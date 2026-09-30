KUTSU MEDIALLE: Astu valaiden maailmaan ja koe maailman ensimmäinen immersiivinen valaskirja
6.10.2026 12:29:08 EEST | Into Kustannus | Tiedote
Ryhävalaiden laulu ympäröi kuulijan ensi kertaa kolmiulotteisesti Helsingin Kirjamessuilla Genelec Experience Loungessa, torstaina 22.10. klo 10.30, ennen kuin se avautuu messuyleisölle.
Tule kokemaan vedenalainen maailma, jossa ryhävalaat laulavat ja jossa niiden ääni kuuluu yhtä aikaa kaikista suunnista, niin kuin se luonnossakin kuuluu. Into Kustannus ja Genelec julkaisevat Helsingin Kirjamessuilla pysäyttävän Ryhävalaiden uudet laulut -äänikirjan, jollaista kukaan ei ole aiemmin tuottanut.
Tervetuloa mediatilaisuuteen!
- Torstaina 22.10. klo 10.30–11.00
- Genelec Experience Lounge, Messukeskuksen eteläinen sisäänkäynti
- Kirjailija Risto Isomäki ja Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghian kertovat kirjasta, minkä jälkeen kuulemme ainutlaatuisen valassinfonian alkuosan.
- Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Median edustajat pääsevät Helsingin Kirjamessuille akkreditoitumalla.
Ryhävalaiden uudet laulut kertoo, mitä olemme saaneet viime vuosina tietää valaiden kielistä, kulttuureista ja älykkyydestä sekä miksi valaiden suojelu on ratkaisevan tärkeää valtamerien hiilinieluille. Kirjan lopussa on ainutlaatuinen, suoraan immersiiviseksi äänitetty, ryhävalaiden lauluista koottu sinfonia.
Genelecin uuden äänentoistojärjestelmän ansiosta teos on mahdollista kokea immersiivisenä myös silloin, kun äänikirja kuunnellaan tavallisilla kuulokkeilla. Helsingin Kirjamessuilla valaiden laulun pääsee kuulemaan huippulaatuisena Genelec Experience Loungessa.
Kirjan tekstin ovat kirjoittaneet Risto Isomäki ja Jaana Airaksinen, jotka ovat Azoreihin kuuluvalla Picon saarella kehittäneet uudenlaista, veneistä tapahtuvan tarkkailun ja maalta kaukoputkilla tapahtuvan havainnoinnin yhdistävää valaiden tutkimusmenetelmää. Ryhävalaiden laulut on nauhoittanut kuuluisa luonnonäänien tallentaja Thomas Rex Beverly. Ryhävalaskonsertin on viimeistellyt maailman parhaana immersiivisen äänen käsittelijänä tunnettu Morten Lindberg, jolla on kaksi Grammy-palkintoa ja enemmän Grammy-ehdokkuuksia kuin kenelläkään muulla. Äänikirja julkaistaan samaan aikaan myös kansainvälisesti nimellä The New Songs of the Humpback Whale. Englanninkielisen äänikirjan on lukenut Kaikenkarvaiset ystäväni TV-sarjan päätähti Samuel West.
Morten Lindberg vierailee messuilla lauantaina
Risto Isomäki, Siamäk Naghian ja Grammy-palkittu immersiivisen äänen edelläkävijä Morten Lindberg keskustelevat kirjasta lauantaina 24.10. klo 15.00–15.30 Töölönlahti-lavalla.
Into Kustannus on mukana Helsingin Kirjamessuilla osastolla 6f70. Kirjailijamme esiintyvät messuilla lähes 40 ohjelmanumerossa ja ovat tavattavissa osastollamme. Tutustu Innon koko messuohjelmaan >>
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Yhteyshenkilöt
Maria RossiviestintäpäällikköPuh:0400 846 087maria.rossi@intokustannus.fi
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Into Kustannus
Into Kustannus on vuonna 2007 perustettu rohkea ja riippumaton suomalainen kustantamo. Julkaisemme luotettavaa tietokirjallisuutta, kiehtovia elämäntarinoita sekä viihdyttäviä jännityskirjoja. Sydämemme sykkii paremmalle maailmalle. intokustannus.fi
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