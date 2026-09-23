Ylen Uuden Musiikin Kilpailu 2027:n liput saatavilla torstaina 1.10. – katso ensimmäiset artistivihjeet!
29.9.2026 08:01:00 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
UMK27-voittaja ja Suomen seuraava euroviisuedustaja valitaan Tampereella lauantaina 20.2.2027. Koko illan UMK27-tapahtuman ja -show’n sekä iltapäivän kenraaliharjoituksen liput tulevat saataville torstaina 1.10. klo 9. UMK:hon lähetettiin tänä vuonna lähes 500 biisihakemusta.
In Finland we have this thing called UMK… Ylen Uuden Musiikin Kilpailusta on tämän vuosikymmenen aikana kasvanut yksi euroviisumaailman seuratuimmista esikarsinnoista ja yhä merkittävämpi suomalaisen musiikin näyttämö. UMK-artistit ovat säännöllisesti suosituimpien kappaleiden ja albumien listoilla, ja moni kilpailussa mukana ollut biisi on noussut suureksi hitiksi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Viime vuonna lähes 20 000 ihmistä näki UMK-show’n paikan päällä ja tapahtumaan saapui kävijöitä ympäri Suomen sekä 26 eri maasta.
Helmikuussa Tampereen Nokia Arena muuntautuu jälleen pinkiksi UMK-kuplaksi: UMK27-show’ssa nähdään seitsemän UMK-kilpailuesitystä sekä näyttävät avaus- ja väliaikanumerot. Areenalla etkoillaan ja jatkoillaan kolmen kerroksen bileissä aina klo 02:30 asti. UMK27-show’n voi päästä kokemaan ennakkoon iltapäivän kenraalissa, jonka perusteella kansainväliset raadit antavat pisteensä.
Liput UMK27-show’hun ja koko illan tapahtumaan sekä iltapäivän kenraaliin tulevat saataville torstaina 1.10. klo 9 osoitteessa lippu.fi/UMK. Tänä vuonna uutuutena saataville tulevat myös liput lavan edustan seisomakatsomoihin.
“UMK vankistaa vuosi vuodelta asemaansa suomalaisten musiikki-ilmiöiden luojana meillä ja maailmalla. Edelliskausi synnytti useita radiohittejä kotimaahan sekä kansainvälisten vedonlyöntitoimistojen ja alan ennustajien ylivoimaisen euroviisuvoittajasuosikin”, vastaava tuottaja Mikko Silvennoinen kuvailee. “UMK-tunnelma kannattaa ehdottomasti kokea paikan päällä – nähdään helmikuussa Tampereella!”
Lähes 500 biisihakemusta – suomalainen biisinteko maailmanluokkaa
UMK27-kaudelle haettiin biisejä ja artisteja elokuussa 2026. Hakemuksia lähetettiin kaikkiaan 481, mikä on lähes viimevuotisen ennätyksen tasolla. Lopullisen UMK-seitsikon valitsi musiikin ammattilaisista koostuva ammattilaisraati sekä viisi yleisöraatia, joihin kutsuttiin monipuolinen joukko eri alojen edustajia.
“Artistien kiinnostuksen lisääntyminen UMK:ta kohtaan näkyy suoraan siinä, että raatiemme tehtävä on vuosi vuodelta vaikeampi. Tämän vuoden biisiehdokkaiden laadusta näki, että kotimainen biisinteko edustaa aivan maailman kärkeä”, ammattilaisraadin puheenjohtaja, Yle Musiikin toimituspäällikkö Tapio Hakanen tunnelmoi.
UMK27-artistit julkistetaan 13.1.2027 Ylen suorassa lähetyksessä ja biisit perinteisesti yksi kerrallaan arkipäivisin 14.1.–22.1.
“Tälle kaudelle mukaan pääsi yhtye, jolla on todella kansainvälinen soundi ja tavoitteet ulkomailla, tanssilattialle kutsuvan ja vastustamattoman klubisoundin omaava duo, elokuvallisia mielikuvia herättävä dramaattinen ja mahtipontinen biisi, laajasti erilaisiin yleisöihin vetoava artisti, tummanpuhuva ja moderni särökitaroilla höystetty anthem, itsestään uuden puolen räväkällä tanssi-bängerillä esittelevä artisti sekä biisi, missä kantele-melodia kasvaa eeppisiin mittoihin.”
Materiaalia medialle:
UMK27-tapahtumatraileri
UMK27-mediakansio
Yle.fi/umk
Lippu.fi/umk
Mediakontaktit:
UMK ja Eurovision Song Contest:
Juhani Lassila
Head of Media, mediaviestinnän asiantuntija
ext-juhani.lassila@yle.fi040 541 2365
Artisti- ja kappalevalinnat:
Tapio Hakanen
Yle Musiikin toimituspäällikkö
tapio.hakanen@yle.fi
050 482 8501
UMK ja Eurovision Song Contest:
Mikko Silvennoinen
Vastaava tuottaja
mikko.silvennoinen@yle.fi
040 551 6445
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