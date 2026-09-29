Helsingin neljäsluokkalaisten lukutaitoa tuetaan kirjalahjoituksella

Helsingin Rotaryklubi ja Werner Söderström Osakeyhtiö (WSOY) tukevat lasten lukutaidon kehittymistä lahjoittamalla kaikille Helsingin neljäsluokkalaisille kirjailija Timo Parvelan tänään julkaistun kirjan Ystäväni Vakko / Min vän Vacke.

”Halusimme satavuotisjuhlavuotemme kunniaksi tehdä jotain paikallisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, ja siksi tukea helsinkiläisten lasten lukutaitoa kirjalahjoituksella yhteistyössä WSOY:n kanssa”, toteaa Kalle Virtapohja, Helsingin Rotaryklubin presidentti (2026–2027).

Kirjalahjoitus kohdennetaan neljäsluokkalaisille, koska kansainvälisen lasten lukutaitotutkimuksen (PIRLS) mukaan heikosti lukevien osuus 10-vuotiaiden suomalaislasten ikäluokassa on kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana ja erittäin heikosti lukevien osuus kaksinkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana. Kaikkien helsinkiläisten koulujen neljäsluokkalaiset saavat kirjan oman koulunsa kautta lokakuun alkupuolella.

”Lasten ja nuorten lukutaidon edistäminen on Helsingille yksi keskeisistä tavoitteista. Jokaisen helsinkiläisen nuoren tulee koulupolullaan omaksua sellainen lukutaito, jolla pärjää jatko-opinnoissa ja elämässä. Siksi olemme lisänneet äidinkielen opetusta ja kirjallisuuden lukemista koulupäiviin. Haluamme tehdä Helsingistä lukutaidon pääkaupungin”, pormestari Daniel Sazonov sanoo.

Lahjoituskirja kertoo evakkomatkasta lapsen näkökulmasta

Helsingin neljäsluokkalaisille lahjoitettava kirja on Tammen kustantama Ystäväni Vakko, joka kertoo Veikko-pojan evakkomatkasta.

”Kirjailija Timo Parvela on itsekin evakon lapsena pohtinut, että lapset olisivat sodan kokemuksille altistuneina tarvinneet lohduttavia, selittäviä ja turvaa tuovia sanoja myös kirjojen kautta. Tähän tarpeeseen hän kirjoitti teoksen Ystäväni Vakko, joka on kertomus Veikko-pojan evakkomatkasta. Tarina sijoittuu sota-aikaan, mutta on myös tässä maailmanajassa hyvin ajankohtainen. Kirjan teemojen ja lapsia askarruttavien kysymysten käsittelyyn on lisäksi laadittu pedagoginen tehtäväaineisto”, kertoo WSOY:n yhteiskuntasuhteiden ja -vastuun johtaja Jenni Haukio.

Kirjan on kuvittanut Pasi Pitkänen. Ruotsinkielisen käännöksen Min vän Vacke on tehnyt Marjut Hökfelt ja kustantanut Bonnier Carlsen.

Taustatietoa

Helsingin Rotaryklubin ja WSOY:n Tee kirjasta kaverisi -hanke tukee Helsingin lukutaitoon liittyvien strategisten tavoitteiden toteutumista ja edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Kirjalahjoituksen lisäksi hanke esittäytyy Helsingin Kirjamessuilla, kutsuu lapsia Kirjakavereiden juhlaan marraskuussa ja selvittää kirjalahjan vaikuttavuutta.