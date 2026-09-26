Kokoomuksen Kaunisto: Demareilla on taas rahahana auki

– Kun Hjallis Harkimo lupaa verottaa lisää, demarit ovat jo siirtyneet vaiheeseen, jossa rahaa luvataan suoraan ihmisten tileille. Äänestäjiä yritetään lahjoa heidän omilla rahoillaan. Ensin valtio ottaa, sitten poliitikot päättävät, kenelle rahat palautetaan. Tässäkö on opposition talouslinja, kysyy Kaunisto.

– Ihmisten huoli polttoaineen hinnasta on täysin ymmärrettävä. Korkeat energiakustannukset tuntuvat tavallisen suomalaisen arjessa. Mutta tässä taloustilanteessa on vastuutonta luvata kuuta taivaalta ja rahaa ihmisten tileille ilman, että kerrotaan, mitä se maksaa ja miten tuet kohdennetaan, sanoo Kaunisto.

SDP:n kansanedustajat Timo Harakka ja Matias Mäkynen vaativat hallitusta palaamaan Marinin hallituksen aikana valmisteltuihin energiatukimalleihin. He haluavat, että kotitalouksia tuetaan tulonsiirroilla ja rahaa maksetaan suoraan ihmisten tileille.

– Tämä on tuttua demaripolitiikkaa. Kun jokin maksaa liikaa, ratkaisu on uusi tukijärjestelmä. Kun rahat loppuvat, otetaan lisää velkaa tai kiristetään veroja. Mutta laskun maksaa aina lopulta joku suomalainen. Meidän tavoitteemme on aivan toinen: enemmän työtä, enemmän kasvua ja enemmän omaa rahaa ihmisten käteen, sanoo Kaunisto.

SDP:n ehdottama energiatuki ei synny tyhjästä. Se maksettaisiin valtion kassasta, eli suomalaisten maksamista veroista ja muista valtion tuloista. Aiemmasta sähkötukimallista nähtiin, miten vaikeaa tukien kohdentaminen oikein voi olla.

– Demareiden tukimallissa veronmaksajien rahaa päätyi myös Suomen rikkaimpiin kuuluvan Wahlroosin kartanolle. Tästä pitäisi ottaa opiksi. Jos tukia jaetaan, niiden pitää osua mahdollisimman tarkasti niille, jotka niitä oikeasti tarvitsevat. Muuten käy helposti niin, että tukea päätyy myös sinne, missä sitä ei tarvita, Kaunisto sanoo.

– Me ymmärrämme hyvin ihmisten huolen polttoaineen hinnasta. Siksi hallitus selvittää parhaillaan nopeita, kustannustehokkaita ja oikein kohdentuvia keinoja tilanteen helpottamiseksi. Ratkaisun pitää auttaa niitä suomalaisia, joille hintojen nousu on oikeasti ongelma, eikä olla uusi kallis tukihimmeli, Kaunisto summaa.