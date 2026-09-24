Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan 30.9.2026 aluevaltuuston esityslista

28.9.2026 09:49:31 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

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Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa ja vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Keskiviikkona 30.9.2026 pidettävässä kokouksessa käsittelyssä ovat mm. seuraavat asiat:

  • Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman vahvistaminen vuodelle 2027
  • Investointisuunnitelman 2027–2030 muuttaminen 

Kokouksen esityslista on julkaistu verkossa.

Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä.

Aluevaltuuston kokoukset lähetetään suorana videolähetyksenä. Linkki päivittyy noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista. Kokouksen nauhoite on katsottavissa 14 päivän ajan.

Avainsanat

varsinais-suomen hyvinvointialuevarhaaluevaltuustopäätöksenteko

Yhteyshenkilöt

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

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