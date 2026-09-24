Korkein oikeus / Högsta domstolen

Korkein oikeus myönsi valitusluvan lehtisaarelaisen taloyhtiön maanvuokrasopimusriidassa

29.9.2026 12:00:00 EEST | Korkein oikeus / Högsta domstolen | Tiedote

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Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan asiassa, joka koskee Vantaan seurakuntayhtymän ja Helsingin Lehtisaaressa sijaitsevan taloyhtiön välisen maanvuokrasopimuksen sovittelua. Valituslupaa haki Vantaan seurakuntayhtymä.

Kiistan taustalla on Vantaan seurakuntayhtymän päätös korottaa taloyhtiöiden tonttivuokria tontinvuokrasopimusten uusimisen yhteydessä.

Helsingin hovioikeus sovitteli maaliskuussa 2026 antamassaan tuomiossa seurakuntayhtymän ja yhden taloyhtiön välistä maanvuokrasopimusta. Se päätti, että taloyhtiön maanvuokran määrää tulee alentaa, ja velvoitti seurakuntayhtymän palauttamaan liikaa maksettu maanvuokra taloyhtiölle. Hovioikeus muutti myös rakennusten lunastamista koskevaa sopimusehtoa. Aiemmin käräjäoikeus oli hylännyt taloyhtiön vaatimukset maanvuokrasopimuksen sovittelemisesta. 

Asian diaarinumero KKO:ssa: S 1/2026/1129

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Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä.

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