Kutsu: Helmareiden joukkue lokakuun MM-jatkokarsintoihin julkistetaan torstaina 1.10.
27.9.2026 11:46:07 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi saa MM-jatkokarsintojen ensimmäisellä kierroksella vastaansa Serbian Tampereella (9.10.) ja Stara Pazovassa (13.10.).
Naisten A-maajoukkueen päävalmentaja Marko Saloranta nimeää joukkueensa MM-jatkokarsintaotteluihin Serbiaa vastaan torstaina 1. lokakuuta kello 12.00 Helsingissä Kalastajatorpalla järjestettävässä mediatilaisuudessa.
Samassa tilaisuudessa on paikalla myös parhaillaan koossa olevan miesten A-maajoukkueen valmennusryhmän edustajia. Huuhkajien mediaohjelmasta ja haastateltavista tiedotetaan erikseen.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >>
Serbia saapuu Suomen vieraaksi Tampereelle Tammelan Stadionille perjantaina 9. lokakuuta kello 18.30. Jälkimmäinen ottelu pelataan Stara Pazovassa tiistaina 13. lokakuuta kello 18.00 Suomen aikaa.
Akkreditointi Helmareiden MM-jatkokarsintaotteluun Serbiaa vastaan (9.10.) >>
Mikäli Suomi voittaa kaksiosaisen otteluparin, marras-joulukuun vaihteessa pelattavalla toisella kierroksella vastaan asettuu voittaja otteluparista Valko-Venäjä – Italia.
Jatkokarsintojen toisen kierroksen otteluparien seitsemän parhaiten sijoitettua voittajaa saa paikan Brasiliassa kesällä 2027 pelattavaan MM-lopputurnaukseen. Huonoiten sijoitetun voittajan pelit jatkuvat vielä maanosaliittojen välisissä jatkokarsinnoissa, jotka pelataan helmikuussa 2027.
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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