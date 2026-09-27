Huuhkajien mediaohjelma 28.9.–3.10.
27.9.2026 14:31:16 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Lauantaina San Marinon vieraskentällä voittanut miesten A-maajoukkue matkustaa sunnuntaina Helsinkiin.
Huuhkajien UEFA Nations League -ottelut jatkuvat ensi viikolla Helsingin Olympiastadionilla. Suomi kohtaa Valko-Venäjän tiistaina kello 19.00 ja Albanian lauantaina kello 16.00.
Joukkue järjestää viikon aikana Helsingissä useita mediatilaisuuksia. Maanantaina kello 12.00 Kalastajatorpalla (Merisali 2) haastateltavissa ovat Topi Keskinen, Viljami Sinisalo, Adrian Svanbäck ja Doni Arifi. Kello 15.30 Olympiastadionilla kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa paikalla ovat päävalmentaja Jacob Friis ja kapteeni Lukas Hradecky.
Torstain tilaisuuden yhteydessä julkistetaan myös Helmareiden joukkue tuleviin MM-jatkokarsintaotteluihin.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Huuhkajien mediatilaisuuksiin alla olevan lomakkeen kautta. Samalla lomakkeella voi ilmoittautua myös vierasjoukkueiden kansainvälisiin mediatilaisuuksiin Olympiastadionilla.
Ilmoittautuminen Huuhkajien mediatilaisuuksiin 28.9.-2.10.
Huuhkajien mediaohjelma 28.9.–3.10.
Muutokset ohjelmaan mahdollisia
Maanantai 28.9.
12.00 Mediatilaisuus, Kalastajatorppa, Merisali 2
Keskinen, Sinisalo, Svanbäck, Arifi
15.30 Suomen joukkueen kansainvälinen lehdistötilaisuus, Olympiastadion
Friis, Hradecky
16.30 Suomen joukkueen harjoitus, Olympiastadion
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Tiistai 29.9.
19.00 Suomi – Valko-Venäjä, Olympiastadion
Keskiviikko 30.9.
14.30 Mediatilaisuus, Kalastajatorppa, Merisali 2
Torstai 1.10.
12.00 Huuhkajien ja Helmareiden yhteinen mediatilaisuus, Kalastajatorppa, Keltainen sali
Helmareiden joukkueenjulkistus ja mahdollisuus haastatteluihin Huuhkajien valmennusryhmän edustajien kanssa
Perjantai 2.10.
11.30 Suomen joukkueen kansainvälinen lehdistötilaisuus, Olympiastadion
Jacob Friis ja yksi pelaaja
12.30 Suomen joukkueen harjoitus, Olympiastadion
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
15.00 Mediatilaisuus, Kalastajatorppa, Keltainen sali
Lauantai 3.10.
16.00 Suomi – Albania, Olympiastadion
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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