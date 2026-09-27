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SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Edustaja Kopralla taitaa olla ongelmia lyhytmuistin kanssa

27.9.2026 18:59:34 EEST | SDP | Tiedote

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SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto pitää huolestuttavana, että kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ei näe, miten ongelmallisena hallituksen kaksilla rattailla kulkeva ja poukkoileva Lähi-idän politiikka näyttäytyy.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

- Ei ole kyse siitä pitääkö Suomella olla paras mahdollinen ilmatorjunta, tietysti pitää olla. Kyse on Suomen kansainvälisestä uskottavuudesta ja siitä, noudatammeko me omia, yhdessä sovittuja periaatteitamme.

- Edustaja Kopra syytti SDP:n puheenjohtajaa Lindtmania muistikatkosta. Edustaja Kopralta itseltään näyttää kuitenkin unohtuvan, että maailma ja tilanne Lähi-idässä on muuttunut vuoden 2022 jälkeen. Aiemmat päätökset eivät vapauta Suomen nykyistä hallitusta vastuusta arvioida politiikkaansa nykyhetken perusteella. Sen jälkeen, kun Suomi päätti hankkia ilmatorjuntajärjestelmän Israelista, on maa miehittänyt Gazan ja surmannut arvioiden mukaan yli 70 000 palestiinalaista, Perholehto muistuttaa. 

- Edustaja Kopra ei myöskään näytä pystyvän ottamaan kantaa, onko hän Israelin suhteen kokoomuslaisen ulkoministerin linjoilla vai kokoomuslaisen puolustusministerin linjoilla. Hänen kannanottonsa tosin näyttäisivät ennakoivan tukea ministerien Häkkäsen ja Tavion linjalle. Tässä on kyse juuri siitä eriseuraisuudesta, joka uhkaa aiheuttaa Suomelle uskottavuusongelman ja mainehaittaa.

Avainsanat

sdpkokoomuslähi-itägaza

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