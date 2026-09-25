Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kausirokotusten sähköinen ajanvaraus avautuu tiistaina 6. lokakuuta

Rokotusajan voi varata Päijät-Sote -sovelluksessa tai osoitteessa paijatsote.suomisote.fi. Sovellukseen tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Hyvinvointialueelta toivotaan, että mahdollisimman moni varaa ajan sähköisesti. Rokotusaikoja tulee myöhemmin varattavaksi myös puhelimitse, erillinen rokotuslinja avautuu tiistaina 20. lokakuuta.



Rokotukset käynnistyvät marraskuussa



Kausirokotukset saa ajanvarauksella omasta sote-keskuksesta marraskuussa. Kausirokotuksia annetaan myös vastaanottokäyntien yhteydessä sote-keskuksessa.



Suunnitelmissa on antaa rokotuksia myös lauantaisin. Näiden ajanvarauksettomien rokotusten ajat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin.



Kotihoidon piirissä ja asumispalveluissa olevat saavat rokotteen ilman ajanvarausta. Lapset ja nuoret saavat rokotteet neuvolassa ja kouluissa.



Koronarokote annetaan tänä vuonna yli 80-vuotiaille



Kausi-influenssarokote annetaan yli 65-vuotiaille ja koronarokote yli 80-vuotiaille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille.



Influenssarokotukseen voi varata ajan, jos on

yli 65-vuotias

raskaana

kuuluu sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin

on aloittamassa varusmiespalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta.



Samalla käynnillä saa halutessaan myös koronarokotteen. Aikaa varatessa lisätieto -kenttään tulee merkitä ”otan molemmat rokotteet”.



Kausirokotuksista ajantasaiset tiedot löytyvät hyvinvointialueen sivuilta osoitteesta paijatha.fi/palvelut-ja-hoitoon-hakeutuminen/terveyspalvelut/rokotukset/