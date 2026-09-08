Alisa Vainion matka kohti Berliiniä – luottaa suorituksessaan hiilikuituun ja kehon kuunteluun
26.9.2026 10:24:13 EEST | Bucket Agency | Tiedote
Huippujuoksu syntyy vuosien työstä, mutta myös oikeanlaisesta
tuntumasta juostessa – Alisa Vainio avaa suhdettaan juoksukenkiin ja harjoitteluun.
HELSINKI 22.9.2026 – Euroopan mestaruuden Birminghamissa voittanut
maratonjuoksija Alisa Vainio valmistautuu syksynsä kohokohtaan:
Huomenna, sunnuntaina juostavaan BMW Berliinin maratoniin. Vuosien määrätietoisen
harjoittelun lisäksi huippuluokan suoritus vaatii täydellistä tuntumaa ja
oikealla tavalla tukevia varusteita. Kyseiseen kisaan valmistautuessaan
Vainio kommentoi käyttäneensä ASICSin SONICBLAST- ja
MEGABLAST-kenkiä – Varmistaakseen parhaan mahdollisen suorituskyvyn sunnuntaina hän vetää jalkaansa ASICS METASPEED -hiilikuitukengät.
Kovatasoisessa juoksusuorituksessa kengillä on kaksoisrooli. Ne sekä
takaavat maksimaalisen tehon kilpailussa että tukevat kehon palautumista
raskaan treenin aikana. Kysymme Vainiolta, miten hän näkee ASICSin
Sound Mind, Sound Body -ajattelun omassa arjessaan ja harjoittelussaan:
“Kuuntelen omaa kehoani ja mieltäni ja mitä se tarvitsee. Teen ratkaisuja
oma hyvinvointi edellä ja pyrin katsomaan asioista myös pidemmällä
tähtäimellä”, Vainio kommentoi.
Alisa Vainio luottaa kengässä ennen kaikkea tuntumaan
Alisa Vainio avasi elokuussa järjestetyssä ASICS Staff Summit -päivässä
jo ajatuksiaan samoista teemoista. Huikeassa juoksussaan
Birminghamissa Vainio kertoi käyttäneensä ASICSin METASPEED EDGE
-prototyyppiä. Päätös kenkien valinnasta syntyi siitä, että ne toimivat hyvin
ylämäissä ja antavat voimaa mäessä juoksemiseen. Hän kertoi valinnan
olleen selkeä. Harjoittelussa Vainio kertoo suosivansa erityisesti jo sisäänajettuja kenkiä.
Vainio on ollut mukana myös ASICSin juoksukenkien kehitystyössä, ja
hänen toiveenaan on ollut erityisesti vakaampi kenkä, joka tukee juoksua
esimerkiksi mutkissa.
Omasta juoksutyylistään Vainio kuvailee olevansa monipuolinen juoksija,
jonka kengissä on aina oltava hiilikuitua. Hänen mukaansa se auttaa
merkittävästi palautumisessa. Kengän merkityksestä suoritusaikaan
kysyttäessä Vainio ei kuitenkaan usko kenkien vaikuttavan itse
kisa-aikaan. Sen sijaan hän korostaa oman tuntuman tärkeyttä: “Uusi
kenkä on aina uusi kenkä.”
Vainio ei suinkaan ole ainoa huipputason juoksija, joka on juossut
kultamitalin arvoisesti ASICSit jalassaan. Jo 1970-luvulla Lasse Virén
juoksi olympiakultaa 5 000 ja 10 000 metrin juoksuissa Münchenin ja
Montrealin olympialaisissa. Virénistä on ikuistettu kuva 5 000 metrin
juoksun jälkeen, jossa hän nostaa ilmaan silloiset ASICSin, tuolloin
Onitsuka Tiger -nimellä tunnetut juoksukengät.
“Juoksu on parhaimmillaan yksin ja yhdessä tekemistä”
Vainio päättää puheenvuoronsa ASICS Staff Summitissa pohtien tulevaa
syksyä. Hän miettii kulunutta vuotta ja sen menestystä sekä toteaa, että
on juossut tiheästi kisoista toiseen ja hänelle on ollut selkeää, mitä kohti
mennään. Vainio mainitsee haaveekseen nähdä, mihin omat rahkeet
juoksijana riittävät.
ASICSin “Sound Mind, Sound Body” -ajatus näkyy myös Vainion tavassa
puhua juoksusta. Juoksussa ei ole kyse ainoastaan ajasta tai
suorituksesta, vaan myös siitä, miltä juokseminen tuntuu ja mitä se itselle
merkitsee.
Vainio kiteyttää juoksulajin yleisölleen osuvasti: “Tekee omalla tahdilla eikä
vertaa itseään muihin. Juoksu on parhaimmillaan yksin ja yhdessä
tekemistä.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenny ÅkerfeldtBucket AgencyPuh:+358442797574jenny@bucketagency.fi
Kuvat
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Bucket Agency
Helsingin ydinkeskustaan avautuu ravintola, jonka ruokalistalta ei löydy ihmisille yhtäkään annosta8.9.2026 09:21:01 EEST | Tiedote
Kolmensepänaukiolle avautuu syyskuussa brittiläistä ruokaa tarjoava Lily’s Kitchen -ravintola. Uusi pop-up-ravintola lupaa laadukkaita raaka-aineita, herkullista ruokaa ja paikan, jossa voi tavata ystäviä. Yksi asia kuitenkin erottaa sen kaikista muista Helsingin ravintoloista: täällä pääasiakas on lemmikki eikä ihminen.
Rakkaudelle tilaa – Finlaysonin ja ALMAn uusi yhteismallisto juhlistaa naisten välistä rakkautta20.8.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Findyke-mallisto yhdistää valokuvataiteen, tekstiilisuunnittelun ja rakkauden tavalla, jota ei ole aiemmin nähty Finlaysonin historiassa.
Ooni Halo Core -spiraalitaikinakone tekee ammattitason spiraalisekoituksesta uuden standardin kotikeittiöihin15.7.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Tutustu Ooni Halo Coreen – kompaktiin spiraalitaikinakoneeseen, joka on suunniteltu päihittämään yleiskoneet, jotka ovat hallinneet kotikeittiöitä vuosikymmenten ajan.
Showpaini kohtaa Pride-kapinan, kun FCF Wrestling ja RFSU valtaavat Kaivopuiston24.6.2026 09:16:07 EEST | Tiedote
Mitä yhteistä on showpainilla ja Pride-liikkeellä? Enemmän kuin moni ehkä ajattelee. Molemmat ovat syntyneet haastamaan normeja, rikkomaan rajoja ja luomaan tilaa niille, jotka eivät mahdu valmiisiin muotteihin. FCF Wrestlingin vauhdikkaat showpainiesitykset nähdään Helsinki Pride -viikon Puistojuhlassa lauantaina 27. kesäkuuta osana RFSU Give a F*ck -loungea.
RFSU lanseeraa uuden pakkauksen – nikotiinipurkista paljastuukin kondomeja12.5.2026 09:33:11 EEST | Tiedote
Useimmat nuoret haluavat suojautua seksin aikana, mutta käytäntö ei aina pysy mukana hetkessä. Saatavuus ja tilannetaju ratkaisevat, ja juuri siihen RFSU haluaa nyt vaikuttaa. Uusi Bang-kondomipakkaus, joka muistuttaa nikotiinipussien purkkia, tuo ehkäisyn muotoon, joka kulkee luontevasti mukana ja madaltaa kynnystä ottaa kondomi esiin silloin, kun sillä on merkitystä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme