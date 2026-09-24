Itiksen Symppis muuttaa lokakuun alussa Turunlinnantielle
28.9.2026 09:22:04 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Itiksen Symppis palvelee 2.10.2026 alkaen osoitteessa Turunlinnantie 12. Turunlinnantiellä Symppis toimii tarkoituksenmukaisissa remontoiduissa tiloissa hyvien liikenneyhteyksien varrella.
Itiksen Symppis toimii rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa, jonne sisäänkäynti on Turunlinnantien puolelta. Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Tilat on peruskorjattu Symppiksen käyttöön.
”Olen iloinen, että olemme löytäneet Itiksen Symppikselle sopivat ja pysyvät tilat. On tärkeää, että paikalle pääsee helposti julkisilla liikennevälineillä. Tämä kaikki edesauttaa asiakkaitamme löytämään palvelujen pariin”, kertoo Helsingin päihdepalvelujen päällikkö Pia Pulkkinen.
Ympäristön kanssa käydään vuoropuhelua
Itiksen Symppis on auki arkisin kello 10–15.30 ja paikalla on koko aukioloajan vartija.
”Käymme vuoropuhelua alueen asukkaiden ja lähiyritysten kanssa. Ympäristö- ja naapurustotyöllä varmistamme alueen turvallisuutta ja siisteyttä. Meillä työskentelee Symppiksessä naapurustotyöntekijöitä, joihin naapuruston edustajien on helppo ottaa yhteyttä”, Pia Pulkkinen jatkaa.
Symppikset ovat tärkeitä päihdehaittojen torjunnassa
Symppikset ovat matalan kynnyksen päiväkeskuksia, jotka tarjoavat päihteitä käyttäville asiakkaille esimerkiksi terveys- ja sosiaalineuvontaa, käyttövälineiden vaihtoa, rokotuksia, vertaistukea ja työllistämistoimintaa.
Tarjolla on myös puuroa, kahvia ja leipää. Symppiksissä voi oleskella ja asioida päihtyneenä ja osassa palveluja anonyymisti.
Symppiksiä on tällä hetkellä myös Sörnäisissä ja Vallilassa. Lisäksi Symppis tekee liikkuvaa päihdetyötä eri puolilla kaupunkia.
Helsinki panostaa päihdepalveluihin vaikeutuneessa huumetilanteessa. Elokuussa 2026 hyväksytyn kaupungin päihdestrategian mukaan Symppikset ovat oleellinen toimija päihdehaittoja vähentävissä matalankynnyksen palveluissa, liikkuvassa päihdetyössä sekä naapurusto- ja ympäristötyössä.
Saman rakennuksen ylimpiin kerroksiin muuttaa vuonna 2027 Itäkeskuksen perhekeskus. Sisäänkäynti perhekeskukseen on rakennuksen toiselta puolelta Tallinnan aukiolta. Asiakkaille ei ole rakennuksen sisällä kulkua palvelusta toiseen.
Lisätietoja medialle
- Symppiksen palvelut: Pia Pulkkinen, Helsingin päihdepalvelujen päällikkö,
p. 0500 702 157 pia.pulkkinen@hel.fi
- Rakennushanke: Tuomo Salonpää, projektinjohtaja, p 040 6449784, tuomo.salonpaa@hel.fi
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
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