Pohjoismaiden paras seurajoukkue on Åländska Segelsällskapet ÅSS / Nordiska mästerskapet i ligasegling gick till Åländska Segelsällskapet ÅSS
27.9.2026 18:59:04 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Åländska Segelsällskapet ÅSS purjehti voittoon Nordic Sailing League -mestaruuskisoissa, jotka purjehdittiin viikonloppuna Maarianhaminassa vaihtelevissa sääolosuhteissa ja kevyissä tuulissa.
Esbo Seglföreningin joukkue antoi kovan vastuksen läpi kilpailun. Vasta viimeisessä lähdössä ÅSS:n joukkue ohitti ja nappasi itselleen voiton. ÅSS:n joukkue on rutinoitunut liigajoukkue, jonka miehistöstä löytyy myös Sailing Champions League -kilpailussa hopeaa ja kultaa voittaneita purjehtijoita. Kovatasoisessa kilpailussa mestaruus ei tullut helpolla.
– Tunne on mahtava, ja vasta viimeisessä lähdössä kilpailu ratkesi eduksemme. Onnistuimme keräämään itsemme, emmekä antaneet paineen häiritä. Yritimme vain keskittyä olennaisiin tehtäviin purjeveneessä. Voitimme äskettäin myös Suomen Purjehdusliigan mestaruuden ja nyt lähdemme kohti Sailing Champions Leaguen finaalia hyvillä mielin, kertoi voittajajoukkueen kippari Markus Rönnberg.
Nordic Sailing League Champions League 2026 järjestettiin nyt toista kertaa. viime vuonna voitto meni Tanskaan. Maarianhaminassa viikonlopun kilpailuissa joukkueita oli mukana Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta.
Sailing Champions Leaguen finaali kisataan Saksan Kielissä 2.–4.10.2026.
Pohjoismaiden Mestaruus
Kultaa: Åländska Seglesällskapet
Markus Rönnberg, kippari
Staffan Lindberg, taktikko
Emil Nordlund, trimmeri
Jasper Karlsson, etukansi
Hopeaa: Esbo Segelförening, ESF. Kippari Lucas karlemo
Pronssia: Åländska Segelsällskapet, ÅSS. Kippari Björn Hansen
Tulokset: https://segel.ax/live/
Den andra säsongen av Nordic Sailing League Championships 2026 seglades under veckoslutet i Mariehamn. Seglingarna avgjordes på Åländska Segelsällskapets vatten i växlande väder och lätta vindar. I år var ÅSS laget bäst och seglade on Esbo Segelförenings lag i sista racet. Det vinnande lagets kunnande är på toppnivå. Laget vann även Finska Seglingsligan nyligen.
– Det var väldigt små marginaler som gällde under hela tävlingen och men lyckades till sist gå förbi Esbo segelförening under det sista racet. Vi höll för trycket och koncentrerade oss på det vi skall i båten. Denna guldmedalj kändes bra. Vi vann i år även Finska Seglingsligan och känner oss taggade inför Sailing Champions League finalen, som avgörs första helgen i Oktober, kommenterar Markus Rönnberg, det vinnande lagets skeppare.
Nordic Sailing League Championships 2026 i klubbsegling arrangeras i år för andra gången. Denna gemensamma sprintregatta samlar klubblag från alla nordiska seglingsligorna i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Det första nordiska mästerskapet avgjordes ifjol i Marstrand, Sverige och mästerskapet gick till Danmark. Värdskapet roterar årligen mellan länderna och i år seglas nordiska klubbmästerskapet i Mariehamn.
Nordiskt Mästerskap:
Guld: Åländska Segelsällskapet, ÅSS
Markus Rönnberg, skeppare
Staffan Lindberg, taktiker
Emil Nordlund, trimmer
Jasper Karlsson, fördäck
Silver: Esbo Segelförening, ESF. Skeppare Lucas Karlemo
Brons: Åländska Segelsällskapet, ÅSS. Skeppare Björn Hansen
Sailing Champions League finalen 2.-4. October, Kiel Tyskland
Resultat: https://segel.ax/live/
Yhteyshenkilöt
Gedi LindahlProjektipäällikköPurjehdusliigaPuh:050 523 1852gedi.lindahl@spv.fi
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Suomen Purjehdusliiga
Suomen Purjehdusliiga on Suomen pursiseurojen välinen kilpailusarja, joka koostuu kahdesta tai kolmesta osakilpailusta, sekä SM-finaalista. Kilpailut käydään urheilullisilla J70-veneillä. Kisat ovat lyhyitä, nopeatempoisia Fleet-race-tyyppisiä kisoja, joiden kesto on sääolosuhteista riippuen noin 10–15 minuuttia. Joukkueiden vaihdot ja mahdolliset protestit käsitellään heti vesillä. Suomen paras pursiseura ratkaistaan Purjehdusliigan finaalissa.
Suomen Purjehdus ja Veneilyn organisoima Suomen Purjehdusliiga on osa noin kahtakymmentä kansallista liigaa Euroopassa, joiden kärkiseurat kilpailevat kansainvälisessä Sailing Champions Leaguessa. Myös Aasiassa ja USA:ssa purjehditaan omia liigasarjarjoja. Suomi on voittanut arvostetun Sailing Champions League -kilpailun kahdesti (ESF 2021 ja ÅSS 2023).
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