Huuhkajien UEFA Nations League -ottelut jatkuvat ensi viikolla Helsingin Olympiastadionilla. Suomi kohtaa Valko-Venäjän tiistaina kello 19.00 ja Albanian lauantaina kello 16.00.

Joukkue järjestää viikon aikana Helsingissä useita mediatilaisuuksia. Maanantaina kello 12.00 Kalastajatorpalla (Merisali 2) haastateltavissa ovat Topi Keskinen, Viljami Sinisalo, Adrian Svanbäck ja Doni Arifi. Kello 15.30 Olympiastadionilla kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa paikalla ovat päävalmentaja Jacob Friis ja kapteeni Lukas Hradecky.

Torstain tilaisuuden yhteydessä julkistetaan myös Helmareiden joukkue tuleviin MM-jatkokarsintaotteluihin.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Huuhkajien mediatilaisuuksiin alla olevan lomakkeen kautta. Samalla lomakkeella voi ilmoittautua myös vierasjoukkueiden kansainvälisiin mediatilaisuuksiin Olympiastadionilla.

Ilmoittautuminen Huuhkajien mediatilaisuuksiin 28.9.-2.10.

Huuhkajien mediaohjelma 28.9.–3.10.

Muutokset ohjelmaan mahdollisia

Maanantai 28.9.

12.00 Mediatilaisuus, Kalastajatorppa, Merisali 2

Keskinen, Sinisalo, Svanbäck, Arifi

15.30 Suomen joukkueen kansainvälinen lehdistötilaisuus, Olympiastadion

Friis, Hradecky

16.30 Suomen joukkueen harjoitus, Olympiastadion

Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Tiistai 29.9.

19.00 Suomi – Valko-Venäjä, Olympiastadion

Keskiviikko 30.9.

14.30 Mediatilaisuus, Kalastajatorppa, Merisali 2

Torstai 1.10.

12.00 Huuhkajien ja Helmareiden yhteinen mediatilaisuus, Kalastajatorppa, Keltainen sali

Helmareiden joukkueenjulkistus ja mahdollisuus haastatteluihin Huuhkajien valmennusryhmän edustajien kanssa

Perjantai 2.10.

11.30 Suomen joukkueen kansainvälinen lehdistötilaisuus, Olympiastadion

Jacob Friis ja yksi pelaaja

12.30 Suomen joukkueen harjoitus, Olympiastadion

Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

15.00 Mediatilaisuus, Kalastajatorppa, Keltainen sali

Lauantai 3.10.

16.00 Suomi – Albania, Olympiastadion

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE

Timo Walden, tiedotuspäällikkö

050 544 6402

timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

040 729 8473

roope.kuisma@palloliitto.fi