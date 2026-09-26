SDP:n Eveliina Heinäluoma: Irtaantuuko vihreät ensimmäisenä puolueena yhdessä laadituista kotoutumisen tavoitteista?
26.9.2026 13:45:13 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kesäkokouksessa julkistama nuorten turvallisen arjen toimenpidepaketti velvoittaa vanhempia ja samalla turvaa maahanmuuttajataustaisten lasten oikeutta hyvään kielitaitoon. Se myös esittää lisäpanostuksia kouluille, joissa on paljon vieraskielisiä lapsia. SDP:n hallintovaliokunnan jäsen Eveliina Heinäluoma pitää outona, että vihreissä näitä linjauksia moititaan. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kritisoi SDP:n linjauksia tänään puoluevaltuuston kokouksessa.
Heinäluoma muistuttaa, että eduskunnan tarkastusvaliokunta laati jo vuonna 2019 kotoutumisen toimivuudesta yksimielisen mietinnön, jonka 11 suositusta kaikki eduskuntaryhmät allekirjoittivat.
Tarkastusvaliokunta nosti mietinnössään kolme havaintoa. On ensinnäkin nopeutettava maahanmuuttajien kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen normeihin sekä kielitaidon omaksumista. Toinen havainto oli, että tähän tarvitaan lisää velvoittavuutta. Kolmas havainto oli, että maahanmuuttajien tulisi päästä mahdollisimman nopeasti työelämään, sillä se tukee sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
- SDP:n esittelemät toimet ovat pitkälti samoja kuin mitä tarkastusvaliokunnan mietinnössä on nostettu esille. Onko niin, että nyt vaalien lähestyessä vihreät ovat ensimmäinen puolue, joka irtaantuu näistä linjauksista?
- Tuntuu oudolta, että vihreissä nähtäisiin ongelmallisena se, että maahanmuuttajaperheiden äideille halutaan turvata paremmat mahdollisuudet päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa, työelämää ja edellytyksiä itsenäiseen elämään.
- Niin ikään tuntuu omituiselta, jos ongelmana pidetään sitä, että maahanmuuttajaperheiden lapsille halutaan varmistaa sellainen kielitaito, jolla lapset voivat menestyä opinnoissaan ja tavoitella omia haaveammattejaan ja tulevaisuuttaan. Viime kädessä kielitaidon velvoittavuus on niin maahanmuuttajaperheiden vanhempien kuin myös lasten itsensä etu, sillä se takaa paremmat mahdollisuudet koulussa ja työelämässä pärjäämisessä.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
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