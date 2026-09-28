Raskaana olevien ja alle 7-vuotiaiden lasten maksuttomat influenssarokotukset käynnistyvät Keski-Suomen hyvinvointialueella 24.10.
28.9.2026 14:28:18 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Raskaana olevien ja alle 7-vuotiaiden lasten ensimmäinen joukkorokotuspäivä Palokan neuvolassa on lauantaina 24.10. kello 8–15.30. Rokotuksia annetaan neuvoloissa myös ajanvarauksella. Verkkoajanvaraus avautuu 26.10. ja puhelinajanvaraus 28.10.
Tiedotteeseen korjattu 28.9. klo 14.38 viimeisen joukkorokotuspäivän päivämäärään oikea vuosiluku. Joukkorokotus järjestetään 16.1.2027.
Raskaana oleville ja alle 7-vuotiaille lapsille tarjotaan jälleen maksuton influenssarokotus neuvoloissa ympäri Keski-Suomen hyvinvointialuetta sekä joukkorokotuspäivinä Palokan neuvolassa. Myös alle kuuden kuukauden ikäisten vauvojen samassa taloudessa asuva lähipiiri ja raskaana olevan puoliso on oikeutettu influenssarokotukseen.
Neuvolassa voidaan samalla antaa myös riskiryhmään kuuluville koronarokote. Sähköisissä ajanvarauksissa asiakkaan toivotaan mainitsevan tarpeen koronarokotteesta, jotta toimipisteeseen osataan varata oikea määrä tarvittavia rokotteita.
Joukkorokotuspäivät Palokan neuvolassa
Palokan neuvolassa (Ritopohjantie 25) järjestetään neljä joukkorokotuspäivää, joissa rokotukset annetaan ilman ajanvarausta:
- lauantai 24.10.2026 kello 8–15.30
- lauantai 7.11.2026 kello 8–15.30
- lauantai 5.12.2026 kello 8–15.30
- lauantai 16.1.2027 kello 8–15.30
Palokan joukkorokotuspäivät on tarkoitettu erityisesti Jyväskylässä ja Muuramessa asuville raskaana oleville sekä alle 7-vuotiaille lapsille.
– Suositus on hakea rokote näinä joukkorokotuspäivinä. Tarvittaessa ajan voi varata myöhemmin omasta neuvolasta, toteaa palveluvastaava Sonja Pääkkönen Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluista.
Rokotukset muissa neuvoloissa ajanvarauksella
Kaikissa muissa Keski-Suomen neuvoloissa rokotukset annetaan ajanvarauksella. Verkkoajanvaraus avautuu maanantaina 26.10. kello 8 osoitteessa www.hyvaks.fi/asioi-verkossa ja puhelinajanvaraus keskiviikkona 28.10. kello 8 neuvolan puhelinpalvelussa 014 266 0141. Numero palvelee maanantaista perjantaihin kello 8–14.
Äänekoskella tarjotaan tänä vuonna lasten influenssarokotuksia varhaiskasvatuksessa oleville lapsille kaikissa Äänekosken päiväkodeissa. Huoltaja voi käyttää lapsensa rokotuksella hakiessaan lasta varhaiskasvatuksesta. Perheet saavat tiedotteen rokotusajankohdista varhaiskasvatuksen tiedotuskanavan kautta.
Ohje rokotukseen saapuvalle
Rokotukseen ei saa tulla kuumeisena. Lievissä flunssan oireissa rokotteen voi ottaa. Erityisesti joukkorokotuspäivissä on tärkeää muistaa hyvä käsi- ja yskimishygienia. Halutessaan voi käyttää myös omaa kasvomaskia.
Rokotukseen tullessa kannattaa pukea päälleen helposti riisuttavat vaatteet, jotta rokotustilanne on mahdollisimman sujuva. Mukaan tulee ottaa Kela- tai ajokortti ja neuvolakortti.
Ajanvarauksella tehtäviin rokotuksiin on hyvä saapua paikalle noin 10 minuuttia ennen varattua aikaa. Rokotuksen jälkeen tulee varautua odottelemaan noin 15 minuutin ajan neuvolassa ennen kotiin lähtöä mahdollisten rokotusreaktioiden seurannan vuoksi.
