Tukea ukrainalaisille – Huuhkajien ottelussa kerätään lahjoituksia ja välitetään rauhan viestiä

Venäjän Ukrainassa käymä hyökkäyssota on jatkunut yli neljän ja puolen vuoden ajan, ja Valko-Venäjä tukee Venäjää sotatoimissa. Suomen Palloliitto seisoo Ukrainan rinnalla ja vastustaa edelleen Venäjän ja Valko-Venäjän osallistumista kansainväliseen jalkapalloon.

Ottelu kuuluu UEFA Nations League -kilpailuun, jonka määräykset sitovat kaikkia osallistuvia maita. Ottelun pelaamatta jättäminen aiheuttaisi Suomelle merkittäviä kilpailullisia ja taloudellisia seuraamuksia, mutta ei muuttaisi vastustajan asemaa UEFAn kilpailutoiminnassa.

Palloliitto onkin keskittänyt toimensa ukrainalaisten tukemiseen ja käyttää ottelutapahtumaa solidaarisuuden osoittamiseen sekä konkreettisen avun keräämiseen Ukrainalle.

Otteluun saapuville jaetaan 1 500 auringonkukkaa ja kutsumme koko stadionin osallistumaan yhteiseen eleeseen ukrainalaisten tukemiseksi. Auringonkukkka on ukrainalaisten sitkeyden, toivon ja vapauden symboli.



Lisäksi Huuhkajat lämmittelee ennen ottelua erityisissä Ukrainan tukemiseen suunnitelluissa "We stand for Peace" -lämmittelypaidoissa.

Yhteistyössä Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry:n kanssa ottelun yhteydessä järjestetään raha- ja tavaralahjoituksia ukrainalaisten auttamiseksi.

Keräysvaroilla hankitaan muun muassa generaattoreita, virtalähteitä ja muita välttämättömiä tarvikkeita Ukrainaan alueille, joilla sodan vaikutukset näkyvät ihmisten arjessa päivittäin. Tavaralahjoituksina toivotaan muun muassa villasukkia, taskulamppuja, AA-paristoja sekä muita sodan aikana välttämättömiä arjen tarvikkeita. Ajantasainen lista tarvittavista tuotteista löytyy: Autaukrainaa.fi - Ukrainian Association in Finland

Palloliitto valmisteli ottelutapahtumaan myös useita muita ukrainalaisten tukemiseen liittyviä toimenpiteitä. Useimpiin ehdotettuihin ratkaisuihin ei kuitenkaan saatu lupaa UEFAn kilpailumääräysten vuoksi, sillä virallisten maaotteluiden järjestelyissä on noudatettava kilpailun järjestäjän sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätietoja ottelun tukitoimista ukrainalaisille:

Tukea ukrainalaisille – Huuhkajien ottelussa kerätään lahjoituksia ja välitetään rauhan viestiä



Lisätiedot:



SUOMEN PALLOLIITTO

Mikko Varis, myynti- ja markkinointijohtaja

040 513 6100

mikko.varis@palloliitto.fi



SUOMEN PALLOLIITTO

Taru Nyholm, viestintäjohtaja

0400 425241

taru.nyholm@palloliitto.fi





