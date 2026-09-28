NHL-tähti Mikko Rantanen aloittaa Veikkauksen uutena brändikasvona – Veikkaus vahvistaa asemaansa jääkiekon kotina
28.9.2026 12:00:36 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Veikkaus on tehnyt yhteistyösopimuksen jääkiekkoa maailman huipulla pelaavan Mikko Rantasen kanssa. Sopimuksen myötä Mikko Rantanen aloittaa Veikkauksen uutena brändikasvona, ja yhteistyö vahvistaa entisestään asemaamme jääkiekon kotina. Lisäksi Veikkaus jatkaa maailman kovimman jääkiekkosarjan NHL:n virallisena yhteistyökumppanina Suomessa uusitun sopimuksen myötä.
Dallas Starsin maalitykki Mikko Rantanen on yksi menestyneimmistä suomalaisista NHL-pelaajista, Stanley Cup -voittaja ja seurajoukkueensa Starsin suurimpia tähtiä.
- On hienoa päästä tekemään yhteistyötä Veikkauksen kanssa. Veikkaus on vahvasti läsnä suomalaisessa jääkiekossa, minulle tärkeässä asiassa. Olen ylpeä siitä, että voin olla mukana viemässä eteenpäin suomalaista kiekkokulttuuria ja samalla korostamassa vastuullisuutta ja reilua peliä, eli niitä arvoja, joihin itse uskon vahvasti, Mikko Rantanen sanoo.
Veikkauksen EVP Domestic Betting and Online Gaming, Jarkko Nordlund näkee yhteistyön luontevana jatkumona Veikkauksen pitkäaikaiselle panostukselle suomalaisessa jääkiekossa.
- Veikkaus on jääkiekon koti. Olemme vahvasti mukana jääkiekossa aina suomalaisesta huippukiekosta NHL:ään. On hienoa, että saimme mukaan yhden menestyneimmistä suomalaisista NHL-pelaajista. Mikko Rantanen edustaa huippu-urheilua, tinkimätöntä työntekoa ja joukkuehengestä kumpuavaa menestystä, jotka sopivat erinomaisesti Veikkauksen arvoihin, kertoo Jarkko Nordlund.
Yhteistyösopimus myös NHL:n kanssa
Mikko Rantasen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen lisäksi Veikkaus on tehnyt sopimuksen NHL:n kanssa. Veikkaus jatkaa maailman kovimman jääkiekkosarjan yhteistyökumppanina.
Veikkauksen sponsoroinnin päällikkö Tuomo Torkkola korostaa sekä Mikko Rantasen kanssa tehtävän yhteistyön että NHL-kumppanuuden laajempaa merkitystä suomalaiselle urheilulle.
-Mikon kanssa tehtävä yhteistyö ei ole vain kasvokuvia mainoksissa. Haluamme yhdessä tuoda esiin ja näyttää urheilumenestyksen taustalla olevan pitkäjänteisen työn, reilun pelin ja vastuullisuuden. Nämä ovat periaatteet, jotka ohjaavat muutenkin kaikkea tekemistämme Veikkauksella. On mahtavaa saada Mikko mukaan rakentamaan NHL-sisältöjä, sanoo Torkkola.
- Haluamme tarjota asiakkaitamme puhuttelevaa tarjontaa, joka toimii suomalaisille urheilun ystäville ja tukee jääkiekon elinvoimaa, oli kyse sitten maajoukkueista, Liigasta, Mestiksestä, Auroraliigasta tai NHL:stä. Olemme mukana suomalaisen jääkiekon korkeimmilla tasoilla.
Sopimukset mahdollistavat NHL:n tähtien näkymisen Veikkauksen kanavissa.
- NHL:n yhteistyösopimuksen myötä voimme jatkossa tuoda entistä enemmän muitakin tähtipelaajia sisältöihimme Mikko Rantasen kanssa solmitun yhteistyösopimuksen lisäksi. Jääkiekko on tärkein vedonlyöntilajimme, ja molemmat kumppanuudet tekevät tarjonnastamme lajin osalta entistä parempaa, Torkkola lisää.
Yhteistyöt Mikko Rantasen ja NHL:n kanssa tulevat näkymään Veikkauksen markkinoinnissa ja eri sisällöissä jääkiekon ympärillä, valikoiduissa tapahtumissa ja asiakaseduissa. Veikkaus näyttää lisäksi alkavan NHL-kauden otteluita VeikkausTV:ssä.
Veikkaus tulee näkymään vahvasti suomalaisia laajasti kiinnostavan lajin tv-lähetyksissä.
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