Kaupunginhallitus päätti uusien kerrostalojen päästörajasta – ilmastotiekartan käsittely jatkuu
28.9.2026 19:30:30 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallitus päätti ottaa käyttöön uusien kerrostalojen elinkaaren hiilijalanjäljen raja-arvon ja kuuli selostuksen pääkaupunkiseudun hiilitaseesta. Hiilineutraali Espoo -tiekartan päivitys jätettiin keskustelun jälkeen pöydälle, ja sen käsittely jatkuu myöhemmin.
Uusille kerrostaloille asetetaan nykyistä tiukempi päästöraja
Kaupunginhallitus päätti ottaa käyttöön rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen raja-arvon. Tavoitteena on ohjata uusien kerrostalojen suunnittelua ja rakentamista vähäpäästöisemmäksi.
Raja-arvo koskee vähintään kolmikerroksisia uusia asuinkerrostaloja. Sitä sovelletaan vuoden 2027 alusta vireille tulevissa asemakaavoissa ja päätettävissä tontinluovutuksissa.
Espoon raja-arvo on kymmenen prosenttia kansallista vaatimusta tiukempi. Vuoden 2028 loppuun asti rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki saa olla enintään 14,4 kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia neliömetriä kohden vuodessa. Vuoden 2029 alusta raja-arvo 10,8 kilogrammaa.
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Hiilineutraali Espoo -tiekartan lisäksi jaosto jätti pöydälle asiat 14, 17, 18, 19 ja 20.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
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