Veneilyn viikkokatsaus 40/2026: Paasonen MM-kultaan kilpaveneilyssä, ÅSS paras pohjoismainen seurajoukkue
28.9.2026 15:04:47 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Leevi Paasonen MM-kultaan kilpaveneilyssä
Mikkeliläinen Leevi Paasonen (16) voitti kultaa eilen päättyneissä GT30-kilpaveneilyluokan maailmanmestaruuskilpailuissa.
Paasonen oli nopein aika-ajoissa ja voitti kaksi ensimmäistä kilpailuerää. Aivan Paasosen kannoilla roikkunut virolainen monimestari Paul Richard Laur onnistui ohituksessa kolmannessa erässä ja ajoi voittoon kahdessa erässä, jolloin kuljettajat olivat tasapisteissä. Maailmanmestaruus ratkottiin eräaikavertailulla, missä Paasonen oli parempi.
– Tämä voitto on pitkäjänteisen ja ison työmäärän tulos. Haluamme kiittää kaikkia kumppaneita ja tukijoita, jotka ovat tehneet tämän mahdolliseksi, Paasoset viestittävät Italiasta.
Lue koko juttu täältä.
Pohjoismaiden paras seurajoukkue on Åländska Segelsällskapet ÅSS
Åländska Segelsällskapet ÅSS purjehti voittoon Nordic Sailing League -mestaruuskisoissa, jotka purjehdittiin viikonloppuna Maarianhaminassa vaihtelevissa sääolosuhteissa ja kevyissä tuulissa.
Esbo Seglföreningin joukkue antoi kovan vastuksen läpi kilpailun. Vasta viimeisessä lähdössä ÅSS:n joukkue ohitti ja nappasi itselleen voiton. ÅSS:n joukkue on rutinoitunut liigajoukkue, jonka miehistöstä löytyy myös Sailing Champions League -kilpailussa hopeaa ja kultaa voittaneita purjehtijoita. Kovatasoisessa kilpailussa mestaruus ei tullut helpolla.
– Tunne on mahtava, ja vasta viimeisessä lähdössä kilpailu ratkesi eduksemme. Onnistuimme keräämään itsemme, emmekä antaneet paineen häiritä. Yritimme vain keskittyä olennaisiin tehtäviin purjeveneessä. Voitimme äskettäin myös Suomen Purjehdusliigan mestaruuden ja nyt lähdemme kohti Sailing Champions Leaguen finaalia hyvillä mielin, kertoi voittajajoukkueen kippari Markus Rönnberg.
Lue koko juttu täältä.
Tällä viikolla:
2.-4.10. Sailing Champions League -finaali
Åländska Segelsällskapet ÅSS kisaa viikonloppuna Sailing Champions -liigan finaalissa Saksan Kölnissä. Lue lisää ja seuraa kisaa täällä.
Muuta:
Galiana Jazz & pics & stories from the Atlantic
Perinteinen Galiana Jazz -ilta järjestetään Café Carusellissa perjantaina 2. lokakuuta klo 18.30.
Tilaisuudessa on leppoisaa kavereiden esittämää jazzia, Carusellin tarjoilua sekä kuvia ja tarinoita Galianan lokakuusta 2025 syyskuuhun 2026 kestäneeltä retkeltä pohjoisen Atlantin yli.
Tapahtuma on avoin kaikille jazzista ja purjehduksesta nauttiville. Tapahtuman tiedot ja ilmoittautuminen löytyvät täältä.
Tervetuloa SPV:n Superviikonloppuun 21.–22.11.2026
SPV:n Superviikonloppu kokoaa veneilyväen jälleen yhteen marraskuussa Olympiastadionille. Luvassa on ajankohtaisia keskusteluja, uusia näkökulmia, verkostoitumista sekä yhteisiä juhlahetkiä hyvässä seurassa. Kaikki SPV:n jäsenseurojen jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!
Lauantain seminaarit ja verkostopäivät:
- Elinvoimainen seura -seminaari
- Veneilyturvallisuuspäivä
- Kilpapurjehduksen verkostopäivä
- Juniorivalmennuksen verkostopäivä
- Junioripurjehtijan päivä
Päivä huipentuu yhteiseen juhlaillalliseen Olympiastadionin ainutlaatuisissa puitteissa. Illan aikana juhlistamme onnistumisia ja palkitsemme vuoden parhaita.
