Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Itiksen Symppis muuttaa lokakuun alussa Turunlinnantielle

28.9.2026 09:22:04 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

Jaa

Itiksen Symppis palvelee 2.10.2026 alkaen osoitteessa Turunlinnantie 12. Turunlinnantiellä Symppis toimii tarkoituksenmukaisissa remontoiduissa tiloissa hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Itiksen Symppis toimii rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa, jonne sisäänkäynti on Turunlinnantien puolelta. Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Tilat on peruskorjattu Symppiksen käyttöön.

”Olen iloinen, että olemme löytäneet Itiksen Symppikselle sopivat ja pysyvät tilat. On tärkeää, että paikalle pääsee helposti julkisilla liikennevälineillä. Tämä kaikki edesauttaa asiakkaitamme löytämään palvelujen pariin”, kertoo Helsingin päihdepalvelujen päällikkö Pia Pulkkinen.

Ympäristön kanssa käydään vuoropuhelua 

Itiksen Symppis on auki arkisin kello 10–15.30 ja paikalla on koko aukioloajan vartija.

”Käymme vuoropuhelua alueen asukkaiden ja lähiyritysten kanssa. Ympäristö- ja naapurustotyöllä varmistamme alueen turvallisuutta ja siisteyttä. Meillä työskentelee Symppiksessä naapurustotyöntekijöitä, joihin naapuruston edustajien on helppo ottaa yhteyttä”, Pia Pulkkinen jatkaa. 

Symppikset ovat tärkeitä päihdehaittojen torjunnassa

Symppikset ovat matalan kynnyksen päiväkeskuksia, jotka tarjoavat päihteitä käyttäville asiakkaille esimerkiksi terveys- ja sosiaalineuvontaa, käyttövälineiden vaihtoa, rokotuksia, vertaistukea ja työllistämistoimintaa.

Tarjolla on myös puuroa, kahvia ja leipää. Symppiksissä voi oleskella ja asioida päihtyneenä ja osassa palveluja anonyymisti.

Symppiksiä on tällä hetkellä myös Sörnäisissä ja Vallilassa. Lisäksi Symppis tekee liikkuvaa päihdetyötä eri puolilla kaupunkia.   

Helsinki panostaa päihdepalveluihin vaikeutuneessa huumetilanteessa. Elokuussa 2026 hyväksytyn kaupungin päihdestrategian mukaan Symppikset ovat oleellinen toimija päihdehaittoja vähentävissä matalankynnyksen palveluissa, liikkuvassa päihdetyössä sekä naapurusto- ja ympäristötyössä.

Saman rakennuksen ylimpiin kerroksiin muuttaa vuonna 2027 Itäkeskuksen perhekeskus. Sisäänkäynti perhekeskukseen on rakennuksen toiselta puolelta Tallinnan aukiolta. Asiakkaille ei ole rakennuksen sisällä kulkua palvelusta toiseen.

Lisätietoja medialle
 

hel.fi/symppikset

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella

Toinen linja 4A

PL 6000 00099 Helsingin kaupunki

09 310 5015 (vaihde)

www.hel.fi/sotepe

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye