Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunginhallitus päätti uusien kerrostalojen päästörajasta – ilmastotiekartan käsittely jatkuu

28.9.2026 19:30:30 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

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Kaupunginhallitus päätti ottaa käyttöön uusien kerrostalojen elinkaaren hiilijalanjäljen raja-arvon ja kuuli selostuksen pääkaupunkiseudun hiilitaseesta. Hiilineutraali Espoo -tiekartan päivitys jätettiin keskustelun jälkeen pöydälle, ja sen käsittely jatkuu myöhemmin.

Kuvitus puheenjohtajan nuijasta sinisellä taustalla.

Uusille kerrostaloille asetetaan nykyistä tiukempi päästöraja

Kaupunginhallitus päätti ottaa käyttöön rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen raja-arvon. Tavoitteena on ohjata uusien kerrostalojen suunnittelua ja rakentamista vähäpäästöisemmäksi.

Raja-arvo koskee vähintään kolmikerroksisia uusia asuinkerrostaloja. Sitä sovelletaan vuoden 2027 alusta vireille tulevissa asemakaavoissa ja päätettävissä tontinluovutuksissa. 

Espoon raja-arvo on kymmenen prosenttia kansallista vaatimusta tiukempi. Vuoden 2028 loppuun asti rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki saa olla enintään 14,4 kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia neliömetriä kohden vuodessa. Vuoden 2029 alusta raja-arvo 10,8 kilogrammaa.

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Hiilineutraali Espoo -tiekartan lisäksi jaosto jätti pöydälle asiat 14, 17, 18, 19 ja 20.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

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Yhteyshenkilöt

Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki, jossa talouden tasapaino mahdollistaa laadukkaat palvelut ja kestävän kasvun. Viiden kaupunkikeskuksen Espoo on kaupunki, jossa arki on turvallista ja luonnonläheistä.

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