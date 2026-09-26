SDP:n Eveliina Heinäluoma: Irtaantuuko vihreät ensimmäisenä puolueena yhdessä laadituista kotoutumisen tavoitteista?

SDP:n Lauri Lyly: Orpon hallitus lisää jälleen työnantajien yksipuolista sanavaltaan säästövapaaesityksellään 25.9.2026 17:05:11 EEST | Tiedote

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa käsiteltiin tänään mietintöä, jossa säästöön siirretyn vuosiloman ajankohdasta päättäminen siirretään työnantajalle. Nykyisin säästövapaan pitäminen on pääsääntöisesti sovittu työpaikoilla ja jos sopiminen ei ole onnistunut, pitämisen ajankohdan on työntekijä voinut ilmoittaa työnantajalle viimeistään neljä kuukautta ennen pitoaikaa. Nyt hallitus haluaa poistaa tämän oikeuden ja antaa viimesijaisen päätöksen työantajalle.