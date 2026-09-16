Amos Rexin teos maailmantähti Peter Gabrielin uuden singlen kansikuvassa

Kesällä 2022 Helsingin keskustassa kulkeneet muistavat näyn: Lasipalatsin katolta roikkui satoja käytettyjä tuoleja ja puuesineitä, jotka näyttivät vyöryvän rakennuksen reunan yli kohti katua. Nyt TadashiKawamatan Pesä (The Nest) -teos on valittu legendaarisen muusikon Peter Gabrielin Face the Wall -singlen kanteen. Kansikuvan on ottanut valokuvaaja Mika Huisman Amos Rexille.

Gabriel kertoo verkkosivuillaan julkaistussa kommentissaan ihastuneensa teokseen ensisilmäyksellä.

”Kun näin Pesän, rakastuin siihen. Minulle seinä on suuri ja vankka, tavallaan kuin kuolema. Nämä sotkuiset ihmisten tuolit kaatuvat seinän yli ja jotenkin valuvat sen huipulta. Se on hauska, mutta samalla toiveikas ja uskomattomista vastoinkäymisistä huolimatta eteenpäin pyrkivä.”

Kawamatan taide oli Gabrielille entuudestaan tuntematonta, mutta Pesä sai hänet kiinnostumaan taiteilijan muustakin tuotannosta. Gabrielia viehättävät teokset, jotka rikkovat sääntöjä ja lähestyvät taidetta odottamattomasta suunnasta.

”Olemme tottuneet näkemään taidetta museossa tai seinillä, ja tässä se vyöryy seinien yli. Se tuntuu kiinnostavammalta, seikkailullisemmalta ja epätodennäköisemmältä kontekstilta”, Gabriel kuvaileeverkkosivuillaan.

Pesä osoitti taiteen voiman, kun se astuu museon ulkopuolelle ja tulee osaksi jokapäiväistä elämää, sanoo näyttelyn kuraattori Itha O’Neill. Helsingin sydämeen sijoitettuna teos loi yllättävän kohtaamisen nykytaiteen kanssa julkisessa tilassa.

”Se kutsui ihmiset katsomaan ympäristöään uudella tavalla. Minulle juuri tämä tekee julkisesta taiteesta niin voimakasta: se voi tavoittaa yleisöjä, jotka eivät ehkä muuten astuisi museoon, ja tehdä taiteesta osan kaupungin jokapäiväistä kokemusta.

Olemme iloisia nähdessämme tämän merkittävän teoksen kulkevan ajassa ja eri konteksteissa ja tavoittavan nyt uusia yleisöjä täysin uudenlaisessa ympäristössä. On erityisen arvokasta nähdä Peter Gabrielin tukevan nykytaidetta ja jakavan tämän kokemuksen valtavan kansainvälisen yleisönsä kanssa. Näin teos ja sen ajatukset pääsevät osaksi eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten elämää, ja he voivat kohdata teoksen aivan uudessa kontekstissa.”

Kannessa nähtävällä teoksella on vahva helsinkiläinen tarina. Pesän tuolit ja puuesineet kerättiin pääkaupunkiseudun kodeista yhteistyössä Kierrätyskeskuksen kanssa, ja Kawamata rakensi niistä monumentaalisen installaation, joka kasvoi museon katolta Lasipalatsin julkisivua pitkin kohti katutasoa. Juuri tämä paikallisuus kiehtoo myös Gabrielia: materiaalit ovat peräisin alueen asukkailta, ja teos syntyi vuoropuhelussa Amos Rexin ja Lasipalatsin arkkitehtuurin kanssa.

Tadashi Kawamata tunnetaan kansainvälisesti paikkasidonnaisista installaatioistaan, joissa arkiset ja käytetyt materiaalit yhdistyvät olemassa olevaan arkkitehtuuriin ja kaupunkiympäristöön.

Pesä oli esillä Amos Rexissä 7.5.–4.9.2022.