Korkein oikeus myönsi valitusluvan lehtisaarelaisen taloyhtiön maanvuokrasopimusriidassa
29.9.2026 12:00:00 EEST | Korkein oikeus / Högsta domstolen | Tiedote
Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan asiassa, joka koskee Vantaan seurakuntayhtymän ja Helsingin Lehtisaaressa sijaitsevan taloyhtiön välisen maanvuokrasopimuksen sovittelua. Valituslupaa haki Vantaan seurakuntayhtymä.
Kiistan taustalla on Vantaan seurakuntayhtymän päätös korottaa taloyhtiöiden tonttivuokria tontinvuokrasopimusten uusimisen yhteydessä.
Helsingin hovioikeus sovitteli maaliskuussa 2026 antamassaan tuomiossa seurakuntayhtymän ja yhden taloyhtiön välistä maanvuokrasopimusta. Se päätti, että taloyhtiön maanvuokran määrää tulee alentaa, ja velvoitti seurakuntayhtymän palauttamaan liikaa maksettu maanvuokra taloyhtiölle. Hovioikeus muutti myös rakennusten lunastamista koskevaa sopimusehtoa. Aiemmin käräjäoikeus oli hylännyt taloyhtiön vaatimukset maanvuokrasopimuksen sovittelemisesta.
Asian diaarinumero KKO:ssa: S 1/2026/1129
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