Mitä menestyminen todella tarkoittaa? Kuinka käy, kun Oscaria tavoitteleva Hollywood-tähti ajautuu uupumuksen partaalle?

"Tämä paikka pakotti ihmisen janoamaan menestystä hinnalla millä hyvänsä. Tavoittelemaan unelmaansa. Ei täällä ollut aikaa itsensä etsimiselle. Joka päivä oli todistettava kykynsä ja osoitettava, että oli suosion arvoinen. Olin tottunut ajattelemaan, että hommia piti paiskia niin kauan kuin niitä oli tarjolla. Ei minullekaan riittäisi päärooleja loputtomiin."

Los Angelesissa asuva 28-vuotias A-luokan näyttelijä David Fount on aina ajatellut olevansa unelma-ammatissaan, kunnes ajautuu omaksi yllätyksekseen burnoutiin kesken tiiviiden kuvausten. Menestyspaineiden, opitun egoismin ja pinnan alla piilevän herkkyyden välistä ristiriitaa eivät poista juhlinta, nopeat autot tai pinnalliset suhteet.

Maailmankuulu, Oscaria tavoitteleva tähti kyseenalaistaa itsetutkiskelun myötä etuoikeutetun asemansa: onko hän sittenkään oikealla polulla hänen uraansa vauhdittaneen kuuluisan näyttelijäisänsä jalanjäljissä? Rakkaudessa petetyksi tulleen nuoren miehen on kohdattava itsensä ja kuunneltava sydäntään.

Polvi onnistuu sisällyttämään useita, universaalejakin teemoja yksien kansien väliin ja käsittelemään päähenkilön kipupisteitä psykologisella otteella. Kirjasarjan kantavaksi teemaksi nousee ikuisen rakkauden lisäksi merkityksellisen elämän löytäminen.

– Soulmate alkoi muotoutua siten, että David ja Taika vain ilmestyivät elämääni, enkä voinut olla kirjoittamatta. Halusin työstää romaanin ja koko trilogian hieman poikkeavalla draaman kaarella, joten kirjasarjan ensimmäinen osa keskittyy suurelta osin Davidin elämään taustoittaen hänen kipeitäkin vaiheita julkisuuden valokeilassa. Lähdin kuvittelemaan, mitä menestynyt miesnäyttelijä saattaisi ajatella ja nimenomaan tuntea, ja toivonkin romaanille myös mieslukijoita.

Tiina Polvi (s. 1982) on työskennellyt äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana vuodesta 2004 lähtien. Hän on kouluttautunut myös kirjastonhoitajaksi ja opiskellut yrittäjyyden ammattitutkinnon. Hän toimii Kulttuurimedia Kuiskeen päätoimittajana ja tarjoaa kustannustoimitusta Tarinatar-kevytyrittäjänä. Pohdiskelijaluonteena Polvea on aina kiinnostanut ihmisyyden mysteeri.

POLVI, TIINA : Soulmate

244 sivua

ISBN 9789524173384

Ilmestymisaika: Lokakuu 2026

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.