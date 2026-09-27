Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Kaunisto: SDP, onko Suomen puolustuksesta huolehtiminen nyt epäluottamuksen arvoista?

27.9.2026 21:47:58 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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SDP esittää koko hallitukselle epäluottamusta ja nostaa perusteluissaan esiin puolustusministeri Antti Häkkäsen Israelin-vierailun. Kaakkois-Suomesta tuleva kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto pitää asetelmaa vakavana. Suomen puolustuskyvyn vahvistamisesta ja suomalaisille jo hankitun puolustusjärjestelmän toimintakyvystä on pidettävä kiinni.

– Kaakkois-Suomesta katsottuna turvallisuus ei ole mikään kaukainen abstrakti kysymys. Täällä eletään aivan rajan tuntumassa ja tiedetään, miksi Suomen puolustuskyvystä on pidettävä huolta. Siksi on todella vaikea ymmärtää, että puolustusministerin työ Suomelle hankitun puolustusjärjestelmän päivitysten varmistamiseksi johtaa SDP:n mielestä epäluottamukseen, Kaunisto sanoo.

Daavidin linko on Suomelle hankittu keskeinen ilmatorjuntajärjestelmä, jonka hankintapäätös tehtiin vuonna 2023 Marinin hallituksen aikana. Hankinnan arvo on noin 316 miljoonaa euroa. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Israelin-vierailun keskeisenä tavoitteena oli varmistaa järjestelmän uusimmat päivitykset.

– Kun Suomi on käyttänyt yli 300 miljoonaa euroa puolustusjärjestelmään, sitä ei voi vain jättää varastoon pölyttymään. Sen huollosta, päivityksistä ja toimintakyvystä on pidettävä huolta koko elinkaaren ajan. Tätä minä odotan puolustusministeriltä ja uskon, että sitä odottavat myös suomalaiset ympäri Suomen, Kaunisto sanoo.

SDP ilmoitti sunnuntaina esittävänsä koko hallitukselle epäluottamusta hallituksen Lähi-idän politiikan vuoksi. SDP nostaa perusteluissaan esiin myös Häkkäsen Israelin-vierailuun liittyviä kysymyksiä.

– Suomen turvallisuus ei voi olla asia, jossa linja vaihtuu sen mukaan, mitä päivän poliittisessa keskustelussa tapahtuu. Varsinkin nyt, kun Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainassa ja me täällä Kaakkois-Suomessa elämme aivan Venäjän rajan tuntumassa, turvallisuuspolitiikassa tarvitaan johdonmukaisuutta, ei poukkoilua, Kaunisto sanoo.

– SDP pitää nyt kertoa suomalaisille, mikä tässä on heidän mielestään väärin. Pitäisikö puolustusministerin jättää Suomelle hankitun puolustusjärjestelmän päivitykset varmistamatta? Jos ei, niin mitä tässä oikein vastustetaan? Suomen turvallisuudella ei pidä tehdä päivänpoliittista peliä, Kaunisto päättää.

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Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

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