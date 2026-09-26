SDP esittää koko hallitukselle epäluottamusta poukkoilevan Lähi-idän politiikan vuoksi

Syyskuun alussa ulkoministeri ilmoitti Suomen yhtyvän kansainväliseen yhteislausuntoon. Lausunnossa tuetaan kaupparajoituksia tuotteille, jotka tulevat kansainvälisen oikeuden vastaisista Israelin siirtokunnista. Linjaus oli oikea, ja kiitämme siitä.

Heti perään kaksi hallituspuoluetta kuitenkin irtisanoutui ulkoministerin linjauksesta. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri ilmoitti, ettei Suomi valmistele kaupparajoituksia siirtokuntien tuotteille. Hän ei tue niitä myöskään EU-tasolla. Ministeri on lisäksi päättänyt lopettaa Suomen rahoituksen YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:lle, joka on alueen keskeisimpiä humanitaarisen avun antajia.

Sekavuutta lisää puolustusministerin äskeinen matka Israeliin ja tapaaminen puolustusministeri Katzin kanssa. Edelleen on epäselvää, valmisteltiinko matka yhdessä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon kanssa. Epäselvää on myös, ottiko ministeri Häkkänen matkalla esille Israelin kansainvälisen oikeuden vastaiset teot.

Poukkoilu ei ole uutta. Viime keväänä Suomi jättäytyi pois Espanjan, Slovenian ja Irlannin kirjeestä. Kirjeessä pyydettiin EU:n ulkoasiainneuvostoa käsittelemään EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen osittaista keskeyttämistä.

Hallitus ei ole myöskään vienyt eteenpäin Palestiinan valtion tunnustamista, vaikka tasavallan presidentti on ollut valmis tunnustamaan sen, jos hallitus tuo asian päätettäväksi. Pääministeri Orpon hallitus ei ole kyennyt tekemään päätöstä, joka edistäisi konkreettisesti kahden valtion ratkaisua. Siksi presidentin ja hallituksen linjat eroavat nyt toisistaan.

Hallituksen ristiriitaiset viestit heikentävät Suomen uskottavuutta maailmalla. Välinpitämättömyys tässä kysymyksessä ei sovi Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjaan eikä aktiiviseen rauhanvälityksen perinteeseemme. Kun hallitus ei pysty puhumaan yhdellä äänellä ja Lähi-idän politiikka on näin poukkoilevaa, SDP:llä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin esittää epäluottamusta koko hallitukselle.