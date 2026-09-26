SDP:n Lauri Lyly: Orpon hallituksen toimet pitkäaikaistyöttömyyden kasvun katkaisemiseksi puuttuvat
26.9.2026 10:15:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut Orpon hallituksen aikana 1990-luvun alun laman aikaisiin lukemiin. Silti toimia sen kasvun pysäyttämiseksi ei ole hallitukselta näkynyt. Viimeisenä toimenaan juuri ennen vaaleja hallitus tuo nyt pitkäaikaistyöttömille velvollisuuden osallistua hankkeisiin, joita voivat järjestää esimerkiksi järjestöt. Voimaan se on tulossa vastaan ensi vuonna. Tähän on luvattu noin 13 miljoonaa euroa. Osaamisseteliin on tälle vuodelle varattu 20 miljoonaa euroa. Pitkäaikaistyöttömiä on tällä hetkellä yli 143 000.
- SDP:n on koko hallituskauden vaatinut hallitukselta aitoja keinoja työllistyä avoimille markkinoille ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvun katkaisemista. Vaikuttavia toimia ei ole näkynyt eikä kuulunut. Tehdyt toimet ovat olleet täysin riittämättömiä. Kaiken kukkuraksi myös entisiä toimia on leikattu. Juuri kun vaalit ovat alla niin hallitus on keksinyt hankehumpan. Tämäkö on se hopealuoti, jolla pitkäaikaistyöttömät pääsevät takaisin työsyrjään kiinni? No ei todellakaan ole, ärähti Lauri Lyly puhuessaan Tampereella Hyvinvointialueseminaarissa Werstaalla.
- Jokainen voi laskea, että paljonko hankkeisiin luvattu summa on per pitkäaikaisintyötön. Hankehumpassa se on noin 90 euroa! Osaamisseteli tarkoittaisi noin 140 euroa per pitkäaikaistyötön. Sillä ei kovin suurta opintokokonaisuutta järjestetä. Tämäkö on sitä vaikuttavaa työllistämistä? Panostukset ovat täysin riittämättömät pitkäaikaistyöttömyyden suuruuteen nähden. Ja eniten on kasvanut yli 2 vuotta työttömänä olleiden määrä, jatkaa Lyly.
Oikeistohallitus on poistanut kautensa aikana mm. palkkatuetun työn käytön mahdollisuudet kunnilta, joka oli tarpeellinen työkalu juurikin auttamaan pitkään työttömänä olleita ihmisiä työn syrjään kiinni. Nuorten työllistämisseteli, johon on varattu 50 miljoonaa euroa eikä sen käyttö ole lähtenyt vieläkään käyntiin liiallisen byrokratian takia. Tämänkin olisi voinut olla suoraan olla tuttua palkkatuettua työtä, kohdennettuna nuorille ilman uutta byrokratiaa.
- Korkean työttömyyden oloissa hallitus halusi heti ensi töikseen poisti mm. palkkatuetun työn käytön kunnilta, jotka nyt vastaavat työllisyyspalveluista! Pala palalta välityömarkkinoita on purettu koko Orpon hallituskauden ajan, ja sitten vain toivotaan ihmettä, että kyllä ne ihmiset sieltä työllistyvät, kun lisätään velvoitteita ja sanktioita, kun samalla poistetaan palvelut työllistymisen edistämiseen, sanoo Lyly.
- Pitkäaikaistyöttömyydestä on yhä pitempi matka avoimille työmarkkinoille, ja kun avoimia työpaikkoja ei ole, niin juuri tähän olisi tarvinnut panostaa, että ihmiset pystyvät edistämiseen oikeasti työllistymistään. Hankehumpat ja byrokraattiset koplaukset eivät ihmisiä tuo töihin. Työllisyystoimia ei pidä tehdä hallintoa varten. Ne ovat ihmisille tarkoitettuja palveluita, jotta he pystyvät työllistymään, päättää Lyly.
Yhteyshenkilöt
Lauri LylyKansanedustajaPuh:050 385 5744lauri.lyly@eduskunta.fi
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