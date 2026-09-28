Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vuoden 2027 asiakasmaksuihin maltillisia muutoksia – talouden tasapainottaminen jatkuu
28.9.2026 16:17:39 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen suun terveydenhuollon asiakasmaksut säilyvät vuonna 2027 ennallaan, ja useat nykyisin maksuttomat palvelut jatkuvat maksuttomina. Samalla hyvinvointialue jatkaa taloutensa tasapainottamista tavoitteenaan kattaa kertyneet alijäämät vuoden 2029 loppuun mennessä. Aluevaltuusto linjasi vuoden 2027 asiakasmaksuhinnaston valmistelusta ja talouden tasapainottamisesta kokouksessaan 28.9.2026.
Suun terveydenhuollon maksut eivät nouse ensi vuonna
Suun terveydenhuollon asiakasmaksuja ei koroteta vuonna 2027 lain mahdollistamalle enimmäistasolle, vaan maksut säilyvät vuoden 2026 tasolla. Muiden asiakasmaksujen lähtökohtana ovat valtioneuvoston vahvistamat enimmäismaksut.
Takuueläkettä saavien maksuvapautusta jatketaan vähäisin tarkennuksin. Maksuvapautus koskee määriteltyjä terveydenhuollon tasasuuruisia asiakasmaksuja. Vapautuksen saadakseen asiakkaan tulee toimittaa hyvinvointialueelle todistus takuueläkkeestä. Maksuvapautus ei koske esimerkiksi perumattoman käynnin maksua. Terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto säilyy 815 eurossa vuonna 2027.
Myös mahdollisuus muiden asiakasmaksujen alentamiseen tai perimättä jättämiseen säilyy. Päijät-Hämeessä myös terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos maksujen periminen vaarantaisi asiakkaan tai perheen toimeentulon tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumisen.
Useat hyvinvointialueen nykyisin maksuttomista palveluista säilyvät maksuttomina. Esimerkiksi ravitsemusterapiakäynnit sekä työttömien työkyvyn arviointiin liittyvät tutkimukset ja vastaanottokäynnit ovat jatkossakin maksuttomia. Myös erikoissairaanhoitoon otetaan käyttöön maksuton digiviestipalvelu asiakkaiden neuvontaa ja ohjausta varten.
Vuoden 2027 tarkasta asiakasmaksuhinnastosta sekä uusista terveydenhuollon asiakasmaksuista päätetään joulukuussa.
Tavoitteena on kattaa kertyneet alijäämät vuoden 2029 loppuun mennessä
Päijät-Hämeen hyvinvointialue tavoittelee taloutensa tasapainottamista siten, että aiempina vuosina kertyneet alijäämät saadaan katettua vuoden 2029 loppuun mennessä. Hyvinvointialue on hakenut valtiovarainministeriöltä lisäaikaa alijäämien kattamiseen, ja hakemuksen käsittely on kesken.
Hakemuksen käsittelyä varten hyvinvointialue on täsmentänyt suunnitelmaansa vuosien 2027–2029 talouden tasapainottamistoimista. Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan suunnitelmaan tehdyt täsmennykset.
– On hyvä asia, että päätös syntyi yksimielisesti. Nyt päätettyjen toimenpiteiden ansiosta meillä on paremmat mahdollisuudet saada lisäaikaa alijäämien kattamiseen. Näin myös varmistamme paremmin päätösvallan säilymisen Päijät-Hämeessä, toteaa aluevaltuuston puheenjohtaja Sari Niinistö.
Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet käsitellään niitä koskevassa päätöksenteossa ja tarvittaessa yhteistoimintamenettelyssä. Vuotta 2027 koskevat toimenpiteet ratkaistaan lopullisesti vuoden 2027 talousarvion yhteydessä joulukuussa.
Vuodelle 2027 tavoitellaan reilun 9 miljoonan euron ylijäämää
Vuoden 2027 talousarvion valmistelua jatketaan tavoitteena reilun 9 miljoonan euron ylijäämä. Talouden tasapainottaminen edellyttää kustannusten kasvun merkittävää hillitsemistä.
Nykyisten arvioiden mukaan hyvinvointialueen valtionrahoitus kasvaa ensi vuonna 10,6 miljoonaa euroa. Samaan aikaan pelkästään työ- ja virkaehtosopimusten arvioitu vaikutus henkilöstökuluihin on yli 19 miljoonaa euroa.
Vuoden 2027 talousarviokehyksessä kustannuksia on tämän vuoksi tarpeen leikata 28 miljoonalla eurolla verrattuna siihen, miten toimintakulujen on ennakoitu ilman uusia toimenpiteitä kasvavan. Toimintakulut voivat kasvaa vuoden 2026 kesäkuun tilinpäätösennusteeseen verrattuna noin 7 miljoonaa euroa eli 0,6 prosenttia.
Toimialat valmistelevat talousarviotyön aikana uusia talouden tasapainottamistoimia ja tarkentavat jo suunniteltuja toimia. Lopullisesta vuoden 2027 talousarviosta ja siihen sisältyvistä toimenpiteistä päättää aluevaltuusto joulukuussa.
Yhteyshenkilöt
Antti NiemitalousjohtajaPuh:044 482 8071
Sari Niinistöaluevaltuuston puheenjohtajaPuh:050 444 3700
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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