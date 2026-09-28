Konserni- ja tilajaosto hyväksyi Kivenlahden pukutilojen hankesuunnitelman ja tarkensi tilojen kuntalaiskäyttöä
28.9.2026 12:52:32 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto hyväksyi Kivenlahden lähiliikunta-alueen uusien pukutilojen hankesuunnitelman ja kaupungin tilojen kuntalaiskäytön yleislinjauksen päivityksen. Lisäksi se antoi lausunnon Uudenmaan liiton vuoden 2027 talousarviosta.
Kivenlahden lähiliikunta-alueelle uudet pukutilat
Kivenlahden lähiliikunta-alueen vanha pukutilarakennus puretaan ja korvataan uudella. Rakennukseen tulee puku-, pesu- ja wc-tiloja sekä varasto- ja huoltotiloja. Tilat palvelevat päivisin Mainingin koulua ja muina aikoina urheiluseuroja ja alueen asukkaita. Rakennuksen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2028.
Jaosto edellyttää, että hankkeen kokonaiskustannusten enimmäistaso on 1,3 M€. Kustannustehokkain toteutustapa tulee selvittää ennen kilpailutusta markkinavuoropuhelulla ja vaihtoehtoisten hankinta-, suunnittelu- ja toteutusratkaisujen vertailulla. Kilpailutuksessa tulee käyttää kustannuksia tehokkaasti ohjaavaa mallia ja kattohintaa. Jos 1,3 M€:n kustannusraamin toteutumista ei voida varmistaa ennen toteutukseen sitoutumista, asia tuodaan uudelleen jaoston päätettäväksi.
Tilojen kuntalaiskäytön yleislinjausta tarkennettiin
Jaosto hyväksyi kaupungin tilojen kuntalaiskäyttöä koskevan päivitetyn yleislinjauksen. Aiemman linjauksen mukaan uskonnollinen toiminta ei ollut sallittua kuntalaiskäyttöön avatuissa tiloissa.
Päivitetyssä linjauksessa kielto koskee tilaisuuksia, joiden pääasiallisena tarkoituksena on tunnustuksellinen uskonnonharjoittaminen tai uskonnollisen vakaumuksen levittäminen. Tällaisia ovat esimerkiksi jumalanpalvelukset, hartaus- ja rukoustilaisuudet sekä tunnustuksellinen uskonnon opettaminen. Tilaisuuden luonnetta arvioidaan kokonaisuutena.
Espoo esittää Uudenmaan liitolle uusia säästöjä
Jaosto antoi lausunnon Uudenmaan liiton vuoden 2027 talousarviosta. Espoon mukaan liiton tulee keskittyä lakisääteisiin perustehtäviinsä, sopeuttaa talouttaan ja alentaa jäsenkunnilta perittäviä maksuja. Vuoden 2027 talousarvion lähtökohtana on oltava viiden prosentin vähennys vuoden 2026 tasosta.
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Lisäksi jaosto kuuli selostuksen Konserni- ja tilajaoston työohjelman päivityksestä.
Asiat 9 (Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2027 talousarvio) ja 11 (Leppävaaran asukaspuiston uudisrakennuksen hankesuunnitelma) jätettiin pöydälle. Konserni- ja tilajaosto kokoontuu käsittelemään Tilapalvelut-liikelaitoksen talousarviota ylimääräiseen kokoukseen maanantaina 12.10.2026 klo 9.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henna Partanenkonserni- ja tilajaoston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaPuh:+358 40 761 9024henna.partanen@vihreat.fi
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