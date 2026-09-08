Alisa Vainion matka kohti Berliiniä – luottaa suorituksessaan hiilikuituun ja kehon kuunteluun

HELSINKI 22.9.2026 – Euroopan mestaruuden Birminghamissa voittanut

maratonjuoksija Alisa Vainio valmistautuu syksynsä kohokohtaan:

Huomenna, sunnuntaina juostavaan BMW Berliinin maratoniin. Vuosien määrätietoisen

harjoittelun lisäksi huippuluokan suoritus vaatii täydellistä tuntumaa ja

oikealla tavalla tukevia varusteita. Kyseiseen kisaan valmistautuessaan

Vainio kommentoi käyttäneensä ASICSin SONICBLAST- ja

MEGABLAST-kenkiä – Varmistaakseen parhaan mahdollisen suorituskyvyn sunnuntaina hän vetää jalkaansa ASICS METASPEED -hiilikuitukengät.

Kovatasoisessa juoksusuorituksessa kengillä on kaksoisrooli. Ne sekä

takaavat maksimaalisen tehon kilpailussa että tukevat kehon palautumista

raskaan treenin aikana. Kysymme Vainiolta, miten hän näkee ASICSin

Sound Mind, Sound Body -ajattelun omassa arjessaan ja harjoittelussaan:

“Kuuntelen omaa kehoani ja mieltäni ja mitä se tarvitsee. Teen ratkaisuja

oma hyvinvointi edellä ja pyrin katsomaan asioista myös pidemmällä

tähtäimellä”, Vainio kommentoi.

Alisa Vainio luottaa kengässä ennen kaikkea tuntumaan

Alisa Vainio avasi elokuussa järjestetyssä ASICS Staff Summit -päivässä

jo ajatuksiaan samoista teemoista. Huikeassa juoksussaan

Birminghamissa Vainio kertoi käyttäneensä ASICSin METASPEED EDGE

-prototyyppiä. Päätös kenkien valinnasta syntyi siitä, että ne toimivat hyvin

ylämäissä ja antavat voimaa mäessä juoksemiseen. Hän kertoi valinnan

olleen selkeä. Harjoittelussa Vainio kertoo suosivansa erityisesti jo sisäänajettuja kenkiä.

Vainio on ollut mukana myös ASICSin juoksukenkien kehitystyössä, ja

hänen toiveenaan on ollut erityisesti vakaampi kenkä, joka tukee juoksua

esimerkiksi mutkissa.

Omasta juoksutyylistään Vainio kuvailee olevansa monipuolinen juoksija,

jonka kengissä on aina oltava hiilikuitua. Hänen mukaansa se auttaa

merkittävästi palautumisessa. Kengän merkityksestä suoritusaikaan

kysyttäessä Vainio ei kuitenkaan usko kenkien vaikuttavan itse

kisa-aikaan. Sen sijaan hän korostaa oman tuntuman tärkeyttä: “Uusi

kenkä on aina uusi kenkä.”

Vainio ei suinkaan ole ainoa huipputason juoksija, joka on juossut

kultamitalin arvoisesti ASICSit jalassaan. Jo 1970-luvulla Lasse Virén

juoksi olympiakultaa 5 000 ja 10 000 metrin juoksuissa Münchenin ja

Montrealin olympialaisissa. Virénistä on ikuistettu kuva 5 000 metrin

juoksun jälkeen, jossa hän nostaa ilmaan silloiset ASICSin, tuolloin

Onitsuka Tiger -nimellä tunnetut juoksukengät.

“Juoksu on parhaimmillaan yksin ja yhdessä tekemistä”

Vainio päättää puheenvuoronsa ASICS Staff Summitissa pohtien tulevaa

syksyä. Hän miettii kulunutta vuotta ja sen menestystä sekä toteaa, että

on juossut tiheästi kisoista toiseen ja hänelle on ollut selkeää, mitä kohti

mennään. Vainio mainitsee haaveekseen nähdä, mihin omat rahkeet

juoksijana riittävät.

ASICSin “Sound Mind, Sound Body” -ajatus näkyy myös Vainion tavassa

puhua juoksusta. Juoksussa ei ole kyse ainoastaan ajasta tai

suorituksesta, vaan myös siitä, miltä juokseminen tuntuu ja mitä se itselle

merkitsee.

Vainio kiteyttää juoksulajin yleisölleen osuvasti: “Tekee omalla tahdilla eikä

vertaa itseään muihin. Juoksu on parhaimmillaan yksin ja yhdessä

tekemistä.”