Sunnuntaina 22.11. järjestetään SPV:n syysliittokokous.
Tule mukaan tapaamaan veneilyväkeä ympäri Suomen ja nauttimaan yhdessäolosta!
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan spv.fi/tapahtumat.
Äänestä Vuoden 2027 vierasvenesatamaa!
Äänestyksessä veneilijät pääsevät arvioimaan satamia helppokäyttöisessä Nautics Sailmate -sovelluksessa. Vuoden vierasvenesatama palkitaan erikseen sekä rannikkoalueelta että Järvi-Suomesta. Äänestyksessä huomioidaan 1.6.–30.9.2026 annetut arviot ja palautteet.
Tee arviosi kesän veneretkillä heti vierailun yhteydessä! Osallistujien kesken arvotaan lippuja Vene 27 Båt -messuille. Lue lisää ja lataa sovellus.
Veneilyn viikkokatsaus jatkuu keväällä
Tämä oli kauden viimeinen Viikkokatsaus. Kiitos kesästä, nähdään taas ensi keväänä!
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Mari LohisaloSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:040 767 9925mari.lohisalo@spv.fi
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Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 59 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
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Lue lisää julkaisijalta Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Leevi Paasonen MM-kultaan kilpaveneilyssä28.9.2026 10:40:57 EEST | Tiedote
Mikkeliläinen Leevi Paasonen (16) voitti kultaa eilen päättyneissä GT30-kilpaveneilyluokan maailmanmestaruuskilpailuissa. Paasonen oli nopein aika-ajoissa ja voitti kaksi ensimmäistä kilpailuerää. Aivan Paasosen kannoilla roikkunut virolainen monimestari Paul Richard Laur onnistui ohituksessa kolmannessa erässä ja ajoi voittoon kahdessa erässä, jolloin kuljettajat olivat tasapisteissä. Maailmanmestaruus ratkottiin eräaikavertailulla, missä Paasonen oli parempi. Eräaikavertailuun venynyt mestaruuden ratkominen osoittaa, kuinka tiukkaa kilpailu kansainvälisessä GT30-luokassa on. Mestaruus voi olla viimeisistä sekunneista kiinni, vaikka ero ennen maaliviivaa tuntuisi turvalliselta. - Tämä voitto on pitkäjänteisen ja ison työmäärän tulos. Haluamme kiittää kaikkia kumppaneita ja tukijoita, jotka ovat tehneet tämän mahdolliseksi, Paasoset viestittävät Italiasta. Leevi Paasonen, Hirvensalmen veneilyseuran ja F1LIP Junior Teamin kasvatti, on tehnyt koko lähipiirinsä ylpeäksi väsymättömällä ott
Pohjoismaiden paras seurajoukkue on Åländska Segelsällskapet ÅSS / Nordiska mästerskapet i ligasegling gick till Åländska Segelsällskapet ÅSS27.9.2026 18:59:04 EEST | Tiedote
Åländska Segelsällskapet ÅSS purjehti voittoon Nordic Sailing League -mestaruuskisoissa, jotka purjehdittiin viikonloppuna Maarianhaminassa vaihtelevissa sääolosuhteissa ja kevyissä tuulissa. Esbo Seglföreningin joukkue antoi kovan vastuksen läpi kilpailun. Vasta viimeisessä lähdössä ÅSS:n joukkue ohitti ja nappasi itselleen voiton. ÅSS:n joukkue on rutinoitunut liigajoukkue, jonka miehistöstä löytyy myös Sailing Champions League -kilpailussa hopeaa ja kultaa voittaneita purjehtijoita. Kovatasoisessa kilpailussa mestaruus ei tullut helpolla. – Tunne on mahtava, ja vasta viimeisessä lähdössä kilpailu ratkesi eduksemme. Onnistuimme keräämään itsemme, emmekä antaneet paineen häiritä. Yritimme vain keskittyä olennaisiin tehtäviin purjeveneessä. Voitimme äskettäin myös Suomen Purjehdusliigan mestaruuden ja nyt lähdemme kohti Sailing Champions Leaguen finaalia hyvillä mielin, kertoi voittajajoukkueen kippari Markus Rönnberg. Nordic Sailing League Champions League 2026 järjestettiin nyt toist
