Leevi Paasonen MM-kultaan kilpaveneilyssä
28.9.2026 10:40:57 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Mikkeliläinen Leevi Paasonen (16) voitti kultaa eilen päättyneissä GT30-kilpaveneilyluokan maailmanmestaruuskilpailuissa.
Paasonen oli nopein aika-ajoissa ja voitti kaksi ensimmäistä kilpailuerää. Aivan Paasosen kannoilla roikkunut virolainen monimestari Paul Richard Laur onnistui ohituksessa kolmannessa erässä ja ajoi voittoon kahdessa erässä, jolloin kuljettajat olivat tasapisteissä. Maailmanmestaruus ratkottiin eräaikavertailulla, missä Paasonen oli parempi.
Eräaikavertailuun venynyt mestaruuden ratkominen osoittaa, kuinka tiukkaa kilpailu kansainvälisessä GT30-luokassa on. Mestaruus voi olla viimeisistä sekunneista kiinni, vaikka ero ennen maaliviivaa tuntuisi turvalliselta.
- Tämä voitto on pitkäjänteisen ja ison työmäärän tulos. Haluamme kiittää kaikkia kumppaneita ja tukijoita, jotka ovat tehneet tämän mahdolliseksi, Paasoset viestittävät Italiasta.
Leevi Paasonen, Hirvensalmen veneilyseuran ja F1LIP Junior Teamin kasvatti, on tehnyt koko lähipiirinsä ylpeäksi väsymättömällä otteellaan kilpaveneilyyn. Vakiomoottorillisissa GT-luokissa menestystä ei saavuteta moottoria työstämällä, vaan loputtomalla potkureiden ja veneen säätöjen testaamisella ja ajoharjoittelulla.
- Olemme saaneet seurata ja olla apuna Leevin matkalla pikkujunnusta nyt aikuisten luokan maailmanmestariksi asti. Olemme valtavan ylpeitä ja onnellisia tästä Leevin ja hänen vanhempiensa yhteisestä saavutuksesta tiimin väreissä, F1LIP Junior Teamin keulahahmo Filip Roms summaa.
Yhteyshenkilöt
Mari LohisaloSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:040 767 9925mari.lohisalo@spv.fi
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Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 59 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
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