Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kausirokotusten sähköinen ajanvaraus avautuu tiistaina 6. lokakuuta
28.9.2026 11:09:09 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen maksuttomien influenssa- ja koronarokotusten sähköinen ajanvaraus avautuu reilun viikon kuluttua tiistaina 6. lokakuuta.
Rokotusajan voi varata Päijät-Sote -sovelluksessa tai osoitteessa paijatsote.suomisote.fi. Sovellukseen tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Hyvinvointialueelta toivotaan, että mahdollisimman moni varaa ajan sähköisesti. Rokotusaikoja tulee myöhemmin varattavaksi myös puhelimitse, erillinen rokotuslinja avautuu tiistaina 20. lokakuuta.
Rokotukset käynnistyvät marraskuussa
Kausirokotukset saa ajanvarauksella omasta sote-keskuksesta marraskuussa. Kausirokotuksia annetaan myös vastaanottokäyntien yhteydessä sote-keskuksessa.
Suunnitelmissa on antaa rokotuksia myös lauantaisin. Näiden ajanvarauksettomien rokotusten ajat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin.
Kotihoidon piirissä ja asumispalveluissa olevat saavat rokotteen ilman ajanvarausta. Lapset ja nuoret saavat rokotteet neuvolassa ja kouluissa.
Koronarokote annetaan tänä vuonna yli 80-vuotiaille
Kausi-influenssarokote annetaan yli 65-vuotiaille ja koronarokote yli 80-vuotiaille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille.
Influenssarokotukseen voi varata ajan, jos on
-
yli 65-vuotias
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raskaana
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kuuluu sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin
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on aloittamassa varusmiespalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta.
Samalla käynnillä saa halutessaan myös koronarokotteen. Aikaa varatessa lisätieto -kenttään tulee merkitä ”otan molemmat rokotteet”.
Kausirokotuksista ajantasaiset tiedot löytyvät hyvinvointialueen sivuilta osoitteesta paijatha.fi/palvelut-ja-hoitoon-hakeutuminen/terveyspalvelut/rokotukset/
Yhteyshenkilöt
Sini Heinoavosairaanhoidon ylihoitajaPuh:044 4825 361
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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