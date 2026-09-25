Kokoomuksen Sarkomaa: Joka kolmas muistisairaus voitaisiin ehkäistä – laaturekisteri tukemaan ennaltaehkäisyä ja hoitoa

Suomalaisen FINGER-tutkimuksen (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) tulokset osoittavat, että monipuolisilla elintapamuutoksilla voidaan pienentää muistisairauksien riskitekijöitä ja tukea aivojen toimintakykyä. Hyvällä ravinnolla, liikunnalla, sosiaalisella aktiivisuudella, verisuonitautien riskitekijöiden hallinnalla sekä aivojumpalla yli 30 prosenttia muistisairauksista on ennaltaehkäistävissä.

– Laaturekisterin avulla voimme varmistaa, että tehokas ja kustannusvaikuttava FINGER-malli jalkautuu yhdenvertaisesti kaikille hyvinvointialueille ja että sen tuottamat terveyshyödyt saadaan täysimääräisesti käyttöön muistisairauksien kasvavan yhteiskunnallisen taakan keventämiseksi, Sarkomaa sanoo.

Suomessa muistisairaita ihmisiä on lähes 150 000 ja uusia diagnooseja tehdään noin 20 000 vuosittain. Alzheimerin tauti on yleisin muistisairaus. Väestön ikääntyessä muistisairauksien merkitys sosiaali- ja terveydenhuollossa kasvaa entisestään.

– Valtakunnallinen muistisairauksien laaturekisteri mahdollistaisi ensimmäistä kertaa kattavan tiedon saamisen siitä, miten muistisairauksien hoito ja kuntoutus toteutuvat eri puolilla Suomea. Kun tiedämme, mikä toimii ja missä on puutteita, voimme myös kehittää palveluja vaikuttavammiksi, Sarkomaa sanoo.

Sairastuneiden määrän kasvaessa sekä diagnostiikan, lääkehoidon ja muiden hoitomuotojen kehittyessä hoidon ja kuntoutuksen kustannusvaikuttavuus on yhä tärkeämpää.

– Hoitoketjun seuranta auttaisi havaitsemaan viiveitä esimerkiksi diagnosoinnissa. Varhainen diagnoosi on tärkeä sekä sairastuneelle että hänen läheisilleen. Se mahdollistaa oikea-aikaisen hoidon ja kuntoutuksen sekä antaa aikaa valmistautua tulevaan ja saada tarvittavaa tukea. Hoidon laatua pitää pystyä seuraamaan yhtä järjestelmällisesti kuin monissa muissakin sairauksissa, Sarkomaa toteaa.

Laaturekisteriä puoltaa se, että valtaosa ympärivuorokautisen hoivan asukkaista sairastaa muistisairautta. Myös säännöllisen kotihoidon asiakkaista jo lähes puolella on muistisairausdiagnoosi.