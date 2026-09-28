Nirsevimab-suoja RS-virusta vastaan vauvoille alkaa jälleen Keski-Suomessa
28.9.2026 08:32:38 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella aletaan antaa nirsevimabi-vasta-ainetta vastasyntyneille ja tietyille alle 1-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville lapsille 1.10.2026 alkaen. Nirsevimabi suojaa vauvaa RS-viruksen aiheuttamalta vakavalta infektiolta ja sairaalahoidolta. Lääkeneuvottelukunta on puoltanut nirsevimabi-lääkityksen aloittamista.
Vastasyntyneille suoja synnytyssairaalassa tai neuvolassa
Nirsevimabin (Beyfortus 50 mg) antaminen vastasyntyneille alkaa 1.10.2026. Lääke annetaan yhtenä lihaksensisäisenä pistoksena.
Elo- ja syyskuussa 2026 syntyneille vauvoille nirsevimabin antaminen järjestetään neuvoloissa loka–marraskuun aikana.
Nirsevimabia annetaan myös tietyille riskiryhmille
Suoja annetaan syksyn aikana joko neuvolassa tai Sairaala Novassa lastentautien poliklinikalla käynnin yhteydessä. Riskiryhmiin kuuluvat lapset, jotka ovat lääkkeen antohetkellä alle 12 kuukauden ikäisiä:
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ennen raskausviikkoa 29+0 syntyneet
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raskausviikoilla 29+0–36+6 syntyneet, joiden perheessä on toinen alle 6-vuotias lapsi tai lapsia
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lapset, joilla on sydänvika tai -sairaus, johon suunnitellaan leikkausta tai johon tarvitaan jatkuvaa lääkitystä
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lapset, joilla on hoitavan lääkärin arvion mukaan vaikea immuunivaje
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lapset, joilla on keskosen keuhkosairaus eli bronkopulmonaalinen dysplasia, johon on tarvittu tukihoitoa viimeisen kuuden kuukauden aikana, tai vastaava vaikea krooninen keuhkosairaus tai hengitysvajaus
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lapset, joilla on Downin oireyhtymä.
Erikoissairaanhoito määrittelee edelleen vaikeat sydänvika- ja immuunivajepotilaat, joille suoja annetaan.
Nirsevimabi suojaa RS-viruksen vakavalta taudilta
RS-virus eli respiratory syncytial virus aiheuttaa hengitystieinfektioita kaikenikäisille, mutta pienillä vauvoilla infektio voi olla vakava ja johtaa sairaalahoitoon. Riski on suurin aivan pienimmillä vauvoilla.
Nirsevimabi on pitkävaikutteinen vasta-aine, joka annetaan yhtenä pistoksena. Se antaa suojaa RS-viruksen aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan useiden kuukausien ajan.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja Keski-Suomen hyvinvointialueelta:
Ole Andersen, ylilääkäri, lastentaudit ja lastenneurologia, p. 050 316 1154, ole.andersen@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, p. 040 779 7071
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
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