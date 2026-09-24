SDP

SDP:n varapuheenjohtaja Malm: Tasapuolisessa aborttioikeudessa on kyse juurikin naistenoikeuksista

27.9.2026 09:00:00 EEST | SDP | Tiedote

Jaa

Kokoomus on lukuisissa ulostuloissaan korostanut, että epätasa-arvoiseen asemaan on joutumassa ainoastaan alle prosentti abortin tekevistä naisista. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää outona, ettei kokoomus tai pääministeri Orpo ymmärrä, että naisten oikeuksissa puhuttaessa on puhuttava kaikista naisista.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

Pääministeri Petteri Orpo totesi budjettikäsittelyn yhteydessä, ettei hallituksen päätöksestä jakaa abortintekijät syyperusteisesti kahteen eri maksuluokkaan ”pidä tehdä nyt kysymystä naisten oikeuksista”. Pääministeri jatkoi vielä toteamalla: ”Hyvä oppositio, hyvä SDP, älkää tehkö tästä kysymystä naisten aborttioikeudesta".

Malm muistuttaa pääministeri Orpolle, että silloin juuri on kyse naisten oikeuksista, kun hallitus päättää, että se asettaa naiset eriarvoiseen asemaan sen perusteella, onko abortille lääketieteellinen syy vaiko naisen oma tahto.

- Miksi yksi prosentti naisista ollaan valmiita laittamaan eri asemaan muiden kanssa? Mikä ryhmä naisista on seuraavana vuorossa? Olisi luullut, että kokoomuksessa ymmärretään millaisen viestin tämä päätös Suomen naisille lähettää. Ei ole kyse siitä, että asia koskettaa vain pientä osaa abortin tekeviä naisia. Joko kaikilla naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet aborttiin tai niitä ei ole. Tällä päätöksellä Orpon hallitus vie Suomea väärään suuntaan.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP

SDP:n Näkkäläjärvi: Kokoomus puhuu järjestöjen arvostuksesta, mutta vie niiltä toimintaedellytykset12.9.2026 16:54:19 EEST | Tiedote

Kokoomuslaiset Paula Risikko ja Karoliina Partanen ovat närkästyneet tänään, kun SDP:n 1. varapuheenjohtaja Nasima Razmyar kertoi suoraan mitä Orpon-Purran hallituksen politiikka on aiheuttanut tärkeää työtä tekeville suomalaisille järjestöille. Risikko puhuu kauniisti järjestöjen toiminnan vaikuttavuudesta ja Partanen järjestöjen tekemästä konkreettisesta työstä. – Tällaiset puheet ovat pahimmanlaatuista hurskastelua, kun todellisuudessa hallitus on vaalikauden aikana vienyt sote-järjestöjen rahoituksesta puolet pois, minkä seurauksena esimerkiksi Kehitysvammaliiton toiminta uhkaa loppua kokonaan. Kokoomuslaisten mainostama vaikuttavuustyö tarkoittaa arkitodellisuudessa vähemmän apua ihmisille, jotka sitä todella tarvitsisivat, SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi puuskahtaa. Orpon-Purran hallituksen leikkaukset johtavat Hyvinvointiala Halin ja SOSTE:n kyselyn mukaan siihen, että 80 % sosiaali- ja terveysalan järjestöistä joutuvat lopettamaan jonkin toimintamuodon tai toiminnon, 7

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye