Inka Bellin veistoksen paljastus Hanaholmenin taidepuistossa

Inka Bellin taideteos Sini paljastetaan Hanaholmenin taidepuistossa 5.10.2026.

Teos on lahjoitus L-G Nordströmin säätiöltä, jonka tehtävänä on edistää ja tukea erityisesti konstruktivistisen taiteen taiteellisten ilmaisukeinojen jatkuvuutta Suomessa.

”Olemme erittäin kiitollisia tästä L-G Nordströmin säätiön anteliaasta lahjoituksesta ja odotamme innolla, että pääsemme esittelemään Inka Bellin kaunista ja ajatuksia herättävää veistosta kaikille koti- ja ulkomaisille vieraillemme”, sanoo Hanaholmenin toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Hanaholmenin taidepuisto on viime vuosina saanut vastaanottaa useita uusia veistoksia, joiden ansiosta puistosta on tullut suosittu retkikohde kotimaisille ja kansainvälisille kävijöille. Puisto on avoinna koko vuoden, ympäri vuorokauden, ja sisäänpääsy on ilmainen.

Toivotamme median edustajat lämpimästi tervetulleiksi Inka Bellin Sini-veistoksen paljastustilaisuuteen.

Aika: 5.10.2026 klo 11.30

Paikka: Hanaholmenin taidepuisto, Hanasaarenranta 5, 00210 Espoo

Ohjelma

Tervetuliaissanat

Gunvor Kronman, Hanaholmenin toimitusjohtaja

L-G Nordströmin säätiön tervehdys

Tomas Forsell, L-G Nordströmin säätiön puheenjohtaja

Sini-teoksen paljastus

Tomas Forsell ja Gunvor Kronman

Taiteilijan ja kuraattorin haastattelu

Hanaholmenin ohjelmavastaava Aino Kostiainen haastattelee taiteilija Inka Belliä ja kuraattori Maaretta Jaukkuria. Haastattelu toteutetaan suomeksi, yhteenvedot ruotsiksi.

Lounas ravintola Platsin kabinetissa

Ilmoittautumiset: Håkan Forsgård, puh. + 358 40 767 7373, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi. Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta lounaalle, ja mainitsemaan mahdolliset allergiat ja erityisruokavaliot.

Inka Bell

Helsingissä asuva kuvataiteilija Inka Bell (s. 1981) työskentelee taidegrafiikan laajennetulla kentällä paperiveistosten, julkisen taiteen ja taidegrafiikan parissa. Teoksissaan hän tutkii kaksi- ja kolmiulotteisen suhdetta sekä kuvan peruselementtejä muodon, materiaalin, värin ja toiston kautta. Bellin teokset kutsuvat katsojaa sanattomaan löytämiseen ja omien tunnetilojen tutkimiseen.

L-G Nordströmin säätiö

L-G Nordströmin säätiö perustettiin vuonna 2000 ja siitä lähtien se on tukenut ja järjestänyt useita näyttelyitä yhteistyössä gallerioiden ja museoiden kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea eri taiteellisten ilmaisukeinojen jatkuvuutta konkreettisen ja erityisesti konstruktivistisen taiteen sektorilla sekä ylläpitää ja kehittää tietoutta tästä taidelajista ja mielenkiintoa sitä kohtaan.

Hanaholmenin taidekokoelma

Hanaholmenin taidekokoelmaan kuuluu nykyään lähes 300 teosta, jotka on sijoitettu sekä rakennuksen sisälle että ulkotiloihin taidepuistoon. Suurin osa teoksista on saatu lahjoituksina muista Pohjoismaista, mutta myös muut toimijat ovat lahjoittaneet teoksia Hanaholmenille tai sijoittaneet niitä sinne. Kokoelmaan kuuluu myös useita Lars-Gunnar ”Nubben” Nordströmin teoksia.