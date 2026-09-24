Varhan 30.9.2026 aluevaltuuston esityslista
28.9.2026 09:49:31 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa ja vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta.
Keskiviikkona 30.9.2026 pidettävässä kokouksessa käsittelyssä ovat mm. seuraavat asiat:
- Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman vahvistaminen vuodelle 2027
- Investointisuunnitelman 2027–2030 muuttaminen
Kokouksen esityslista on julkaistu verkossa.
Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä.
Aluevaltuuston kokoukset lähetetään suorana videolähetyksenä. Linkki päivittyy noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista. Kokouksen nauhoite on katsottavissa 14 päivän ajan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katriina HiippavuoriAluevaltuuston puheenjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0407520759katriina.hiippavuori@varha.fi
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
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