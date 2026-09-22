Espoon seurakuntayhtymä

Espoon seurakuntayhtymä suojelee kaksikymmentä hehtaaria metsää Velskolassa

28.9.2026 15:21:51 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Uutinen

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Espoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti suojella noin 20 hehtaarin verran metsää Velskolassa. Suojelupäätös on jatkoa aikaisemmille seurakuntayhtymän tekemille luonnonsuojelualuepäätöksille.

Kuvassa on havupuumetsää ja vehreää sammalta maassa.
Kuva: Esko Jämsä / Kirkko ja kaupunki.

Yksitoista valtuutettua teki vuoden 2025 joulukuussa Espoon yhteisessä kirkkovaltuustossa aloitteen, että Velskolasta suojeltaisiin noin 30 hehtaaria metsää lisää. Aloite koski alueella voimassa olevaa metsäsuunnitelmaa. Se oli yhteisen kirkkovaltuuston aikaisemmin hyväksymä ja perustui metsän jatkuvaan kasvatukseen siirtymiseen. Metsäliike ja Luontoliiton metsäryhmä olivat tehneet vuoden 2025 aikana vapaaehtoisvoimin selvityksen noin 30 hehtaarin kokoisen metsäalueen luontoarvoista.

Myös Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka oli metsäkatselmuksessa mukana yhdessä luonnonsuojelijoiden, seurakuntayhtymän viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa toukokuussa 2026.

Ehdotettuja suojelutoimenpiteitä arvioitiin yhteistyössä Uudenmaan elinvoimakeskuksen kanssa kevään 2026 aikana. Maastokäyntien ja neuvotteluiden jälkeen Espoon seurakuntayhtymä sai toukokuussa tarjouksen 19,8 ha kokoisen metsäalueen muuttamisesta yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi. Seurakuntayhtymän kiinteistöjohtokunta puolsi suojelualueen perustamista kokouksessaan 20.8.

Uudenmaan elinvoimakeskuksen mukaan kriteerit vastikkeelliseen luonnonsuojelualueen perustamiseen täyttyivät. Elinvoimakeskuksen tarjoama korvaus 181 000 euroa on merkittävä ja kattaa noin kaksikolmasosaa luontoselvityksessä käsitellystä pinta-alasta pysyväksi suojelualueeksi.

Koska korvaussummatarjous on suuri verrattuna koko tämän vuoden 2026 suojelukorvauksien kokonaismäärään, joutuu elinvoimakeskus jaksottamaan korvausten maksamista Espoon seurakuntayhtymälle eri vuosille. Maapohjasta ei makseta korvausta, koska omistus säilyy Espoon seurakuntayhtymällä.

Suojelupäätöksen ulkopuolelle tässä vaiheessa jäävä noin kymmenen hehtaarin luontoselvityksessä kuvattu alue täyttää myös vastikkeelliselle suojelulle määritellyt vaatimukset. Keskustelua tämän alueen suojelemiseksi jatketaan elinvoimakeskuksen kanssa vuoden 2027 puolella.

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Meri Löyttyniemi Olarin seurakunnasta, Kirkko kaikille -ryhmittymästä teki asiasta toivomusponnen, joka hyväksyttiin yksimielisesti 23.9. kokouksessa.

– Iloitsen Velskolan alueen suojelusta, ja toivon että aluetta saadaan vielä laajennettua, Meri Löyttyniemi sanoo.

– Lisäksi on tärkeää koko aluetta hoitaa kestävästi, välttäen muun muassa avohakkuita.

Suojelupäätöksen jälkeen alueella ovat voimassa yleiset luonnonsuojelualueilla pätevät oikeudet ja kiellot. Alueella ei saa muun muassa tehdä metsänhoitotoimia, vahingoittaa kasveja, eläimiä tai maaperää tai vesistöä, alueelle ei saa rakentaa, tehdä tulta tai leiriytyä.

Alueella saa kuitenkin liikkua olemassa olevilla poluilla ja teillä sekä ylläpitää niitä, poimia marjoja ja hyötysieniä, metsästää ja tehdä luonnonhoidollisia tehtäviä.

Aikaisemmat seurakuntayhtymän tekemät luonnonsuojelualuepäätökset

Espoon seurakuntayhtymä teki Natura-maanvaihtosopimuksen valtion kanssa vuonna 2004, jossa noin 90 hehtaaria yhtymän omistuksessa olevaa maata liitettiin Nuuksion kansallispuistoon. Samalla myös yhtymän omistuksessa ollut noin 50 hehtaarin ala liitettiin Kirkkonummella Meikon luonnonsuojelualueeseen. Tuoreimpana päätöksenä seurakuntayhtymä perusti vuonna 2020 50 hehtaarin kokoisen suojelualueen Velskolaan.

Metsien suojelu on osa seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikkaa. Seurakuntayhtymän metsiä hoidetaan menetelmillä, jotka ovat ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä. Espoon seurakuntayhtymän ympäristöjohtamisjärjestelmä on sertitifioitu ISO 14001-standardin vaatimusten mukaisesti.

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Kuvassa on havupuumetsää ja vehreää sammalta maassa.
Kuva: Esko Jämsä / Kirkko ja kaupunki.
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Tietoja julkaisijasta

Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

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