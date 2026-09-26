SDP:n Marttila kiittää: Lapsirauharikos etenee lausuntokierrokselle
26.9.2026 12:01:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Helena Marttila (sd.) antaa hallitukselle kiitokset siitä, että se tarttui kansanedustajien enemmistön esittämään huoleen ja vie eteenpäin lapsirauharikosta koskevaa lainsäädäntöä. Lakiehdotus lähetettiin eilen (25.9.) lausuntokierrokselle. Ehdotuksen mukaan rikoslakiin lisättäisiin rangaistuksen koventamisperusteeksi lapsen läsnäolo henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvissa rikoksissa.
– Tämä on selkeä viesti siitä, että yhteiskunta ei hyväksy lasten altistamista väkivallalle missään muodossa. Lakimuutos on tärkeä askel kohti oikeusjärjestelmää, jossa lapsen kokemus väkivallasta tunnistetaan ja otetaan vakavasti, Marttila kiittelee.
Lakiehdotuksen taustalla on naisiin kohdistuvan väkivallan direktiivin kansallinen toimeenpano sekä Sofia Virran (vihr.) kaikista eduskuntapuolueista kannatusta saanut lakialoite lapsirauharikoksen erilliskriminalisoinnista. Näitä pohtinut oikeusministeriön asettama työryhmä päätti työnsä huhtikuussa. Työryhmä ei pitänyt lapsirauhaa koskevan erilliskriminalisoinnin tai koventamisperusteen säätämistä tarkoituksenmukaisena.
Työryhmän kannasta huolimatta Marttila jätti koventamisperustetta koskevan lakialoitteen eduskunnalle kesäkuussa. Myös Demarinaiset lausui kesällä direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta ehdotuksesta ja sen yhteydessä esitti koventamisperusteen säätämistä.
– Olen äärimmäisen iloinen, että oikeusministeriö on arvioinut koventamisperusteen tarpeellisuutta uudelleen ja ehdottaa nyt sen säätämistä. Ero erilliskriminalisointiin on, että koventamisperuste ei edellytä lapsen osallistumista asianosaisena pitkään ja kuormittavaan rikosprosessiin. Se kuitenkin viestii selkeästi, kuinka vakavaa ja tuomittavaa lapsen altistaminen väkivallalle on, Marttila toteaa.
– Haluan julkisesti kiittää myös niitä hallituspuolueiden kansanedustajia, jotka ovat edistäneet tätä lakimuutosta. Lasten turvallisuus on todella asia, joka yhdistää eduskunnassa yli puoluerajojen, Marttila sanoo.
Aiemmin lastensuojelussa työskennellyt Marttila muistuttaa, että lähisuhde- ja perheväkivallan surullinen ominaispiirre on, että tilanteessa on usein läsnä lapsi. Väkivalta ei ole vain kahden aikuisen välinen asia, vaan lapsi kantaa seurauksia pitkälle tulevaisuuteen.
– Väkivallan näkeminen tai kuuleminen voi aiheuttaa lapselle pitkäkestoisia psyykkisiä seurauksia ja horjuttaa peruuttamattomasti turvallisuuden tunnetta. Lapsen kokemus on pystyttävä ottamaan paremmin huomioon rikosoikeudessa ja siksi olen äärettömän iloinen, että nyt näin myös tapahtuu, Marttila päättää.
SDP on sitoutunut siihen, että perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisystä tehdään yksi Suomen kärkihankkeista ensi vaalikaudella.
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaKansanedustaja, Demarinaisten puheenjohtajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
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