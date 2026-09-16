Stadin Silakkamarkkinoiden vuoden parhaat silakkatuotteet ja vuoden silakka-annos on valittu
4.10.2026 17:04:34 EEST | Helsingin tapahtumasäätiö | Tiedote
Stadin Silakkamarkkinoiden avajaispäivän perinteiden mukaan ruoka-, Itämeri- ja kaupunkikulttuurin asiantuntijoista koostuva silakkaraati on palkinnut markkinoiden parhaat silakkatuotteet. Raati päätyi palkitsemaan kolme maustekalatuotetta ja kolme silakkayllätystä. Lisäksi Suomen Gastronomien Seura valitsi Kruununhaassa toimivan Sake Bar & Izakayan silakka sashimi roll -annoksen vuoden silakka-annokseksi osana Silakkamarkkinat Stadin rafloissa -teemaviikkoja. Bulimmat Stadin Silakkamarkkinat ja Silakkamarkkinat Stadin rafloissa jatkuvat lauantaihin 10. lokakuuta asti.
Vaihtuvalla kokoonpanolla toimiva silakkaraati on jälleen palkinnut kolme parasta silakkatuotetta kahdessa eri kategoriassa. Parhaan perinteisen maustekalan palkinnosta eli “vuoden maustekala” -sarjassa kilpaili tänä vuonna kolme tuotetta ja modernimpien kylmien silakkaherkkujen sarjassa “vuoden silakkayllätys” -tittelistä 11 tuotetta. Raati pisteytti tuotteet maun, ulkonäön, tuoksun ja koostumuksen mukaan.
Silakkayllätys-sarjassa voittajaksi julistettiin taivassalolaisten Pirjo ja Reima Salosen tillisilakka, jonka maistelun raatilaiset kuvasivat olleen ilahduttava kokemus. Arvioissa tuotteen tuoreutta kiiteltiin ja kokonaisuuden todettiin hipovan täydellisyyttä. Sarjan toiselle sijalle sijoittui Tommi Lillbergin suutarinlohi Pyhtäältä, kolmannen sijan nappasi Merikarvialla toimivan Kasalan kahvila-ravintolan Kipparin punaposki.
Vuoden perinteinen maustekala -sarjan pääpalkinnon voitti Hasse Bergman Ahvenanmaalta. Tuomaristo ihastui tuotteen persoonalliseen ja tasapainoiseen makuun. Erityisesti raati kiitteli upeaa maustetasapainoa, joka jätti silakalle tilaa. Toiselle sijalle sijoittui Hannu Hellsten Pyhtäältä ja kolmanneksi Tommi Lillberg. Palkitut tuotteet ovat myynnissä Stadin Silakkamarkkinoilla kalastajien myyntipisteillä niin kauan kuin tuotteita riittää.
Tänä vuonna silakkaraadissa markkinoiden parhaita silakkatuotteita olivat valitsemassa kulttuuritoimittaja Jenny Jägerhorn, muusikko Mikko Kosonen, graafikko Kasper Strömman, radiojuontaja Harri Moisio, näyttelijä Riko Eklundh, kalakauppias Petri Nätti, Johanna Suni John Nurmisen säätiön viestinnästä, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila sekä Alf Norkko, joka on Helsingin yliopiston Itämeri-tutkimuksen professori.
Suomen Gastronomien Seura palkitsi vuoden silakka-annoksen osana ensimmäistä kertaa järjestettyjä Silakkamarkkinat Stadin rafloissa -teemaviikkoja. Teemaviikot ovat osa Silakkamarkkinoiden kehittämistä entistä elämyksellisemmäksi ja kaupunkiin laajemmin levittäytyväksi tapahtumaksi jo syyskuun lopulta lähtien. ”Maistelimme uniikkeja silakka-annoksia kaikkiaan 12 ravintolassa. Oli ilahduttavaa nähdä, kuinka huolellisesti ja omistautuneesti ravintolat olivat annoksensa suunnitelleet ja toteuttaneet. Osa annoksista nojasi perinteisiin, osa tarjosi uusia näkökulmia tuttuun raaka-aineeseen”, kertoo Suomen Gastronomien Seuran puheenjohtaja Timo Leino.
”Voittaja-annoksen valintaan vaikuttivat makujen tasapainoisuus sekä kokonaisuus aina raaka-aineiden tuoreudesta ja niiden hallinnasta suutuntumaan ja annoksen esillepanoon. Voittajaksi valikoitui lopulta Kruununhaassa toimivan japanilaisvaikutteisen Sake Bar & Izakayan silakka sashimi roll. Annoksessa tuttu raaka-aine on käsitelty omaleimaisesti ja rohkeasti perinteitä haastaen. Annoksessa on neljä silkkistä suupalaa, joissa silakka on selkeästi keskiössä. Makujen tasapaino on rauhallinen, ja annoksen omaleimaisuus rakentuu hienovaraisista japanilaisista vivahteista. Suutuntuma on miellyttävä, annoskoko on harkittu ja esillepano tukee annoksen ideaa”, Leino perustelee voittaja-annoksen valintaa.
Stadin Silakkamarkkinat on avoinna Kauppatorilla sunnuntaista lauantaihin 4.–10.10.2026. Myyntiaika su–la klo 9–19 ja ravintolat auki su–la klo 11–19. Silakkamarkkinat Stadin rafloissa jatkuu lauantaihin 10. lokakuuta asti.
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Yhteyshenkilöt
Viestinnän erityisasiantuntija, Saija Holm, Helsingin tapahtumasäätiö: saija.holm@eventshelsinki.fi / 050 462 4278
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