vuoden ajan hallitus on tehnyt hartiavoimin töitä sen eteen, että Suomeen olisi mahdollisimman vaikea tulla ja mahdollisimman vaikea jäädä. Heikennykset ovat iskeneet niin Suomesta turvaa hakeviin kuin tänne työn tai opiskelun perässä tuleviin, niin tänne pyrkiviin kuin täällä jo asuviin”, Tynkkynen tiivisti.

Tynkkynen arvosteli myös SDP:n puoluejohdon kokouksessa esittämiä lisäkiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan.

”Demarit esittivät mm. maahanmuuttajien sosiaaliturvan sitomista kielen opiskeluun. Kotoutumiskoulutus on kuitenkin jo nyt työttömälle maahanmuuttajalle velvoittavaa työttömyysetuuden menettämisen uhalla. On myös erikoinen ajatus sitoa sosiaaliturva kielikursseihin – siis kursseihin, joille moni maahanmuuttaja haluaisi mutta ei pääse”, Tynkkynen kommentoi.

Tynkkynen viittasi Ruotsin ja Tanskan varoittaviin esimerkkeihin.

”Vanhat puolueet kallistuvat kylmään maahanmuuttopolitiikkaan, kun ne yrittävät liehitellä äänestäjiä takaisin oikeistopopulisteilta. Taktiikan menestys vaaleissa on kyseenalainen, mutta yksi asia on varma: jos äärioikeisto saa tavoitteensa läpi, se on jo voittanut”, Tynkkynen varoitti.

Tynkkynen kuvasi vihreiden tarjoavan ”suoraa puhetta ilman syrjintää ja ratkaisuja ilman rasismia”.

”Naisten pakottaminen pukeutumaan – tai olemaan pukeutumatta – jollain tavalla on aina väärin riippumatta siitä, harrastaako sitä islamisti vai äärioikeistolainen. Raiskaus on aina hirvittävä rikos riippumatta siitä, kuka siihen syyllistyy tai kehen se kohdistuu. Asuinalueiden eriytyminen on ongelma riippumatta siitä, minkä värisiä ihmisiä kerrostaloissa asuu”, Tynkkynen totesi.

Yhteyshenkilöt

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