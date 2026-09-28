Vaasan keskustassa uusitaan katuvalaistusta – vaikutuksia kadunvarsipysäköintiin
28.9.2026 13:38:33 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Kirkkopuistikolla ja Hovioikeudenpuistikolla tehdään katuvalojen asennustöitä 28.9.–9.10.2026. Katuvalaisimet vaihdetaan älykkäisiin ja ympäristöystävällisiin LED-valaisimiin.
Asennustöitä tehdään arkisin ilta- ja yöaikaan klo 18–06, jotta niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Työt etenevät vaiheittain:
- Kirkkopuistikolla 28.9.–2.10. kirkolta Wolffintien alkuun saakka.
- Hovioikeudenpuistikolla 5.10.–9.10. Raastuvankadun ja Rantakadun välisellä osuudella.
Pysäköinti kielletty iltaisin ja öisin
Kello 18–06 välillä työalueilla on pysäköintikieltoja, jotta työkoneille ja muulle liikenteelle jää riittävästi tilaa. Autoilijoita pyydetään seuraamaan alueelle asetettuja liikennemerkkejä. Tarvittaessa työalueelle jätetyt ajoneuvot siirretään pois.
Päivisin pysäköintipaikat ovat normaalisti käytössä.
Liikenne voi hidastua
Työkoneita liikkuu työn aikana ajoradoilla, joten autoilijoita suositellaan mahdollisuuksien mukaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.
Kävely- ja pyöräteitä voi käyttää normaalisti.
Asennustöiden aikana valaistuksessa voi esiintyä paikallisia ja lyhytaikaisia katkoksia. Koko katu ei kuitenkaan pimene kerralla.
Työt toteuttaa Eltel Networks Oy. Lomakkeen yläreuna
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Yhteyshenkilöt
Harri HeinoSähköteknikkoPuh:0405863001harri.heino@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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