Pihlajalinna ja Suomen Salibandyliitto yhteistyöhön – vastuullista terveydenhoitoa MM-kisoihin
28.9.2026 12:02:51 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Pihlajalinna ja Suomen Salibandyliitto ry ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on varmistaa pelaajien nopea ja asiantunteva hoito. Yhteistyö näkyy Tampereella joulukuussa 2026 järjestettävissä miesten salibandyn MM-kisoissa, joissa Pihlajalinna vahvistaa kisojen ensiaputoimintaa ja turvaa joukkueiden kokonaisvaltaisen hoitopolun.
Miesten salibandyn MM-kisat käydään Tampereella 5.–13.12.2026. Kisaorganisaatio kokoaa tapahtumaan ensiapuvapaaehtoiset, ja Pihlajalinna täydentää kokonaisuutta lajin tuntevilla lääkäreillä ja hoitotarvikkeilla.
Joukkueille yhteistyö tarkoittaa nopeaa ja asiantuntevaa hoitoa loukkaantumis- ja sairastumistilanteissa. Pelaajien kokonaisvaltaiseen hoitoon sisältyvät tarvittaessa myös diagnostiikka ja kuvantamispalvelut.
”Pihlajalinnan tuki antaa tapahtumassa toimiville ensiapuvapaaehtoisille vahvat hartiat. Vapaaehtoiset voivat keskittyä omaan tärkeään rooliinsa, kun taustalla on selkeä lääketieteellinen tuki ja sujuva yhteys jatkohoitoon tarvittaessa. Yhteistyössä kumppanit tukevat ja täydentävät toisiaan”, kertoo Salibandyn MM-kotikisojen pääsihteeri Kati Voutilainen.
Kyseessä on ensimmäinen salibandyn MM-kisatapahtuma, jossa ensiapu ja joukkueiden hoitopolku toteutetaan vastaavalla mallilla.
”Kansainvälinen salibandyliitto ei edellytä lääkäriä MM-kisatapahtumiin. Suomen Salibandyliitto haluaa kuitenkin yhdessä Pihlajalinnan kanssa toteuttaa kisojen terveydenhuollon ja pelaajien turvaamisen vastuullisesti ja ennakoivasti”, Kati Voutilainen lisää.
”Haluamme olla mukana rakentamassa turvallista kisakokemusta niin pelaajille, joukkueille kuin tapahtuman tekijöille. Pihlajalinnan tehtävänä on tuoda kokonaisuuteen terveydenhuollon osaaminen ja asiantuntijatuki tilanteisiin, joissa nopealla avulla on suuri merkitys”, sanoo liikuntalääketieteen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Heidi Haapasalo, joka toimii Pihlajalinnan Pirkanmaan Urheiluklinikan vastuulääkärinä.
MM-kisaorganisaatio ja Pihlajalinna mahdollistavat yhdessä myös Tampereen yliopistollisen sairaalan syöpäosaston lapsipotilaille kisaelämyksen tarjoamalla heille MM-otteluliput ja aition, jossa pelien seuraaminen on turvallista.
”Yhteistyössä meille on tärkeää myös se, että voimme tehdä hyvää ympäröivälle yhteisölle. Mahdollisuus tarjota lapsille turvallinen kisakokemus on konkreettinen tapa tuoda iloa ja elämyksiä sinne, missä niitä tarvitaan”, toteaa Pihlajalinnan Väli-Suomen aluejohtaja Marika Nevanpää.
Terveyspalveluilla tukea suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle
Pihlajalinna tukee suomalaista liikuntaa ja urheilua myös Bonus-ohjelmalla. Pihlajalinna Bonuksessa seura saa hyvitystä jäsentensä ja kannattajiensa käynneistä Pihlajalinnassa. Seuralle tämä tarkoittaa konkreettista rahallista tukea, jota seura voi hyödyntää oman toimintansa kehittämiseen, kuluihin tai harrastusmahdollisuuksien vahvistamiseen. Mukana ohjelmassa on lukuisia salibandyseuroja ympäri Suomen. Lue lisää Pihlajalinna Bonuksesta ja ohjelmaan liittymisestä täältä.
Lisätiedot:
Kati Voutilainen, Suomen Salibandyliitto ry, Pääsihteeri Salibandyn MM-kisat 2026 & 2027 kati.voutilainen@salibandy.fi
Sanna Lahtonen, viestintäpäällikkö, Pihlajalinna
sanna.lahtonen@pihlajalinna.fi
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
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