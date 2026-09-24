Luonnonmaan rakennustietoja tarkistetaan maastomittauksilla loka-joulukuussa
28.9.2026 09:16:48 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin kaupunki tarkistaa Luonnonmaan alueen rakennusrekisterin tietoja. Tarkistustyö liittyy Luonnonmaan yleiskaavan muutokseen ja kohdistuu rakennuksiin, joiden sijainnissa, ominaisuustiedoissa tai rekisteritiedoissa on havaittu epäselvyyksiä.
Maastomittaukset on tarkoitus suorittaa 5.10.–11.12.2026 välisenä aikana. Työn toteuttaa Naantalin kaupungin toimeksiannosta Taratest Oy.
Mittaustyöntekijät liikkuvat työn aikana alueen kiinteistöillä ja rakennusten läheisyydessä. Mittauksin ja valokuvin kerättyjä tietoja käytetään kaupungin rakennusrekisterin ja paikkatietoaineistojen tarkistamiseen ja päivittämiseen.
Työ ei edellytä kiinteistönomistajilta toimenpiteitä. Mittaajat pyrkivät suorittamaan työn mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Birit KevamaanmittausinsinööriNaantalin kaupunkiPuh:0447334702birit.keva@naantali.fi
Jyrki LassilaTaratest OyPuh:+358 44 418 2286
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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