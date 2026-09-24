SDP:n varapuheenjohtaja Malm: Tasapuolisessa aborttioikeudessa on kyse juurikin naistenoikeuksista
27.9.2026 09:00:00 EEST | SDP | Tiedote
Kokoomus on lukuisissa ulostuloissaan korostanut, että epätasa-arvoiseen asemaan on joutumassa ainoastaan alle prosentti abortin tekevistä naisista. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää outona, ettei kokoomus tai pääministeri Orpo ymmärrä, että naisten oikeuksissa puhuttaessa on puhuttava kaikista naisista.
Pääministeri Petteri Orpo totesi budjettikäsittelyn yhteydessä, ettei hallituksen päätöksestä jakaa abortintekijät syyperusteisesti kahteen eri maksuluokkaan ”pidä tehdä nyt kysymystä naisten oikeuksista”. Pääministeri jatkoi vielä toteamalla: ”Hyvä oppositio, hyvä SDP, älkää tehkö tästä kysymystä naisten aborttioikeudesta".
Malm muistuttaa pääministeri Orpolle, että silloin juuri on kyse naisten oikeuksista, kun hallitus päättää, että se asettaa naiset eriarvoiseen asemaan sen perusteella, onko abortille lääketieteellinen syy vaiko naisen oma tahto.
- Miksi yksi prosentti naisista ollaan valmiita laittamaan eri asemaan muiden kanssa? Mikä ryhmä naisista on seuraavana vuorossa? Olisi luullut, että kokoomuksessa ymmärretään millaisen viestin tämä päätös Suomen naisille lähettää. Ei ole kyse siitä, että asia koskettaa vain pientä osaa abortin tekeviä naisia. Joko kaikilla naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet aborttiin tai niitä ei ole. Tällä päätöksellä Orpon hallitus vie Suomea väärään suuntaan.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
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