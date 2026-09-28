Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan keskustassa uusitaan katuvalaistusta – vaikutuksia kadunvarsipysäköintiin

28.9.2026 13:38:33 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Kirkkopuistikolla ja Hovioikeudenpuistikolla tehdään katuvalojen asennustöitä 28.9.–9.10.2026. Katuvalaisimet vaihdetaan älykkäisiin ja ympäristöystävällisiin LED-valaisimiin.

Tilapäinen pysäköintikielto 28.9.–2.10. klo 18–06 kaupunkikadulla.
Työt alkavat Kirkkopuistikolta. Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä

Asennustöitä tehdään arkisin ilta- ja yöaikaan klo 18–06, jotta niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Työt etenevät vaiheittain:

  • Kirkkopuistikolla 28.9.–2.10. kirkolta Wolffintien alkuun saakka.
  • Hovioikeudenpuistikolla 5.10.–9.10. Raastuvankadun ja Rantakadun välisellä osuudella.

Pysäköinti kielletty iltaisin ja öisin

Kello 18–06 välillä työalueilla on pysäköintikieltoja, jotta työkoneille ja muulle liikenteelle jää riittävästi tilaa. Autoilijoita pyydetään seuraamaan alueelle asetettuja liikennemerkkejä. Tarvittaessa työalueelle jätetyt ajoneuvot siirretään pois.

Päivisin pysäköintipaikat ovat normaalisti käytössä.

Liikenne voi hidastua

Työkoneita liikkuu työn aikana ajoradoilla, joten autoilijoita suositellaan mahdollisuuksien mukaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.

Kävely- ja pyöräteitä voi käyttää normaalisti.

Asennustöiden aikana valaistuksessa voi esiintyä paikallisia ja lyhytaikaisia katkoksia. Koko katu ei kuitenkaan pimene kerralla.

Työt toteuttaa Eltel Networks Oy. Lomakkeen yläreuna

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasaliikenneliikennejärjestelytkatuvalot

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tilapäinen pysäköintikielto 28.9.–2.10. klo 18–06 kaupunkikadulla.
Työt alkavat Kirkkopuistikolta.
Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä
Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Miten säästää energiaa ja rahaa kotona? Vaasa järjestää asukaspaneelin energiaviisaasta asumisesta25.9.2026 11:00:00 EEST | Tiedote

Mitä energiaviisas asuminen tarkoittaa käytännössä? Miten kodin energiankulutusta voi vähentää ja samalla säästää rahaa? Näitä kysymyksiä pohditaan Vaasan kaupungin järjestämässä Energiaviisaan asumisen asukaspaneelissa lauantaina 24.10. Tapahtumaa edeltää kaikille avoin webinaari maanantaina 5.10., jossa tutustutaan Vaasan energiajärjestelmään.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye