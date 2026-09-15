Turun Kirjamessut alkavat perjantaina – mukana kirjavuoden 2026 puhutuimmat tekijät ja teokset
28.9.2026 11:50:51 EEST | LOGOMO | Tiedote
Turun Kirjamessut järjestetään tänä vuonna toista kertaa Logomossa 2.–4.10.2026. Viikonlopun aikana messukävijät pääsevät nauttimaan monipuolisesta ohjelmatarjonnasta, tapaamaan ajankohtaisia kirjailijoita, taiteilijoita, tutkijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia sekä tekemään messuostoksia.
Turun Kirjamessut tuo Logomoon 2.–4.10.2026 seitsemälle eri lavalle yli 500 esiintyjää ja yli 300 ohjelmanumeroa. Tänäkin vuonna näytteilleasettajien joukossa on alan isoja ja pienijä toimijoita, kuten kustantamoja, kirjakauppoja, yhdistyksiä, kirja- ja kulttuurialan järjestöjä ja paikallisia tahoja. Antikvariaatit ja Levymessut nähdään tänä vuonna entistä laajempana kokonaisuutena.
Turun Kirjamessuilla esiintyy jälleen upea kattaus tunnettuja kotimaisia kirjailijanimiä. Uusista teoksistaan kertovat muun muassa Pirkko Saisio, Juhani Karila, Tommi Kinnunen, Kari Hotakainen, Katja Kettu, Olli Jalonen, Anna-Leena Härkönen, Ivan Maniraho, Leena Paasio, Max Seeck, Elina Backman, Nina Honkanen, Kauko Röyhkä ja Pajtim Statovci.
Ruotsinkielinen kirjallisuus on näkyvästi mukana messuilla. Lavalle nousevat muun muassa kirjailijat Karin Collins, Philip Teir, Taika Dahlbom, Monika Fagerholm, Linda Bondestam. Tuttuun tapaan Turun Kirjamessuilla kansainvälisiä kirjailijavieraita edustaa esim. virolainen Tõnu Õnnepalu.
Yhteiskuntaan ja aikaan liittyvät keskustelut ovat tänäkin vuonna tärkeä osa kirjamessujen sisältöä. Näköala -teeman ympärille on rakennettu dialogeja muun muassa piispa Mari Leppäsen ja Tommi Kinnusen, Ville Rannan ja Juha Kulmalan, Magdalena Hain ja Ville-Juhani Sutisen sekä Li Anderssonin ja Sixten Korkmanin välille. Presidentti Sauli Niinistö puhuu Euroopan turvallisuudesta, Timo R. Stewart käy läpi Gazan historiaa, ja gazalaisista naisista tämän päivän arjessa kertoo kirjailija Randa Al-Dawould. Janne Saarikivi ja Jarno Alastalo keskustelevat tekoälystä ja ihmisen ikiomasta kieliälystä, tohtori Jenni Haukio, tutkija ja kirjailija Suvi Ratinen ja tohtori ja kirjailija Maarit Leskelä-Kärki sekä tutkija ja kirjailija Kati Launis käyvät läpi naiskirjailijoiden tekemien teosten näköaloja eri aikoina.
Tietokirjallisuus ja tietokirjailijat ovat laajasti mukana messuilla. Ajankohtaisista teoksistaan ovat puhumassa muun muassa Marko-Oskari Lehtonen ja Anni Reuter. Tietokirjailijoiden raadit ja Tätä kirjaa -rakastan ohjelma nousevat lavalle tuttuun tapaan, ja lempikirjoistaan lukevat otteita Tiina Lindfors, Mikko Kouki ja Annika Saarikko.
Kirjasome on jälleen aktiivisesti mukana Turun Kirjamessuilla ja tänä vuonna kirjasome pohtii mitä spicy tarkoittaa, millaiset olisivat unelmien kirjamessut, kysyy kirjailijan näkökulmista ja omaperäisistä maailmoista sekä mistä kirjailija ammentaa. Viikonlopun aikana kirjasomen haastateltavaksi saapuvat muun muassa Niilo Sevänen, Siiri Enoranta, Laura Finska, Miina Supinen, Leena Paasio ja Maija Kajanto.
Kirjamessujen näyttämöillä nähdään musiikin ja kirjallisuuden yhteistyötä. Maria Ylipää ja Niko Kumpuvaara johdattavat musiikin maisemiin ja toivon näköaloihin. Taiteilija Niilo Rantalalta kuullaan pianoesitys säveltämistään turkulaisista runoista, Tanssiteatteri ERI tarjoilee maistiaisen syksyn uutuusteoksesta Tivoli ja Aurinkobaletti näytteen Liisa ihmemaassa klassikkosadun uudesta tulkinnasta. Suurimman elossa olevan performanssitaiteilijan Marina Abramović elämäkerrasta keskustelemassa Paavo Turtiainen, Tuija Pallaste ja Aino Nieminen.
Tänä syksynä Turun Kirjamessut tarjoavat kävijöilleen uudenlaisena kirjamessukokemuksena Lugemon, jossa kävijä pääsee istahtamaan pitkäksi toviksi kirjailijan tuotannon äärelle. Viikonlopun aikana tuoreita teoksiaan yleisölle lukevat suomeksi ja ruotsiksi mm. Sirpa Kähkönen, Kjell Westö, Anna Kortelainen, Kira Poutanen, Eino Taina ja Artemis Kelosaari.
Myös tänä vuonna Turun Kirjamessuilla palkitaan runsaasti kirja-alan tekijöitä. Viikonlopun aikana jaetaan muun muassa Runo-Kaarina, Vuoden nuori runoilija ja Nihil Interitin valtakunnalliset runouspalkinnot. Kirja á la Carte -palkinto jaetaan sellaiselle fiktiiviselle teokselle, jossa ruoalla ja juomalla on näkyvä rooli. Lisäksi kirjamessuilla jaetaan Nuori Aleksis -palkinto, Turun tuomiokapitulin kahdeksan vuosisataa & Pyhän Henrikin säätiön kulttuuripalkinto, Lea-palkinto kotimaiselle näytelmätekstille, Vuoden kotiseututeos 2026 sekä esitellään Vuoden 2026 kristillinen kirja -finalistit.
Turun Kirjamessut järjestetään 2.–4.10.2026 Logomossa. Messujen koko ohjelma ja lipunmyynti löytyy osoitteesta kirjamessut.fi.
Turun Kirjamessujen viralliset jatkot lauantaina 3. lokakuuta messupäivän päätteeksi klo 18 alkaen Teatrossa. Jatkoja tähdittää Herra Ylppö sekä Samae Koskisen Vol. 1 -juhlakiertue.
Facebook: www.facebook.com/turunkirjamessut
Instagram: @turunkirjamessut
#turunkirjamessut #turunkirjamessut2026
Turun Kirjamessujen mediatilaisuus järjestetään perjantaina 2.10. klo 11.00–11.30 Logomon mediatilassa (Logomon 3. kerroksessa). Tilaisuudessa jaetaan Turun Kirjamessujen oma kirjapalkinto Kirja à la carte.
Akkreditoidu ennakkoon Turun Kirjamessuille: https://event.eventos.fi/turun-kirjamessut/website/media
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vilja-Tuulia HuotarinenohjelmajohtajaTurun Kirjamessutvilja-tuulia.huotarinen@logomo.fi
Heidi Sinisalomyyntijohtaja, messuliiketoimintaLogomoPuh:044 5566 235heidi.sinisalo@logomo.fi
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