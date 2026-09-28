Kaupunginhallitus päätti uusien kerrostalojen päästörajasta – ilmastotiekartan käsittely jatkuu

Kaupunginhallitus päätti ottaa käyttöön uusien kerrostalojen elinkaaren hiilijalanjäljen raja-arvon ja kuuli selostuksen pääkaupunkiseudun hiilitaseesta. Hiilineutraali Espoo -tiekartan päivitys jätettiin keskustelun jälkeen pöydälle, ja sen käsittely jatkuu myöhemmin.