Keskisuomalaisille vauvaperheille tarjotaan tukea neuvolan ja perhekeskuksen yhteisillä vauvakäynneillä sekä ryhmäneuvolassa
28.9.2026 10:58:34 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa neuvolan ja perhekeskuksen yhteisiä vauvakäyntejä uusille alueille syksyllä 2026. Käynneillä perheet saavat tietoa arkea tukevista palveluista ja tarvittaessa apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Neuvolan ja perhekeskuksen yhteiset vauvakäynnit laajenevat Keski-Suomessa
Keski-Suomen hyvinvointialueella neuvolan ja perhekeskuksen yhteiset vauvakäynnit ovat saaneet myönteisen vastaanoton niin perheiltä kuin työntekijöiltäkin. Hyvien kokemusten ansiosta toimintamallia laajennetaan yhä useampaan kuntaan.
Yhteisillä vauvakäynneillä perhekeskuksen työntekijä osallistuu neuvolakäynnille ja kohtaa perheen. Kohtaamisessa kysellään kuulumisia ja käydään läpi hyvinvointialueen tarjoamia tuen muotoja. Tavoitteena on tehdä perhekeskustoiminta sekä varhaisen tuen palvelut tutuiksi jo vauva-arjen alkuvaiheessa.
– Haluamme varmistaa, että perheet tietävät, millaista tukea on tarjolla ja että siihen on helppo hakeutua silloin, kun tarvetta ilmenee. Samalla voimme kulkea perheiden rinnalla ja auttaa löytämään juuri heille sopivia palveluita, kertoo palveluvastaava Anu Piispanen Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluista.
Neuvolakäynnillä voidaan kertoa esimerkiksi perhekeskuksen tukipysäkistä, parisuhteen huoltoasemasta, vertaistuesta, ryhmätoiminnoista, varhaisen tuen perhetyöstä sekä perheiden muista arkea tukevista palveluista. Tarvittaessa perheille voidaan tarjota myös pidempää tukea ja ohjausta muihin hyvinvointialueen tai muiden toimijoiden järjestämiin palveluihin tai toimintoihin, kuten vauvaryhmiin. Tuen arvioinnissa voi tarvittaessa auttaa Perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta -palvelu.
– On tärkeää, että perheet eivät jää yksin, erityisesti silloin, jos läheisiä tukiverkostoja ei ole, että apu löytyy helposti ja oikeaan aikaan, Piispanen toteaa.
Yhteiset vauvakäynnit ajoittuvat vauvan 2–3 kuukauden ikään. Mikäli yhteiskäynti ei toteudu suunnitellussa aikataulussa, se voidaan sopia myös myöhemmäksi. Kokemusten mukaan perheet ovat ottaneet käynnit mielellään vastaan myös myöhemmässä vaiheessa.
Yhteiset vauvakäynnit käynnistyivät pilottina Jyväskylässä Huhtasuolla syyskuussa 2025, ja toiminta on sittemmin laajentunut Viitasaarelle alkuvuodesta 2026. Toiminta on vakiintunutta Jämsässä. Pohjoisen Keski-Suomen kunnissa, Äänekoskea lukuun ottamatta, toiminta käynnistyy syksyn 2026 aikana.
Toimintamallin taustalla on vahva ennaltaehkäisevä ajattelu. Tavoitteena on tavoittaa tukea tarvitsevat perheet mahdollisimman varhain ja madaltaa kynnystä palveluiden käyttöön. Toimintamallin tarve korostuu erityisesti pienissä kunnissa, joissa muita palveluita on vähemmän saatavilla.
– Haluamme tuoda olemassa olevat palvelut lähelle perheitä ja tehdä ne tutuiksi. Näin apu löytyy tarvittaessa nopeammin, eikä perheen tarvitse itse etsiä tietoa monesta eri paikasta, toteaa neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluiden palvelupäällikkö Tiina Kelin Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Neuvoloissa käytössä olevan segmentointimenetelmän avulla palveluita voidaan kohdentaa entistä tehokkaammin niille perheille, jotka hyötyvät tuesta eniten. Yhteisiä vauvakäyntejä voidaan suunnata erityisesti näille perheille.
Toimintamallia kehitetään jatkuvasti yhteistyössä neuvoloiden ja perhekeskusten kanssa, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin sekä perheitä että ammattilaisia.
Jämsässä vauvaperheitä tuetaan myös ryhmäneuvolassa
Jämsässä perheiden tukena toimii myös 10 kuukauden ikäisille vauvoille suunnattu ryhmäneuvola. Kaikille vauvaperheille kerrotaan vauvan 8 kuukauden lääkärineuvolan yhteydessä mahdollisuudesta osallistua ryhmään.
Ryhmäneuvola kokoontuu kerran kuukaudessa neuvolassa. Toimintaan osallistuvat neuvolan terveydenhoitaja, varhaisen tuen perheohjaaja, lasten fysioterapeutti sekä pikkulapsiperheiden psykologi.
Ryhmässä keskustellaan muun muassa vauva-arjesta, vuorovaikutuksesta, vanhempien jaksamisesta, syömisestä, nukkumisesta, hampaiden hoidosta, liikkumisesta, ruutuajasta sekä varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Vanhemmilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja saada vinkkejä niin ammattilaisilta kuin toisilta perheiltä.
Vauvat pääsevät samalla tutustumaan toisiin ikäisiinsä turvallisessa ympäristössä. Lasten fysioterapeutti havainnoi vauvojen motorista kehitystä ja antaa tarvittaessa ohjausta tai ohjaa jatkokäynneille.
– Ryhmäneuvolat ovat olleet suosittuja, ja osallistumisprosentti on hyvä. Parhaimmillaan perheet löytävät ryhmästä uusia tuttavuuksia, vertaistukea ja matalan kynnyksen palveluita arjen tueksi, kertoo palveluvastaava Minttu Jokinen Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minttu Jokinen, palveluvastaava, Neuvolat ja seksuaaliterveys, Keski-Suomen hyvinvointialue, minttu.jokinen(at)hyvaks.fi, p. 040 0377 152
Anu Piispanen, palveluvastaava, neuvolat ja seksuaaliterveyspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, anu.piispanen(at)hyvaks.fi, p. 040 534 2664
Tiina Kelin, palvelupäällikkö, neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, tiina.kelin(at)hyvaks.fi, p. 040 539 2584
Marja Lehtoranta, palveluvastaava, Keskitetyt palvelut: perhekeskus, varhainen perhetyö, Keski-Suomen hyvinvointialue, marja.lehtoranta(at)hyvaks.fi, p. 050 597 8314
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen(at)hyvaks.fi, p. 050 564 3679
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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#hyvaks #hyväarkikaikille
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