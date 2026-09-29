KUTSU: Antti Lindtman - Tulirinta -kirjan julkistamistilaisuuteen 16.10.2026 KLO 15.00, Epicenter, Lounge, Mikonkatu 9, 1. krs Helsinki.
30.9.2026 10:00:09 EEST | Readme.fi | Kutsu
KUKA ON Antti Lindtman?
SDP:n puheenjohtaja on ollut julkisissa tehtävissä puolet elämästään – aina siitä asti, kun hän parikymppisenä aloitti Vantaan kaupunginvaltuustossa. Silti hänen arvonsa ja ajatuksensa ovat jääneet toisten tulkittaviksi.
Nyt puhuu Antti Lindtman itse, ja suoraan.
Hän kertoo elämänsä saavutuksista ja menetyksistä. Hän kertoo kohutusta rakkaudesta ja isyyden ihmeestä. Pettymyksistä, luopumisesta ja ja siitä, kuinka taistelun tuli taas nousee rintaan.
Millainen on Lindtmanin linja? Miten talous saadaan nousuun ja mit en suomalaisia kasvuyrityksiä kannustetaan? Millainen on kansalaisia kunnioittava, tasa-arvoinen Suomi? Millaista johtajuutta Suomi tarvitsee? Mitä vaatii isänmaan turvallisuus?
Antti Lindtman – Tulirinta on pieni siivu suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kertomusta. Matka on kulkenut kivikylän lähiöstä Arkadianmäelle, yksinhuoltajaperheestä vallan ytimeen.
Kaikki alkoi jo yläasteella, kun luokan isoin poika pan tiin vaatimaan rehtorilta eväitä kaikille koulun retkeläisille. Ennen pitkää jalkapallo vaihtui vaikuttamiseen, paikallinen valtakunnalliseksi. Nopea nousu eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi törmäsi valtakamppailuun loputtoman synkkänä syksynä. Isän neuvot ja rakkauden voima ovat kannatelleet – ja vakaumus saanut kasvaa täyteen mittaansa.
Antti Lindtman kuvaa elävästi politiikan muurahaispesää. Millainen kilpailuasetelma syntyi Sanna Marinin kanssa ja miten syvä suru jäi Maarit Feldt-Rannan poismenosta? SDP:n puoluevaltuuston kokousta 9.12.2019 saamme seurata melkein sekunti sekunnilta, sydämenlyönti sydämenlyönniltä.
Poliittinen ura on huipentunut sosialidemokraattisen liikkeen vetovastuuseen. Katse on kuitenkin tulevaisuudessa – vuodessa 2035, jolloin oma tytär täyttää 18 vuotta. Jätämmekö tuleville polville paremman maan ja maailman? Miten luodaan tulevaisuuden toivoa? Se tehtävä sytyttää tulirinnan.
Julkaisuvapaa 16.10.2026 00.01.
Kirjan kustantaja on Readme.fi.
Aika: Perjantaina 16.10.2026, Klo 15.00.
Paikka: Epicenter, Lounge, Mikonkatu 9, 1. krs, 00100 Helsinki
Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 13.10.2026 jussi.kiilamo@readme.fi
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi
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Readme.fi
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