Kuluttajien luottamus notkahti jälleen – autonostoaikeet silti selvässä kasvussa

Tiedot selviävät Tilastokeskuksen kuluttajien luottamus -tilastosta.

”Samanlainen käänne alaspäin nähtiin myös koko EU:n tasolla. Tulevat kuukaudet näyttävät, jääkö syyskuu yksittäiseksi poikkeamaksi vai hyytyikö elpyminen nyt pysyvämmin”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangassalo kertoo.

Syyskuussa kuluttajien näkemykset oman taloutensa tilasta heikkenivät edelliskuusta. Yhä useampi myös uskoi taloustilanteensa huononevan entisestään seuraavan 12 kuukauden aikana.

”Kuluttajan kannalta monissa olennaisissa asioissa, kuten inflaatiossa ja koroissa, ei ole tapahtunut kohentumista. Samaan aikaan maailmanpolitiikan epävarmuus tuntuu jatkuvan. On ymmärrettävää, että yksittäiset hyvät talousuutiset eivät riitä kääntämään mielialoja kovin laajasti, vaikka varovaista uskoa Suomen yleisen taloustilanteen parantumiseen seuraavan vuoden aikana onkin havaittavissa”, Kangassalo sanoo.

Yhä useampi suunnittelee ottavansa lainaa

Kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan vähenivät jälleen aavistuksen. Syyskuussa 13 % kuluttajista ennakoi lisäävänsä ja 37 % vähentävänsä rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

”Auton ostoa harkitsi kuitenkin selvästi keskimääräistä useampi. Ostoaikeissa olevien osuus on ollut yhtä korkealla viimeksi vuonna 2021. Polttoaineiden hintojen nousu, mikä itsessään vetää luottamusta alaspäin, saattaa nyt lisätä kuluttajien autonostoaikeita ja siirtymää muiden käyttövoimien pariin.”

Asunnonostoaikeet jäivät yhä pitkän ajan keskiarvon alle mutta lisääntyivät hieman edelliskuusta. Noin 12 % kuluttajista harkitsi asunnon ostamista seuraavan 12 kuukauden aikana.

”Tänä vuonna keskiarvo on ollut noin 11 prosenttia, eli pientä piristymistä on havaittavissa.”

Vaikka ajankohtaa pidettiin yhä varsin huonona lainan ottamiselle, suunnitelmia lainanottoon oli selvästi entistä useammalla.

”Jo lähes viidennes kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Osuus on ollut näin korkea viimeksi noin viisi vuotta sitten”, Kangassalo kertoo.