Veneilyn viikkokatsaus 39/2026: Suomen parhaat purjehdusseurat kruunattiin Lahdessa21.9.2026 14:36:07 EEST | Tiedote
Suomen paras purjehdusseura ja seurajoukkue 2026 on Åländska Segelsällskapet ÅSS Suomen Purjehdusliigan yhdestoista kausi huipentui viikonloppuna finaaliin, joka purjehdittiin Lahdessa kevyissä ja erittäin vaihtelevissa tuulissa. Kilpailun taso oli kova, eikä mestaruus tullut helpolla, mutta Åländska Segelsällskapet ÅSS 1 oli tänä vuonna ylivoimainen johtaen lähes koko ajan kisaa. – Viikonloppuna vallitsi erittäin haastavat ja vaihtelevat tuulet. Jopa niin vaihtelevat, että lauantaina yllättävästä tuulenpuuskasta ajoimme nurin. Vahvuutemme tämän viikonlopun aikana oli, että pidimme pintamme ja purjehdimme johdonmukaisesti sekä tasaisen hyvin. Ja kyllä, tulimme tänne voittamaan. Åländska Segelsällskapetin joukkue nro 2 sekä viisi muuta erittäin rutinoitunutta joukkuetta puhalsi koko ajan niskaan, joten virheisiin ei ollut varaa. Taktiikkaamme puri ja nyt on syytä juhlia, kertoi joukkueen kippari Markus Rönnberg. Lue koko juttu täältä. Kilpaveneilyn viimeisistä SM-pisteistä ajettiin Imat
Suomen paras purjehdusseura ja seurajoukkue 2026 on Åländska Segelsällskapet ÅSS / Bästä klubblaget i Finland år 2026 är Åländska Segelsällskapet, ÅSS20.9.2026 17:28:41 EEST | Tiedote
Suomen Purjehdusliigan yhdestoista kausi huipentui viikonloppuna finaaliin, joka purjehdittiin Lahdessa kevyissä ja erittäin vaihtelevissa tuulissa. Kilpailun taso oli kova, eikä mestaruus tullut helpolla, mutta Åländska Segelsällskapet ÅSS 1 oli tänä vuonna ylivoimainen johtaen lähes koko ajan kisaa. – Viikonloppuna vallitsi erittäin haastavat ja vaihtelevat tuulet. Jopa niin vaihtelevat, että lauantaina yllättävästä tuulenpuuskasta ajoimme nurin. Vahvuutemme tämän viikonlopun aikana oli, että pidimme pintamme ja purjehdimme johdonmukaisesti sekä tasaisen hyvin. Ja kyllä, tulimme tänne voittamaan. Åländska Segelsällskapetin joukkue nro 2 sekä viisi muuta erittäin rutinoitunutta joukkuetta puhalsi koko ajan niskaan, joten virheisiin ei ollut varaa. Taktiikkaamme puri ja nyt on syytä juhlia, kertoi joukkueen kippari Markus Rönnberg. Paras suomalainen nuorten joukkue ja naisten joukkue Suomen Purjehdusliigassa 2026 on Esbo Segelförening, ESF. Seura voitti itselleen molempien kategorioide
Purjehdusliiga huipentuu viikonloppuna Lahdessa kisattavaan finaaliin14.9.2026 18:46:21 EEST | Tiedote
Suomen Purjehdusliigan finaali purjehditaan Lahdessa tulevana viikonloppuna 18.–20.9. Kisapaikkana toimii Lahden Purjehdusseuran kotisatama Myllysaaressa. Kilpailevat joukkueet ratkaistiin kahdessa semifinaalissa, joista molemmista kuusi parasta venekuntaa eteni finaaleihin. "Tällä kaudella pidimme ovia auki myös virolaisille joukkueille ja kaksi kovatasoista sellaista näemmekin finaalissa. Taso on viimeisen viiden vuoden aikana vain kiristynyt ja jälleen kerran lähtöviivalla on useita voittajaehdokkaita", kertoo projektia vetävä Gedi Lindahl. Purjehdukset alkavat perjantaina ja voittajajoukkueet tiedetään sunnuntaina iltapäivällä. Jokainen joukkue purjehtii viikonlopun aikana yli toistakymmentä lähtöä. "Mikäli haluaa voittaa, kaikissa pitää olla todella tarkka, ettei virheitä pääse syntymään. Johdonmukaisuus, ajoitukset ja virheiden välttäminen - siinä se resepti, jonka joku osaa parhaiten. Kenestä leivotaan Suomen mestari? Se selviää ensi sunnuntaina", Lindahl tunnelmoi. "Olen innois
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