Bucket Agency

Alisa Vainion matka kohti Berliiniä – luottaa suorituksessaan hiilikuituun ja kehon kuunteluun

26.9.2026 10:24:13 EEST | Bucket Agency | Tiedote

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Huippujuoksu syntyy vuosien työstä, mutta myös oikeanlaisesta
tuntumasta juostessa – Alisa Vainio avaa suhdettaan juoksukenkiin ja harjoitteluun.

HELSINKI 22.9.2026 – Euroopan mestaruuden Birminghamissa voittanut
maratonjuoksija Alisa Vainio valmistautuu syksynsä kohokohtaan:

Huomenna, sunnuntaina juostavaan BMW Berliinin maratoniin. Vuosien määrätietoisen
harjoittelun lisäksi huippuluokan suoritus vaatii täydellistä tuntumaa ja
oikealla tavalla tukevia varusteita. Kyseiseen kisaan valmistautuessaan
Vainio kommentoi käyttäneensä ASICSin SONICBLAST- ja
MEGABLAST-kenkiä – Varmistaakseen parhaan mahdollisen suorituskyvyn sunnuntaina hän vetää jalkaansa ASICS METASPEED -hiilikuitukengät.

Kovatasoisessa juoksusuorituksessa kengillä on kaksoisrooli. Ne sekä
takaavat maksimaalisen tehon kilpailussa että tukevat kehon palautumista
raskaan treenin aikana. Kysymme Vainiolta, miten hän näkee ASICSin
Sound Mind, Sound Body -ajattelun omassa arjessaan ja harjoittelussaan:
“Kuuntelen omaa kehoani ja mieltäni ja mitä se tarvitsee. Teen ratkaisuja
oma hyvinvointi edellä ja pyrin katsomaan asioista myös pidemmällä
tähtäimellä”, Vainio kommentoi.

Alisa Vainio luottaa kengässä ennen kaikkea tuntumaan
Alisa Vainio avasi elokuussa järjestetyssä ASICS Staff Summit -päivässä
jo ajatuksiaan samoista teemoista. Huikeassa juoksussaan
Birminghamissa Vainio kertoi käyttäneensä ASICSin METASPEED EDGE
-prototyyppiä. Päätös kenkien valinnasta syntyi siitä, että ne toimivat hyvin
ylämäissä ja antavat voimaa mäessä juoksemiseen. Hän kertoi valinnan
olleen selkeä. Harjoittelussa Vainio kertoo suosivansa erityisesti jo sisäänajettuja kenkiä.
Vainio on ollut mukana myös ASICSin juoksukenkien kehitystyössä, ja
hänen toiveenaan on ollut erityisesti vakaampi kenkä, joka tukee juoksua
esimerkiksi mutkissa.

Omasta juoksutyylistään Vainio kuvailee olevansa monipuolinen juoksija,
jonka kengissä on aina oltava hiilikuitua. Hänen mukaansa se auttaa
merkittävästi palautumisessa. Kengän merkityksestä suoritusaikaan
kysyttäessä Vainio ei kuitenkaan usko kenkien vaikuttavan itse
kisa-aikaan. Sen sijaan hän korostaa oman tuntuman tärkeyttä: “Uusi
kenkä on aina uusi kenkä.”

Vainio ei suinkaan ole ainoa huipputason juoksija, joka on juossut
kultamitalin arvoisesti ASICSit jalassaan. Jo 1970-luvulla Lasse Virén
juoksi olympiakultaa 5 000 ja 10 000 metrin juoksuissa Münchenin ja
Montrealin olympialaisissa. Virénistä on ikuistettu kuva 5 000 metrin
juoksun jälkeen, jossa hän nostaa ilmaan silloiset ASICSin, tuolloin
Onitsuka Tiger -nimellä tunnetut juoksukengät.
“Juoksu on parhaimmillaan yksin ja yhdessä tekemistä”
Vainio päättää puheenvuoronsa ASICS Staff Summitissa pohtien tulevaa
syksyä. Hän miettii kulunutta vuotta ja sen menestystä sekä toteaa, että
on juossut tiheästi kisoista toiseen ja hänelle on ollut selkeää, mitä kohti
mennään. Vainio mainitsee haaveekseen nähdä, mihin omat rahkeet
juoksijana riittävät.

ASICSin “Sound Mind, Sound Body” -ajatus näkyy myös Vainion tavassa
puhua juoksusta. Juoksussa ei ole kyse ainoastaan ajasta tai
suorituksesta, vaan myös siitä, miltä juokseminen tuntuu ja mitä se itselle
merkitsee.
Vainio kiteyttää juoksulajin yleisölleen osuvasti: “Tekee omalla tahdilla eikä
vertaa itseään muihin. Juoksu on parhaimmillaan yksin ja yhdessä
tekemistä.”

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