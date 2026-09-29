Kutsu medialle: Hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 21.10.2026
2.10.2026 09:43:22 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Kutsu
Hyvä median edustaja,
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2027 julkistetaan tiedotustilaisuudessa, joka pidetään keskiviikkona 21.10.2026 klo 15.00–15.30 Teamsissä. Välitäthän kutsun tarvittaessa eteenpäin. Liity tilaisuuteen Teams-linkistä.
Hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö esittelee aluksi talousarvioesityksen, ja tämän jälkeen on varattu aikaa kysymyksille.
Tervetuloa mukaan!
Ilmoittautuminen: Tilaisuus ei vaadi ilmoittautumista.
Valokuvat: Timo Aronkydöstä löytyy julkaisuvapaita kuvia mediapankistamme: Mediapankki | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Lisätietoja: viestinta@vakehyva.fi
Avainsanat
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Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vastaamme Vantaan ja Keravan alueen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Tavoitteenamme on olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Kaksi kaupunkia, monta kylää, 280 000 asukasta, yksi hyvinvointialue. Lue lisää: www.vakehyva.fi
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