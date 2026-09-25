Barokkia kirkoissa – Särkyneet luut tuo Bachin ja Bachin pojat Lohjan seudulle

Lokakuun hämärtyviin iltoihin saadaan tänä syksynä ripaus barokin hehkua, kun barokkiyhtye Särkyneet luut luo sitä Lohjan seudun kirkoissa kahden konsertin voimin. Ohjelma kantaa leikkisää nimeä Isä, poika ja kummisetä 2 – eikä suotta: luvassa on J.S. Bachin, hänen poikansa C.Ph.E. Bachin sekä heidän aikalaistensa teoksia, jotka piirtävät esiin barokin ja varhaisempien klassismin tuulten koko kirjon.

Konsertit järjestetään torstaina 22.10.2026 klo 18 Pusulan kirkossa ja perjantaina 23.10.2026 klo 18 Lohjan Pyhän Laurin kirkossa. Molempiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy, mikä tekee niistä harvinaisen mahdollisuuden kuulla korkeatasoista barokkimusiikkia ilman kynnystä.

Kolmen muusikon tiivis ydin

Särkyneet luut -yhtyeessä soittavat Mari Kunnari, traverso, Miika Uuksulainen, viola da gamba, Lauri Honkavirta, cembalo

Kolmikko tunnetaan barokkimusiikin syvällisestä tulkinnasta ja siitä, että he uskaltavat tuoda esityksiinsä myös oman persoonallisen otteensa. Yhtyeen nimi vihjaa barokin särmään: musiikki saa olla rouheaa, elävää ja hengittävää – ei museoitua.

Ohjelma, joka kuljettaa aikakaudelta toiselle

Illan teosvalinnat muodostavat hienon kaaren Bachin suvun ja heidän aikalaistensa maailmaan: J.S. Bach: Gambasonaatti D-duuri BWV 1028, G.Ph. Telemann: Triosonaatti h-molli TWV 42:h4, G.Ph. Telemann: Triosonaatti g-molli TWV 42:g15, C.Ph.E. Bach: Hampurilainen sonaatti G-duuri Wq 133, C.Ph.E. Bach: Rondo A-duuri kokoelmasta Clavier Sonaten für Kenner und Liebhaber Wq 58/1 ja J.S. Bach: Huilusonaatti e-molli BWV 1034. Ohjelma tarjoaa sekä virtuoottista soittoa, että intiimiä kamarimusiikkia. J.S. Bachin syvä ja rakenteeltaan mestarillinen musiikki saa rinnalleen poikansa C.Ph.E. Bachin rohkeampia, tunteikkaampia sävyjä. Telemann puolestaan toimii eräänlaisena “kummisetänä”, jonka tuotanto oli aikanaan suunnattoman laaja ja vaikutusvaltainen.

Barokkia ilman raja-aitoja

Konserttien tunnelma syntyy paitsi musiikista myös kirkkotilojen akustiikasta. Pusulan ja Pyhän Laurin kirkot tarjoavat barokille juuri oikeanlaisen soivan kehyksen: pehmeän, lämpimän ja luonnollisen.

Vapaa pääsy tekee tapahtumista helposti lähestyttäviä – ja samalla muistuttaa, että korkeatasoinen taide kuuluu kaikille.

BAROKKIA KIRKOISSA

ISÄ, POIKA JA KUMMISETÄ 2

To 22.10.2026 klo 18 Pusulan kirkko

Pe 23.10.2026 klo 18 Lohjan Pyhän Laurin kirkko

Barokkiyhtye Särkyneet luut

Mari Kunnari, traverso

Miika Uuksulainen, viola da gamba

Lauri Honkavirta, cembalo

J.S.Bach:Gambasonaatti D-duuri BWV 1028

G.Ph.Telemann:Triosonaatti h- molli TWV 42:h4

G.Ph.Telemann:Triosonaatti g-molli TWV 42:g15

C.Ph.E.Bach: Huilusonaatti G-duuri Wq 123

C.Ph.E.Bach: Rondo A-duuri kokoelmasta Clavier Sonaten für Kenner und Liebhaber Wq 58/1

J.S.Bach: Huilusonaatti e-molli BWV 1034

Vapaa pääsy