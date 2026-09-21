Pohjoismaiden paras seurajoukkue on Åländska Segelsällskapet ÅSS / Nordiska mästerskapet i ligasegling gick till Åländska Segelsällskapet ÅSS

Veneilyn viikkokatsaus 39/2026: Suomen parhaat purjehdusseurat kruunattiin Lahdessa 21.9.2026 14:36:07 EEST | Tiedote

Suomen paras purjehdusseura ja seurajoukkue 2026 on Åländska Segelsällskapet ÅSS Suomen Purjehdusliigan yhdestoista kausi huipentui viikonloppuna finaaliin, joka purjehdittiin Lahdessa kevyissä ja erittäin vaihtelevissa tuulissa. Kilpailun taso oli kova, eikä mestaruus tullut helpolla, mutta Åländska Segelsällskapet ÅSS 1 oli tänä vuonna ylivoimainen johtaen lähes koko ajan kisaa. – Viikonloppuna vallitsi erittäin haastavat ja vaihtelevat tuulet. Jopa niin vaihtelevat, että lauantaina yllättävästä tuulenpuuskasta ajoimme nurin. Vahvuutemme tämän viikonlopun aikana oli, että pidimme pintamme ja purjehdimme johdonmukaisesti sekä tasaisen hyvin. Ja kyllä, tulimme tänne voittamaan. Åländska Segelsällskapetin joukkue nro 2 sekä viisi muuta erittäin rutinoitunutta joukkuetta puhalsi koko ajan niskaan, joten virheisiin ei ollut varaa. Taktiikkaamme puri ja nyt on syytä juhlia, kertoi joukkueen kippari Markus Rönnberg. Lue koko juttu täältä. Kilpaveneilyn viimeisistä SM-pisteistä ajettiin Imat