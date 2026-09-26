Fliiga

Neljä pistettä uran toisessa liigaottelussa – Roni Tammi pohjusti EräViikinkien murskavoiton

27.9.2026 20:02:25 EEST | Fliiga | Tiedote

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Vasta toista liigaotteluaan pelannut Roni Tammi loisti isossa roolissa, kun EräViikingit otti toisen perättäisen voittonsa kaatamalla vieraissa Jymyn 10-4. Vuonna 2008 syntynyt hyökkääjä iski kaksi maalia ja syötti kaksi.

Roni Tammi iski ensimmäisen liigamaalinsa ja illan avausosuman Elmeri Haverin poikkisyötöstä, ja vielä avauserässä hän sai syöttöpisteen Topias Kärkkäisen 1–3-maalin. Jymy kiri pelin puolivälissä kahdella kuuden sekunnin välein syntyneellä maalilla jo tilanteeseen 3-4, mutta sitten astui taas esiin Roni Tammi, joka syötti Eero Karjanlahden laukoman 3–5-osuman ja kasvatti kolmannessa erässä itse eron jo kolmeen. EräViikingit nautiskeli päätöserässä kaikkiaan viisi maalia, joista viimeiset kolme laukoi Elmeri Haveri. Päätöslukemat tyhjiin työntänyt Haveri oli saaliillaan 3+1 illan toinen tehomies.

Sarja jatkuu heti maanantaina Turussa ottelulla TPS–Classic.

F-liigan naisten sarjassa FBC Loisto nappasi syksyn toisen voittonsa, kun se kaatoi kotonaan Pirkkalan Pirkat 4-3. Pirkoille tappio oli kauden ensimmäinen.

Minea Kärki ja Sofia Pykäläinen laukoivat Loistolle nopean kahden maalin johdon, jonka Emeli Falkman kääntölaukauksella ja Aada Honkuri komean vastaiskun kruunuksi venyttivät toiseen taukoon jo tilanteeksi 4-0. Pirkat heräsi pelille päätöserään, jossa Marlena Paloaho erän alussa ja Noora Koskinen sen puolivälissä kavensivat. Milja Tuomisalo nosti Pirkat kuudella viittä vastaan jo maalin päähän, mutta viimeiset kaksi minuuttia kotijoukkueen puolustus kesti.

Anssi Koskisen ottelukuviin

Sarja jatkuu keskiviikkona otteluilla Northern Stars–EräViikingit ja Koovee–FBC Loisto.

Yhteyshenkilöt

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