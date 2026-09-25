Sähköjärjestelmän kasvu lisää kustannuksia – kantaverkkopalvelumaksut nousevat vuoden alusta 4 prosenttia
28.9.2026 11:41:47 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Kantaverkkoyhtiö Fingrid nostaa kantaverkkopalvelun maksuja 4 prosenttia vuoden 2027 alusta. Korotuksen taustalla on mittava, tulevia asiakastarpeita ennakoiva investointiohjelma sekä laajenevan sähköjärjestelmän kustannusten kasvu. Kantaverkon vahvistaminen tukee talouskasvua mahdollistamalla teollisia investointeja Suomeen.
Viime vuosina Fingridin toiminnan kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi sähköjärjestelmän kasvun ja tuotantorakenteen muutoksen seurauksena. Samanaikaisesti kantaverkkopalvelumaksuista kertyvät tulot eivät ole kasvaneet samassa suhteessa, sillä ne määräytyvät pääosin sähkön kulutuksen perusteella. Sähkönkulutus on kääntymässä voimakkaaseen kasvuun lähivuosina, mutta kasvun mahdollistavat verkkoinvestoinnit on tehtävä etupainotteisesti. Sähkön kulutuksen kasvua mahdollistavia liittymissopimuksia on jo tehty kiihtyvällä tahdilla, mikä on kasvattanut liittymismaksutuloja ja hillinnyt samalla kantaverkkopalvelumaksuihin kuuluvien sähkön siirtomaksujen korotustarvetta.
Kustannusten kasvun taustalla on laaja investointiohjelma, jolla vastataan ennakoivasti kantaverkon asiakkaiden tarpeisiin sekä luodaan edellytyksiä teollisille sekä puhtaan energian investoinneille ja Suomen kilpailukyvyn vahvistumiselle. Fingridin kantaverkkoinvestoinnit ovat jo mahdollistaneet sähköjärjestelmän nopean uudistumisen ja muun muassa yli 13 000 megawatin puhtaan sähköntuotannon liittämisen Suomen sähköjärjestelmään. Samalla Suomen sähköjärjestelmään on jo tehtyjen liityntäsopimusten myötä liittymässä uutta kulutusta yli 8 000 megawatin edestä.
Kantaverkkotoiminnan kustannuksia kasvattaa myös sähkön tuotannon ja kulutuksen maantieteellinen eriytyminen, joka lisää sähkön siirtotarvetta ja verkossa tapahtuvia siirtohäviöitä.
Nyt tehtävä korotus koskee ainoastaan kantaverkkopalvelumaksua eli sähkön siirron hinnoittelua.
Vaikutus kotitalouksien sähkölaskuun maltillinen
Kantaverkkomaksujen korotuksen vaikutus kotitalouksien sähkölaskuun on maltillinen. Kantaverkkomaksujen osuus on sähkölaskun kokonaishinnasta noin 3 prosenttia, joten korotuksen vaikutus kotitalouksien sähkölaskuun on noin 0,1 prosenttia. Sähkölasku muodostuu sähköenergian hinnasta, sähkönsiirrosta ja veroista. Kokonaissummasta sähköenergian osuus on noin 40 prosenttia, sähkönsiirron osuus noin 30 prosenttia ja verojen osuus noin 30 prosenttia.
Lisätietoja:
Jussi Jyrinsalo, johtaja, asiakkaat ja kantaverkkosuunnittelu, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5118
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
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Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
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