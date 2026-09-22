Sweco selvitti luonnonarvopankin toteutusvaihtoehtoja ympäristöministeriölle
1.10.2026 15:13:27 EEST | Sweco Finland Oy | Tiedote
Sweco toteutti ympäristöministeriölle selvityksen luonnonarvopankin toteuttamisen tavoista ja niiden kustannuksista.
Selvityksessä tarkastellaan, millaisilla toimintamalleilla luonnonarvopankki voisi toimia Suomessa, sekä millaisia käynnistämistoimenpiteitä ja budjettia ne edellyttävät. Siinä kuvataan erilaisia vaihtoehtoja luonnonarvopankin toteutukselle, joista toteutettavuudeltaan parhaiksi arvioiduille vaihtoehdoille laadittiin tarkempi käyttöönottosuunnitelma kassavirtamalleineen.
Selvityksen perusteella luonnonarvomarkkinan käynnistysvaiheeseen soveltuvimmat kaksi mallia ovat erityistehtäväyhtiömuotoinen luonnonarvopankki ja rahastomainen luonnonarvopankki. Erityistehtäväyhtiömallissa valtio voisi toimia luonnonarvopankin alkuvaiheen pääasiallisena rahoittajana ja riskinkantajana. Rahastomaisessa luonnonarvopankissa pääomaa koottaisiin julkisilta ja yksityisiltä rahoittajilta, ja luonnonarvoja tuotettaisiin portfoliomaisesti useissa kohteissa.
Luonnonarvomarkkina on vasta käynnistymisvaiheessa ja luonnonarvoyksiköiden kysyntään ja tarjonnan muodostumiseen liittyy vielä paljon ratkaisemattomia epävarmuuksia. Jos julkinen sektori osallistuu luonnonarvopankin rahoittamiseen, on pitkällä aikavälillä tarkoituksena kehittää luonnonarvopankkitoimintaa markkinaehtoiseen suuntaan ja häivyttää julkisen sektorin rooli pankin toiminnasta. Toteutusvaihtoehtojen kustannukset eivät eroa suuresti mallien välillä ja vaihtelevat skenaariosta riippuen karkeasti noin 18–148 miljoonan euron välillä. Vastaavasti arvioitu luonnonarvohehtaarin hinta liikkuisi 12 000–75 000 euron välillä.
Selvityksen mukaan luonnonarvopankki olisi täydessä toimintavolyymissaan valtakunnallisesti merkittävä toimija luonnonarvomarkkinoilla, mutta sen taloudellinen toteutettavuus edellyttäisi kuitenkin muun muassa kysyntää vahvistavia toimenpiteitä. Luonnonarvopankin perustamispäätös edellyttää tarkempaa jatkoselvitystä kysyntään, rahoitukseen, sääntelyyn ja toteutettavuuteen liittyen sekä ostajien maksuhalukkuuden ja mahdollisten ostositoumusten testaamista.
”Selvityksessä keskeistä oli tarkastella mahdollisen luonnonarvopankkitoimijan toteutusvaihtoehtoja ja sen vaatimaa budjettia. Kotimaisia vertailukohtia ja esimerkkejä meillä oli niukasti käytettävissä, joten pääsimme itse tekemään rahoitusmallien tueksi arviolaskelmia muun muassa esimerkkiluontotyypeille luonnonarvohehtaareihin perustuen”, sanoo Piia Pessala, Swecon Business Lead.
Eri toteutusvaihtoehtoja esitellään ympäristöministeriön ja Swecon yhteisessä webinaarissa 5.10.
Lisätietoja:
Piia Pessala, Business Lead, Sweco, p. 0400 982 042, piia.pessala@sweco.fi
Tiina Varhee, mediakontakti, Sweco, p. 040 474 1231, ext.tiina.varhee@sweco.fi
Mikä luonnonarvopankki?
Luonnonarvopankin tavoitteena on madaltaa sekä yritysten, että maanomistajien riskiä osallistua luonnonarvomarkkinoille. Parhaimmillaan pankki voisikin kiihdyttää uuden markkinan syntymistä. Mainitussa selvityksessä pankilla tarkoitetaan toimijaa, joka voisi hankkia, koota, rahoittaa, hallinnoida, tuotteistaa ja myydä luonnonarvohehtaareja.
Yritykset ovat yhä kiinnostuneempia vähentämään aiheuttamiaan luontohaittoja, lain tarjoamia työkaluja on kaksi: ekologinen kompensaatio ja luontoteko. Tällä hetkellä yrityksille kynnyksenä on, että luonnonarvojen ostaminen on vaikeaa ja hidasta. Tämä johtuu siitä, etteivät maanomistajat uskalla ryhtyä luonnonarvojen tuottamiseen, koska kokevat, ettei niille ole varmaa kysyntää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piia PessalaBusiness leadSweco FinlandPuh:040 0982042piia.pessala@sweco.fi
Tiina VarheePR- ja mediasuhteetPuh:040 723 1231ext.tiina.varhee@sweco.fi
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Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 23 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme Euroopan kilpailukykyä ja resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,9 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi
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