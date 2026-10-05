Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto Kuusijärven savusaunoille – ”Julkista rakentamista parhaimmillaan”

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myöntää palkinnon nyt 13. kerran.

Neljän finalistikohteen joukosta voittajan valitsi tämän vuoden tuomari, eurooppalaiseen filosofiaan ja aatehistoriaan erikoistunut tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen.

Kauneus ja korkea laatu kuuluvat kaikille

Voittajaa valitessaan Timo Miettinen pohti, mikä ehdokkaista ilmaisee parhaiten sitä, mitä suomalaisina olemme tai haluamme olla.

”Kuusijärven savusaunat ovat julkista rakentamista parhaimmillaan. Ne osoittavat, että kauneus, kestävyys ja korkea tekninen laatu voivat kuulua kaikille”, Miettinen sanoo.

”Kohteessa yhdistyvät tekninen taidokkuus, esteettinen herkkyys, yhteisöllisyys, luonnon kunnioittaminen ja saavutettavuus. Se tarjoaa meille kaikille paikan sekä hiljentymiseen että yhdessäoloon.”

Miettinen nostaa perusteluissaan esiin erityisesti saunomisrituaalin ja saunojan kulkemisen rakennuksissa ja niiden välillä.

”Pukuhuoneesta siirrytään ulkotilan kautta saunaan ja edelleen veden äärelle. Metsän tuoksut, viileä ilma, savu ja tummat puupinnat liittyvät osaksi harkittua rituaalia. Saunojen niukka valaistus ja suljettu mittakaava luovat suojan, josta avaudutaan takaisin metsään ja järvimaisemaan”, Miettinen arvioi.

Rohkea tilaaja mahdollisti omaleimaisen kokonaisuuden

Vantaan Kuusijärven ulkoilualueelle viime vuonna valmistuneet sauna-, pukuhuone- ja inforakennukset täydentävät alueen virkistyspalveluja. Tummat, puuverhoillut julkisivut ja kasvikatteiset katot sulautuvat rinteen suojaan lähes huomaamattomasti. Suositulla ulkoilualueella sijaitsevat saunat ovat kaikkien käytettävissä kohtuulliseen hintaan.

Kohteen rakennussuunnittelusta vastannut Mer Arkkitehtien arkkitehti SAFA Julia Hertell iloitsee, että myös pienimuotoinen, paikallisesti tärkeä kohde voi globalisaation aikana nousta Arkkitehtuurin Finlandian voittajaksi.

”Saamme olla ylpeitä suomalaisen sauna-arkkitehtuurin elinvoimaisuudesta ja uusiutumisvoimasta”, Hertell sanoo.

Hankkeen pää- ja rakennussuunnittelusta Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallissa vastannut arkkitehti SAFA Jenni Hölttä kiittää hankkeen tilaajaa, Vantaan kaupunkia, rohkeasta asenteesta.

“Tilaajan tavoitteena oli laadukas ja omaleimainen rakennuskokonaisuus. Tämä antoi meille suunnittelijoille mahdollisuuden tutkia ennakkoluulottomasti savusaunaperinnettä”, Hölttä sanoo. “Toivon, että saunat voivat palvella ihmisten yhteisiä hetkiä ja yhteyttä luontoon. Toivon myös, että olemme onnistuneet vahvistamaan Kuusijärven henkeä ja tuoneet siihen uuden kerroksen.”

Kuusijärven savusaunojen projektiarkkitehtina toimi Mer Arkkitehtien arkkitehti SAFA Kaisa Riippi ja lupavaiheen pääsuunnittelijana Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin arkkitehti SAFA Minna Lukander.

Ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 2026 saajaksi olivat Kuusijärven savusaunojen ohella asuintalo Helsingin Muurarimestari, SKiB-kampus Porissa (Svenska Kulturfonden i Björneborg) ja The Lost Shtetl -museo Liettuassa.

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto

Vuodesta 2014 myönnetty Arkkitehtuurin Finlandia on Suomen arvostetuin arkkitehtuuripalkinto, jonka tarkoitus on lisätä arvostusta laadukasta arkkitehtuuria kohtaan ja nostaa esille arkkitehtuurin kulttuurista arvoa ja hyvinvointia lisäävää merkitystä.

Palkinto myönnetään kolmen viime vuoden aikana valmistuneelle rakennukselle tai rakennusryhmälle, joka on suomalaisen tai ulkomaisen arkkitehdin Suomeen suunnittelema tai suomalaisen arkkitehdin ulkomaille suunnittelema.

Finalistit valitsee Safan hallituksen nimeämä esiraati ja voittajan valitsijaksi kutsutaan joka vuosi arkkitehtuurin ulkopuolelta tunnettu merkkihenkilö.

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Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan julkistustilaisuuteen maanantaina 5.10. klo 16 alkaen ravintola Töölön juhlasaliin (Runeberginkatu 14–16, entinen kauppakorkeakoulu).

Jos haluat sopia haastattelusta 5.10. tilaisuuden yhteydessä tai sitä ennen, ota yhteys: Marika Luukkanen, p. 040 507 2173, marika@marikaluukkanen.com