Lisätietoja influenssa- ja koronarokotuksista löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.hyvaks.fi/influenssajakoronarokotukset.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sonja Pääkkönen, palveluvastaava, neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 519 6244, sonja.paakkonen(at)hyvaks.fi
Tiina Kelin, palvelupäällikkö, neuvolat ja seksuaaliterveyspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 539 2584, tiina.kelin(at)hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen(at)hyvaks.fi, p. 050 564 3679
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keskisuomalaisille vauvaperheille tarjotaan tukea neuvolan ja perhekeskuksen yhteisillä vauvakäynneillä sekä ryhmäneuvolassa28.9.2026 10:58:34 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa neuvolan ja perhekeskuksen yhteisiä vauvakäyntejä uusille alueille syksyllä 2026. Käynneillä perheet saavat tietoa arkea tukevista palveluista ja tarvittaessa apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Nirsevimab-suoja RS-virusta vastaan vauvoille alkaa jälleen Keski-Suomessa28.9.2026 08:32:38 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella aletaan antaa nirsevimabi-vasta-ainetta vastasyntyneille ja tietyille alle 1-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville lapsille 1.10.2026 alkaen. Nirsevimabi suojaa vauvaa RS-viruksen aiheuttamalta vakavalta infektiolta ja sairaalahoidolta. Lääkeneuvottelukunta on puoltanut nirsevimabi-lääkityksen aloittamista.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.9.2026 07:35:37 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.09.2026 - 28.09.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen yhteenveto illan ja yön tehtävistä 17:45:29 Tieliikenneonnettomuus: Pieni, Viitasaari Keiteleentiellä henkilöauto päätyi tuntemattomasta syystä kylki edellä valotolppaan. Autossa oli vain kuljettaja ja hän ei loukkaantunut onnettomuudessa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 18:31:02 Tieliikenneonnettomuus: Pieni, Muurame Ysitiellä henkilöauto kolaroi hirven kanssa. Henkilöautossa oli 4 henkilöä ja ensihoito tarkasti heidän vointinsa. Kukaan ei loukkaantunut vakavasti onnettomuudess. Hirvi menehtyi onnettomuudessa. 18:32:11 Tulipalo muu: Pieni, Jyväskylä Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta. Pitkistä etsinnöistä huolimatta pelastuslaitos ei löytänyt paloa. 18:56:44 Liikennevälinepalo: Pieni, Jyväskylä Henkilöauto alkanut ajon aikana savuttamaan. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja havaittiin, että kyseessä öljyn vuotaminen moottorin kuumille pinnoille ja tästä johtuva öljynhöyrystyminen. Aut
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote27.9.2026 16:20:22 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.9.2026 Kooste Keski-Suomen Pelastuslaitoksen aamupäivän ja iltapäivän tehtävistä 12:19:19 Rakennuspalo: Pieni, Jyväskylä Kerrostalon asunnossa hälytti palovaroitin Ketunleivässä. Asunnossa oli kärähtänyt ruoka ja asukas nukahtanut. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja tuuletti asunnon. 12:52:47 Tieliikenneonnettomuus: Pieni, Jyväskylä Kuopiontiellä sattui 1 henkilöauton kolari. Henkilöautoauto päätyi kylki edellä valotolpaan. Ajoneuvossa oli 2 henkilöä kyydissä ja he eivät loukkaantuneet onnettomuudessa. Ajoneuvosta laukesivat turvalaitteet ja kylkeen tuli osumaa. 13:30:16 Liikennevälinepalo: Pieni, Jämsä Rimpiläntiellä pakettiauto syttyi tuntemattomasta syystä palamaan. Asukkaat saivat alkusammutuksella palon sammumaan. Pelastuslaitos varmisti palon sammumisen. Ajoneuvo kärsi vähäisiä vaurioita palossa. 13:43:23 Rakennuspalo: Pieni, Jyväskylä Palovaroitin hälyttänyt kerrostaloasunnossa. Palovaroittimen paristo tyhjentynyt, joka aiheuttanut hälyty
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote27.9.2026 07:06:44 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.9.2026 KOONTI EDELTÄVÄT 12 H TEHTÄVISTÄ KESKI-SUOMESSA klo 19:26 palohälytys Jyväskylä Ei tulipaloa. klo 00:25 palohälytys Jyväskylä Ei tulipaloa. klo 05:32 Rakennuspalo, Petäjävesi Omakotitalon pihapiirissä olevassa, noin 60-neliöisessä autotallissa syttyi pieni palonalku. Asukas suoritti alkusammutuksen ja teki hätäilmoituksen. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi varmistaa palon sammuminen. Syttymissyytä selvitetään. Ei henkilövahinkoja, eikä mainittavia omaisuusvahinkoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme