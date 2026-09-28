SDP:n Johannes Koskinen: Hallituksen Lähi-idän politiikka on sekaisin – pääministeri Orpon on lopetettava vääristely ja otettava johtajuus käsiinsä

– Hallituksen Lähi-idän politiikka on sekaisin. Ulkoministeri tekee linjauksen, ja heti perään kaksi hallituspuoluetta sanoutuu siitä irti. Ministerit tekevät omia ratkaisujaan, eikä edes kaikille ole selvää, onko niitä valmisteltu yhdessä ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon kanssa. Tasavallan presidentin ja hallituksen linjat eroavat toisistaan. Tämä on johtajuuden puutetta, ja siitä vastuu on pääministerillä, Koskinen sanoo.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja pitää ala-arvoisena, että hallituspuolueiden edustajat yrittävät spinnata keskustelun hallituksen sekavasta linjasta SDP:n turvallisuuspoliittiseen luotettavuuteen.

– SDP kannattaa Daavidin linko -hankintaa. Hankintapäätös tehtiin SDP:n johtamalla hallituskaudella, ja se vahvistaa Suomen ilmapuolustusta. SDP ei tingi suomalaisten turvallisuudesta missään oloissa. Kritiikkimme ei ole koskaan koskenut hankinnan tarpeellisuutta, vaan sitä, että hallitus ei kykene puhumaan yhdellä äänellä, saati toimimaan johdonmukaisesti, Koskinen korostaa.

– On vastenmielistä politikointia, että kun oppositio nostaa esiin perustellun huolen hallituksen toiminnan epäkohdista, hallituspuolueet vastaavat vääristelemällä ja leimaamalla. Kun SDP:tä syytetään epäisänmaallisuudesta tai Suomen turvallisuuden vaarantamisesta, ei keskustella itse asiasta, vaan yritetään väärillä tiedoilla vaientaa aiheellinen kritiikki.

Hallituksella erityinen vastuu keskustelun tasosta

Koskisen mukaan hallituspuolueiden edustajilla, ministereillä ja erityisesti pääministerillä on erityinen vastuu siitä, että ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua käydään tosiasioihin perustuen.

– Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvuus on perustunut laajaan yhteisymmärrykseen ja asialliseen keskusteluun. Sen varjeleminen on korostetusti vallassa olevien tehtävä. Kun hallituksen omat edustajat levittävät tarkoituksellisesti vääriksi tietämiään väitteitä, he heikentävät juuri sitä yksituumaisuutta, jota he sanovat puolustavansa.